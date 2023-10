Marvel's Spider-Man 2, le principali differenze rispetto ai film

Marvel's Spider-Man 2 è stato un successo di critica e di pubblico, ha venduto due milioni di copie e attirato l'attenzione di una platea vastissima, inclusi quei giocatori che si sono avvicinati per la prima volta all'universo alternativo dello sviluppatore Insomniac Games dopo aver conosciuto l'Uomo Ragno al cinema. Il gioco offre un comodo ma forse troppo sintetico riassunto all'inizio della partita, spiegando per sommi capi cos'è accaduto nei due titoli precedenti, Marvel's Spider-Man (2018) e Marvel's Spider-Man: Miles Morales (2020), ma è chiaro che esistono delle differenze importanti tra questa iterazione dell'Arrampicamuri più famoso del mondo e quelle che abbiamo conosciuto al cinema con i film di Sam Raimi, Marc Webb e Jon Watts. Vediamo insieme le più importanti.

New York (Terra-1048)

Come probabilmente saprete - se avete seguito i film e le serie TV nella Saga del Multiverso - il Marvel Cinematic Universe è composto da innumerevoli universi che si somigliano solo in apparenza e che per comodità sono contrassegnati in un modo molto specifico. I film dei Marvel Studios si svolgono su Terra-616, quelli di Raimi su Terra-96283 e così via. Insomniac Games ha ambientato i giochi della serie Marvel's Spider-Man su Terra-1048. In questo universo sappiamo per certo che esistono alcuni eroi Marvel famosi, come gli Avengers o il Dottor Strange, ma anche personaggi minori resi celebri dalla TV come Jessica Jones: oscillando per New York è possibile imbattersi nella Avengers Tower o nel Sancta Sanctorum, per esempio, sebbene questi eroi non compaiono mai a schermo un po' per una questione diritti, un po' perché ruberebbero la scena ai veri protagonisti.

Sulla Terra-1048 ci sono anche il Raft, la prigione per super criminali che abbiamo visto in Captain America: Civil War, e la Fisk Tower di Wilson Fisk già comparsa nella serie Daredevil di Netflix. Nel gioco troviamo anche la Oscorp di Norman Osborn, assente nei film dei Marvel Studios ma presente sia nei tre film di Sam Raimi che in quelli di Webb. Per il resto, la New York di Insomniac è molto simile a quella reale, anche se mancano alcuni edifici come il Chrysler Building.

Marvel's Spider-Man 2, perché giocarlo se vi sono piaciuti i film

Peter Parker e Miles Morales

I protagonisti del gioco sono piuttosto diversi dalle loro controparti cinematografiche, non tanto nell'aspetto o nel carattere quanto nelle vite che conducono. Miles Morales è sicuramente il personaggio più fedele a quello che abbiamo conosciuto nei lungometraggi Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse. È un ragazzo estroverso e determinato che non vede l'ora di mettersi alla prova, anche se nel nuovo gioco non ha ancora superato la perdita di suo padre per mano del criminale Mister Negative in Marvel's Spider-Man. A differenza dei film, in cui ha una cotta per Spider-Gwen (qui assente), Miles è innamorato di Hailey Cooper, una street artist sordomuta di Harlem. Il suo migliore amico, Ganke Lee, fa le veci di Ned Leeds, la spalla di Tom Holland nei film di Jon Watts.

Peter Parker, invece, è un incrocio dell'omonimo personaggio interpretato da Tobey Maguire e Andrew Garfield: nell'universo di Insomniac è un giovane scienziato che ha cominciato la sua carriera di supereroe da circa dieci anni e che ha già combattuto diverse minacce anche prima del gioco del 2018, come Shocker, Vulture, Rhino e Scorpion. Ci sono due differenze importanti da tenere a mente rispetto ai film. Primo, questo Peter ha perso sia lo zio Ben che la zia May: nei giochi non assistiamo alla morte dello zio, ma a quella della zia alla fine di Marvel's Spider-Man. Secondo, Peter non lavora come giornalista anche se ha venduto qualche foto all'inizio della sua carriera di supereroe. Nel gioco ha infatti una relazione più o meno stabile con Mary Jane Watson: è lei che lavora per il Daily Bugle, ma i due sono stati separati per qualche tempo e nel mentre Peter ha avuto una relazione con la super ladra Black Cat.

Harry Osborn

L'amico d'infanzia di Peter combina il personaggio interpretato da James Franco nei film di Raimi e quello di Dane DeHaan in The Amazing Spider-Man 2: è soprattutto quest'ultimo ad aver ispirato la versione Insomniac, mentre suo padre Norman è più simile alla controparte interpretata da Willem Dafoe nei film di Raimi. Questo Harry Osborn non è un riccone sprovveduto, ma uno scienziato come sua madre e suo padre, e inoltre è scomparso per qualche tempo: nel primo gioco Peter e Mary, che lo credono in vacanza, scoprono che è stato invece ricoverato e sottoposto a una terapia sperimentale per curare una disfunzione genetica. Nel gioco Harry attraversa una trasformazione fisica e psicologica, ma non diventa Goblin come nei film Sony Pictures, bensì...

Venom

L'incontro col super antieroe mezzo alieno mezzo umano era forse il momento più atteso del nuovo gioco Insomniac, anticipato già nel finale del primo Marvel's Spider-Man in cui vedevamo Harry immerso in una vasca insieme a una sostanza nera che ricordava il famoso simbionte. La sua rappresentazione nel gioco si ispira ai fumetti, soprattutto, ma anche ai film, anche se ha poco a che spartire con quelli di Ruben Fleischer e Andy Serkis. Per certi versi siamo più vicini al Venom comparso in Spider-Man 3: in quel film il simbionte alieno, arrivato sulla Terra per caso, si legava al giornalista fallito Eddie Brock, interpretato da Topher Grace.

Spider-Man: Across the Spider-Verse non esisterebbe senza New York City

Eddie Brock, che poi è il protagonista dei film Venom e Venom - La furia di Carnage in cui è a interpretarlo è Tom Hardy, non compare assolutamente in Marvel's Spider-Man 2. Come avrete capito, è Harry a legarsi temporaneamente col simbionte, che poi si impossessa di Peter Parker, incattivendolo proprio come succedeva nell'ultimo film di Sam Raimi (peraltro menzionato in Spider-Man: No Way Home quando Tobey Maguire rivela agli altri Spider-Man di aver combattuto un alieno). Ovviamente non vi sveleremo il destino di questi personaggi, ma sappiate solo che Insomniac ha spalancato una porta sul futuro con le due scene dopo i titoli di coda.

Norman Osborn e Doc Ock

Il film Spider-Man: No Way Home ha fatto quello che si definirebbe un "retcon", ha cioè aggiunto una sottotrama a legare la presenza di due personaggi intrufolatisi nella Terra-616 a causa dell'incantesimo andato male del Dottor Strange. Nei film di Raimi i personaggi di Norman Osborn (morto alla fine del primo Spider-Man) e Otto Octavius (deceduto anche lui nel finale di Spider-Man 2) non si incontravano, ma nel film di Jon Watts tornano anche gli stessi attori, Willem Dafoe e Alfred Molina, a indossare i loro panni, e così scopriamo che i due si conoscevano e che anzi avevano lavorato insieme prima di prendere strade diverse... e morire combattendo Spider-Man a distanza di un paio d'anni l'uno dall'altro.

Succede più o meno la stessa cosa nei giochi Insomniac, dove però i due sono ancora vivi e hanno un rapporto conflittuale: Octavius impazzisce nel corso del primo gioco quando Osborn, diventato sindaco, gli taglia i fondi a una ricerca importante sulle malattie neurodegenerative. Questo lo trasformerà da mentore e amico di Peter Parker in un acerrimo avversario. Doc Ock finisce al Raft, mentre Osborn si dimette da sindaco. Nel corso del nuovo gioco, Osborn cercherà di salvare la vita di suo figlio Harry a tutti i costi, ma non crediate che sia uno stinco di santo e chissà che nel prossimo gioco non diventi l'arcinemico più famoso di Spider-Man.

Sandman e Lizard

Il super criminale che Peter e Miles affrontano nella scena introduttiva del gioco è Sandman, l'Uomo Sabbia. Questa rappresentazione si ispira soprattutto alla sua controparte nel film Spider-Man 3 di Sam Raimi: a interpretare Flint Marko era Thomas Haden Church, che poi ha ripreso brevemente il ruolo in No Way Home. Il personaggio è solo abbozzato nel gioco Insomniac, ma le somiglianze si sprecano in quanto entrambi i Sandman hanno intrapreso le vie del crimine per aiutare le rispettive figlie. Nel gioco questa sottotrama si sviluppa attraverso una serie di missioni secondarie che ci spiegano meglio il rapporto di Marko con sua figlia e anticipano la minaccia di Kraven che sta per abbattersi sulla città. Kraven il cacciatore, per inciso, è importantissimo nel corso di questa avventura videoludica, ma in questo caso dovremo aspettare che esca il film incentrato su di lui nel 2024 per cogliere le differenze tra le due versioni.

Lo stesso discorso vale per Lizard, anche se è un po' diverso. Il professor Curt Connors compare in due film: è il professore di Peter Parker all'università in Spider-Man 2 e Spider-Man 3 (lo interpreta Dylan Baker) ma anche l'antagonista principale in The Amazing Spider-Man (con le fattezze di Rhys Ifans). Se nei film di Raimi è solo una comparsa, in quello di Marc Webb ha un ruolo più importante, essendo un vecchio collega del padre di Peter che sta studiando la rigenerazione cellulare. Sfortunatamente i suoi esperimenti lo trasformano nel mostruoso Lizard, che Peter sconfigge in combattimento alla fine del film. Come Doc Ock, Norman Osborn, Sandman ed Electro, anche Lizard sgattaiola nella Terra-616 in No Way Home. Nel gioco Insomniac, invece, il dottor Connors lavora per la Oscorp ed è lui a sottoporre Harry al trattamento col simbionte: Peter lo ha già salvato dalla sua trasformazione in Lizard nel passato, ma nel corso del gioco il povero scienziato muterà ancora una volta.