Il primo giorno della mia vita: trailer e poster del film di Paolo Genovese con Toni Servillo

Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy nel trailer e poster de Il primo giorno della mia vita, in arrivo al cinema il 26 gennaio.

Lotus Production e Medusa Film hanno lanciato il trailer e poster de Il primo giorno della mia vita, nuovo film di Paolo Genovese con un ricco cast che comprende Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini, Vittoria Puccini e con la partecipazione straordinaria di Lino Guanciale.

Il film, una produzione Lotus Production in associazione con Medusa Film, prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, arriverà al cinema il 26 gennaio distribuito da Medusa.

Questa la sinossi de Il primo giorno della mia vita. Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare.