Màkari, Claudio Gioé: "Sì, Saverio Lamanna è il Signore in Giallo della tv"

Tante novità per le nuove puntate all'insegna di un "triangolo amoroso". La nostra video intervista al cast della fiction Rai, arrivata alla quarta stagione.

Ester Pantano, Claudio Gioè e Serena Iansiti per Màkari 4
INTERVISTA di 02/11/2025

Màkari è tornata. Ogni domenica in prima serata su Rai1, con tante novità per il protagonista Saverio Lamanna, nato dai libri di Gaetano Savatteri e portato sullo schermo da Claudio Gioè. Molte novità: non solo la partenza di Suleima (Ester Pantano) e il ritorno di Michela (Serena Iansiti), pronta a sposarsi con lo scrittore Edoardo Laurentano. Ma anche una nuova arrivata in casa: la terribile adolescente Arianna (Giovanna Rosace) che sta scombussolando la vita già frenetica del giornalista investigatore.

Makari Claudio Gioe Scena Quarta Stagione Serie Tv Rai
Claudio Gioè è ancora Saverio Lamanna

Per capire se questa è la stagione del triangolo amoroso abbiamo interpellato il cast. Gioè dice: "Mi hanno messo proprio in mezzo a due splendide donne, che in questa stagione daranno molti pensieri a Saverio (ride). Tante linee narrative che sono state aperte nella scorsa stagione trovano un loro compimento e una loro corposità quest'anno".

Arrivi e partenze in Màkari 4: intervista al cast

Makari Giovanna Rosace Scena Quarta Stagione Serie Tv Rai
Arianna è la new entry delle nuove puntate

In questa stagione c'è chi parte (Suleima), chi ritorna (Michela): la lontananza fa bene ad un rapporto o lo deteriora? Secondo Ester Pantano "può essere salvifica a volte, perché può mitigare quelli che sono i drammi del contatto e della frequentazione costante, e forse può aiutare ogni tanto a guardare una relazione da lontano e rivalutarne gli aspetti positivi".

La rimbalza Serena Iansiti: "Questo è vero ma la lontananza fa anche rimandare dei problemi. Vedersi raramente tiene sempre un po' accesi l'entusiasmo e la passione e si finisce per ricordare solo i momenti più divertenti, rimandando quelli meno piacevoli". Le fa eco Claudio Gioè che cita Domenico Modugno: "La lontananza è come il vento, sai, che fa dimenticare chi s'ama".

C'è anche una nuova donna nella vita di Lamanna, come dicevamo: l'adolescente Arianna che un'altra sua ex, Claudia, gli lascia temporaneamente perché deve partire per l'Antartide. Ci dice Serena Iansiti: "Come state vedendo negli episodi, sta mettendo a dura prova i nervi di Saverio, che deve affrontare una paternità improvvisa in un'età particolarmente conflittuale in cui tutti i sentimenti si acuiscono. Lui non ha alcun tipo di esperienza in merito e questo genera una serie di situazioni tanto comiche quanto intense emotivamente".

La fiction Rai nel segno del giallo

Makari Claudio Gioe Domenico Centamore Serena Iansiti Scena Quarta Stagione Serie Tv Rai
Il trio combinaguai in azione in Màkari 4

Dato che si tratta a tutti gli effetti di una serie gialla, abbiamo chiesto ai protagonisti il loro detective preferito. Gioè non ha dubbi: il Tenente Colombo, che guardava fin da piccolo. Ma il suo Saverio ricorda la Signora in Giallo (Màkari come Cabot Cove, sul mare) e secondo le due interpreti femminili anche un po' l'Ispettore Derrick.

Suleima e l'architettura

Makari Ester Pantano Scena Quarta Stagione Serie Tv Rai
La Suleima di Ester Pantano in una foto

Ciò che allontana Suleima da Màkari in questa stagione è una grandissima opportunità di lavoro. Ester Pantano ha sviluppato un rapporto con l'architettura preparandosi per la parte: "Mi piace molto l'architettura giapponese. C'è un mio amico strettissimo che si è trasferito lì e si occupa di questi edifici enormi che hanno a volte una grande potenza racchiusa dentro una semplicità assurda. Un impatto impressionante sullo skyline cittadino. Sono delle piccole chicche che ti permettono di avere della morbidezza intorno a delle strutture assolutamente rigide e quindi mi piace l'idea del contrasto. Mi piace non avere regole e non doversi uniformare a tutto quello che c'è intorno a te".