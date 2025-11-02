Màkari 4, stasera su Rai 1 la terza puntata: un ritorno inaspettato nelle anticipazioni del 2 novembre

Stasera su Rai 1, alle 21:30, si torna a Màkari per la terza e penultima puntata della serie gialla ambientata tra i panorami di una Sicilia da sogno. La quarta stagione, ancora tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, sta rappresentando una sfida difficilissima per Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè), costretto a fare i conti all'improvviso col suo nuovo ruolo di padre.

Màkari 4: cosa succederà nella puntata di domenica 2 novembre?

Màkari: Claudio Giè e Domenico Centamore in una scena

Sull'isola si festeggia il "ballo dei diavoli", festa popolare (che dà il nome all'episodio) dalle radici antiche e misteriose. Proprio nella notte di festa, però, si consuma un nuovo delitto: Angela Tomarchio viene trovata senza vita all'interno della propria abitazione. Si pensa subito a un omicidio ma il principale indiziato è un nome che ha dell'incredibile: il vicequestore Randone, tornato a Màkari dopo una lunga assenza.

Tra i pochi a difenderlo c'è Saverio, che non può credere a quanto molti stanno cercando di dimostrare: il suo istinto gli dice che qualcuno sta provando a incastrare il vicequestore. Le indagini si rivelano più complicate del solito: ogni volta che sembra si sia giunti a un punto di svolta, ecco spuntare un dettaglio che apri a nuovi scenari.

E ancora una volta toccherà al nostro protgonista e all'amico Piccionello chiamare a raccolta tutta la lucidità di cui sono capaci per sbrogliare la matassa.

La difesa di Randone non è il solo "problema" di Saverio: al pensiero costante che rappresenta ormai Arianna, si aggiunge il prepotente ritorno nella sua vita privata di Michela, cosa che diventa motivo di screzi sempre più frequenti con Suleima, ancora lontana.

Quando finirà Màkari 4?

Composta da quattro puntate, la nuova stagione di Màkari chiuderà ufficialmente i battenti domenica prossima, 9 novembre, sempre in prima serata su Rai 1.

Per chi desidera recuperare le vecchie puntate, in streaming su RaiPlay, nella sezione dedicata alla serie tv, sono disponibili per intero le tre stagioni precedenti. La colonna sonora di Màkari 4, edita da Edizioni Curci e Palomar, è firmata da Ralf Hildenbeutel.