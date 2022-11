Da Paolo Genovese a Mario Martone e Claudio Bisio, ecco il listino 2023 di Medusa

Il 2023 di Medusa è segnata dall'atteso ritorno di Paolo Genovese con Il primo giorno della mia vita, quello di Mario Martone con Laggiù qualcuno mi ama, fino al film su Pier Paolo Pasolini di Giancarlo Scarchilli, il nuovo titolo di Neri Parenti e una nuova produzione di e con Ficarra & Picone. Ecco il listino 2023 di Medusa!

Ritorni attesi: Paolo Genovese e Mario Martone

Massimo Troisi è Gaetano nel film Ricomincio da Tre

Nel 2023 arriveranno diversi ritorni molto attesi dal grande pubblico. Il primo giorno della mia vita è il ritorno dietro la macchina da presa di Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti), accompagnato da un cast stellare composto da Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy e Giorgio Tirabassi: la vita di un uomo, di due donne e di un ragazzino cambierà per sempre dopo l'incontro con un personaggio misterioso in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro. Nel nuovo anno torna anche Mario Martone, stavolta con un nuovo documentario prodotto da Indiana dal titolo Laggiù qualcuno mi ama, scritto con Anna Pavignano e che racconta il talento del grande Massimo Troisi attraverso contenuti mai visti prima: tramite contenuti, documenti inediti e le testimonianze di colleghi e amici il documentario mira a raccontare la genialità e il mito di Massimo Troisi. Martone stesso ha dichiarato "Con Massimo era nata un'amicizia fondata su una grande stima reciproca, adoravo il suo cinema, vagheggiavamo di lavorare insieme. La possibilità che mi viene offerta di fare un film documentario in cui il pubblico lo possa ritrovare oggi sul grande schermo è quindi qualcosa di speciale per me, posso tornare a dialogare con lui, ascoltarlo e portarlo agli spettatori di ieri e a quelli di oggi, che sono tantissimi."

Medusa in viaggio, dall'Asia a... Leggendaria

Locandina di Last Film Show

Nel listino 2023 di Medusa spazio a un emozionante coming-of-age ambientato in Asia, Last Film Show, in cui il regista Pan Nalin compie un viaggio in parte autobiografico che lo riporta alle sue radici a Saurashtra, in India occidentale, dove è stato girato. La pellicola segue un bambino di 9 anni Samay, la cui vita viene completamente stravolta dopo aver visto il suo primo film al Galaxy Cinema. Innamoratosi perdutamente della sala contro il volere di suo padre, Samay stringe un accordo con il proiezionista Fazal che gli permette di guardare film gratuitamente in cambio del pranzo del ragazzino. Un altro viaggio, ma molto diverso, è Il viaggio leggendario, film diretto da Alessio Liguori (In the trap, Shortcut) con i DinsiemE, coppia di YouTuber da quasi due milioni di iscritti, protagonisti quando ricevono uno strano pacco contenente un videogioco dal titolo Il viaggio leggendario: i due finiscono all'interno di una nuova dimensione dal nome Leggendaria, dove saranno nelle grinfie del dottor Timoti, che metterà alla prova la logica, la fisica e le regole stesse dei videogiochi. Nel cast Erick Parisi, Dominick Alaimo, Sofia Iacuitto, Gianni Franco, Herbert Ballerina e Riccardo Cicogna.

Le anticipazioni: Claudio Bisio e... Pier Paolo Pasolini

L'ultima volta che siamo stati bambini: una scena del film

L'ultima volta che siamo stati bambini è l'atteso esordio alla regia di Claudio Bisio, previsto per l'anno prossimo, dove dirigerà Marianna Fontana (Indivisibili) e Federico Cesari (Skam Italia). Tratto dall'omonimo libro di Fabio Bartolomei, il film racconta la storia di Cosimo, Italo e Vanda, bambini di appena dieci anni che si trovano intrappolati nella Seconda guerra mondiale. I tre, di fronte alla scomparsa di un amico, decidono di partire per una vera e propria incosciente e irresistibile missione di soccorso, per la quale verranno a loro volta seguiti da una suora e un militare. Pier Paolo Pasolini - Una visione nuova è il documentario di Giancarlo Scarchilli che ci racconterà come l'incontro col grande intellettuale regista e poeta abbia dato una svolta alle vite di tantissimi professionisti del cinema: Bernardo Bertolucci scrive poesie quando Pasolini lo coinvolge come aiuto regista nel film Accattone; Vincenzo Cerami è un suo ex allievo di scuola media che introduce nel mondo del cinema nel film Uccellacci e Uccellini. Pasolini sapeva scovare il talento dove altri non lo percepivano. La stessa cosa si è verificata con Laura Betti, Dante Ferretti, Danilo Donati, Ennio Morricone e tanti altri. Nel 2023 avremo anche Enrico Brignano protagonista della nuova pellicola di Neri Parenti dal titolo Volevo un figlio maschio, mentre in fase di sviluppo ci sono il nuovo film di Ficarra & Picone e Non sarà sempre così di Francesco Costabile (Una femmina).

Ecco il listino 2023 di Medusa: