Marvel's Spider-Man 2, perché giocarlo se vi sono piaciuti i film

Marvel's Spider-Man 2 è un videogioco che non rivoluziona la formula adottata fin dal 2018 con Marvel's Spider-Man e migliorata poi nell'intermezzo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ma che la perfeziona trovando un equilibrio su cui bisognerà costruire il finale di una serie che ha riscosso un successo enorme sia su console PlayStation che su PC. In uscita per ora solo su PlayStation 5, l'ultima fatica targata Insomniac Games rappresenta probabilmente la quintessenza di ciò che ci si aspetterebbe da un videogioco incentrato su un supereroe atletico e sfaccettato come l'Uomo Ragno, perciò ci siamo chiesti che cosa potrebbe esserci per gli amanti del cinema che hanno conosciuto l'Uomo Ragno nei film di Raimi, Webb e Watts.

La storia

Partiamo dal presupposto che non bisogna conoscere nessuno Spider-Man in particolare per apprezzare i giochi di Insomniac: sono ambientati in universo parallelo rispetto ai film che conosciamo, e inoltre la storia non racconta le origini dell'Uomo Ragno che, all'inizio del primo titolo, fa il supereroe da già otto anni. Da quel momento prende una deriva tutta sua, che riflette alcuni momenti iconici nella storia multimediale di Spider-Man, pur descrivendo una rotta solo tangenzialmente simile che riuscirà a stupire anche chi ha masticato tutti i film.

Non è strettamente necessario aver giocato i titoli precedenti prima di cominciare Marvel's Spider-Man 2, anche perché all'inizio è possibile visionare un breve riassunto delle puntate precedenti; tuttavia è consigliato caldamente proprio perché la sceneggiatura lavora sui personaggi e i loro rapporti, proprio come in un fumetto o in un film, e tanti piccoli dettagli si perderebbero senza vivere ogni episodio nella sua interezza. In questa nuova avventura, nello specifico, i due Spider-Man - cioè Peter Parker e Miles Morales - devono vedersela con Kraven, un cacciatore di mostri arrivato a New York per rendere la vita impossibile non solo ai protagonisti, ma anche ai loro nemici.

E c'è anche Venom!

Mentre Kraven imperversa per la città, e i protagonisti affrontano i loro problemi personali, torna in scena un vecchio amico di Peter: Harry Osborn. La storia del gioco Insomniac può ricordare quella del film The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro dato che Harry è malato e sta cercando di guarire con una cura molto particolare, che in questo caso è un misterioso parassita extraterrestre che conferisce poteri speciali a un caro prezzo. Venom è un antieroe amatissimo nei fumetti che qualche anno fa è sbarcato al cinema coi film interpretati da Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson. In questa versione, però, Venom è una forza primordiale che si legherà a Peter, cambiandolo un po' come succedeva nel terzo film di Sam Raimi, e questa trasformazione metterà alla prova i suoi legami con gli altri personaggi.

Miles, invece, è il giovane latino americano che abbiamo imparato a conoscere coi pluripremiati lungometraggi della serie Spider-Verse. In Marvel's Spider-Man 2 sta ancora imparando cosa significa essere un supereroe, dato che lo divorano i sentimenti di vendetta nei confronti di Martin Li, cioè il super criminale Mister Negative che ha ucciso suo padre. Come avrete intuito, il cast numeroso forma una vera e propria ragnatela di relazioni in una specie di film interattivo, doppiato completamente in italiano, che dura circa 20 ore.

Nei panni dell'Uomo Ragno

Marvel's Spider-Man 2 è un'avventura in terza persona incentrata sull'azione e il combattimento. Alla storia principale si aggiunge un gran numero di attività secondarie che si dividono in varie categorie e ricompensano il giocatore con risorse e punti da spendere per migliorare le capacità dei due Spider-Man nel combattimento e nel movimento. Il sistema di combattimento di tipo "freeflow" è stato pensato per essere intuitivo, dinamico e spettacolare: basta premere pochi tasti per prendere i nemici a pugni, schivare i loro colpi e passare agilmente da uno all'altro mentre si ricorre alle ragnatele, ai gadget tecnologici e ai super poteri dei due eroi.

Non si combatte soltanto: le missioni secondarie offrono una varietà di situazioni che può interessare qualsiasi tipo di giocatore. Ci sono missioni di inseguimento, covi da sgominare furtivamente, combattimenti con boss, rompicapi da risolvere e collezionabili da trovare. La progressione è strutturata in un modo che non lascia mai il giocatore con le mani in mano, ricompensandolo con costumi alternativi, potenziamenti e nuove sorprese. Pur essendo un titolo ripetitivo per natura, Marvel's Spider-Man 2 mantiene un ritmo serrato grazie alla narrativa convincente e alla distribuzione degli obiettivi che permettono a tutti i giocatori di stabilire un ritmo proprio e decidere come arrivare ai titoli di coda.

Il titolo Insomniac è anche accessibile a più livelli grazie a una nutrita schiera di opzioni che permette non solo di cambiare il livello di difficoltà, ma anche di personalizzare enormemente il sistema di controllo e l'esperienza in generale. Si può decidere se subire danni oppure no dopo una caduta, o se modificare la resistenza delle ragnatele trasmessa attraverso i feedback aptici del controller DualSense. Anche a livello visivo si possono cambiare alcuni parametri importantissimi: per esempio, possiamo scegliere se giocare in modalità Fedeltà, e quindi goderci la massima potenzialità grafica al costo di una fluidità ridotta, oppure in modalità Prestazioni, che rinuncia a un minimo di effettistica per garantire movimenti e animazioni più fluide. Esiste pure una via di mezzo, consigliata ai possessori di pannelli che arrivano a 120 Hz e possono abilitare il VRR.

New York, New York

Per finire, la Grande Mela è forse la vera protagonista di tutti i giochi della serie Marvel's Spider-Man: una mappa di tipo "open world" che comprende non solo l'area di Manhattan, esplorata già in precedenza, ma anche quartieri nuovi di zecca come Brooklyn e il Queens. Non si tratta di una mappa immensa e dinamica con nei grandi giochi di ruolo, ma di uno scenario riprodotto minuziosamente che comprende anche luoghi iconici come la Torre degli Avengers o il Sancta Sanctorum del Dottor Strange: sebbene nessuno di questi eroi compaia direttamente nel gioco, i fan riconosceranno queste location insieme ad alcune che non esistono nella realtà e ad altre, come Central Park o l'Empire State Building.

Il gioco implementa un sistema di oscillazione che permette ai due Spider-Man di spostarsi esattamente come farebbero nei film, dondolandosi tra i palazzi con le loro ragnatele, che rispettano una fisica scrupolosa. La pletora di funzionalità, manovre e possibilità studiate da Insomniac contribuiscono a un'esperienza viscerale che ci cala veramente nei panni dell'Arrampicamuri più famoso del Multiverso: tra acrobazie, salti impensabili e corse sfrenate, esplorare New York è divertentissimo. E ora è possibile ricorrere anche alle ali di ragnatela, un gadget con cui Peter e Miles possono planare per muoversi ad alta velocità.

Il giocatore può passare dal controllo di uno Spider-Man all'altro in un attimo, accedendo all'apposita schermata, ma la tecnologia di Insomniac diventa davvero spettacolare ogni volta che si usa il viaggio rapido: scegliendo un punto qualsiasi della mappa, basta tenere premuto un tasto per cambiare zona in un battito di ciglia. Se masticate poco di videogiochi potrebbe sembrare un aspetto insignificante dell'esperienza, ma possiamo assicurarvi che cambia sensibilmente la percezione del gioco e la sua attualità.

Il videogioco per i fan

In conclusione, Marvel's Spider-Man 2 non è un titolo perfetto e sente soprattutto il peso dei due giochi che l'hanno preceduto, rispetto ai quali si è rinnovato davvero pochissimo. Come titolo a sé stante, tuttavia, il titolo Insomniac è una vera e propria esperienza dedicata ai fan dell'Uomo Ragno e agli appassionati di videogames: se appartenente almeno a una di queste due categorie, dovreste assolutamente provarlo. E se rientrate in entrambe, allora è sicuramente un videogioco che sazia e che lascia soddisfatti nonostante il finale rimandi a un terzo episodio che vedremo non prima di qualche anno, e solo dopo che Insomniac avrà completato i lavori sul suo prossimo blockbuster: Marvel's Wolverine.