Màkari 4, la seconda puntata stasera su Rai 1: un ritorno improvviso sconvolge Arianna e Saverio

Dopo il buon esordio della scorsa settimana, stasera su Rai 1, al termine di Affari Tuoi, torna Màkari 4, la nuova stagione della fiction con Claudio Gioè ed Ester Pantano.

La seconda puntata, intitolata Le stelle non vogliono sapere, ispirata all'omonimo racconto di Gaetano Savatteri (edito da Sellerio) ci riporta a casa Lamanna, scovolta dall'arrivo di Arianna.

Màkari 4: le anticipazioni della seconda puntata

Màkari: Claudio Gioè in una scena

Da quando è arrivata sull'isola, la quotidianità tanto amata da Saverio Lamanna non è più la stessa. Arianna (interpretata dall'esordiente Giovanna Rosace) d'altronde è un'adolescente alle prese con i soliti piccoli drammi dell'età e, in più, un cambiamento piuttosto radicale.

Lo scrittore, però, ha anche un altro problema: Suleima, lontana per lavoro, non deve sapere dell'esperienza da genitore di Saverio, per questo a ogni videochiamata lui fa in modo di essere assolutamente solo in casa. Con l'aiuto, naturalmente, di Michela, sempre molto vicina al giallista.

A distogliere il nostro protagonista dai suoi problemi privati c'è "per fortuna" un nuovo omicidio. La vittima è Pino Mendolia, chef amico di Marilù, ucciso nella cucina del suo ristorante stellato. Saverio, insieme al fidato Piccionello, si lancerà a capofitto alla ricerca di una verità difficile da trovare.

Nemmeno un nuovo caso da seguire, però, può allontanare i suoi pensieri da Arianna: la ragazza infatti sembra assolutamente decisa a partire alla volta di Milano, per studiare in una scuola esclusiva.

Lamanna capisce di essere disposto a tutto pur di convincerla a rimanere a Màkari con lui, anche a sfoderare l'asso nella manica: suo padre.

Proprio quando sembra che Arianna si sia convinta, qualcuno torna all'improvviso...

Non solo Claudio Gioè: il cast della quarta stagione

Màkari: Claudio Giè e Domenico Centamore in una scena

Non sarebbe Màkari senza il suo protagonista, quel Saverio Lamanna interpretata da 4 stagioni da Claudio Gioè. E insieme a lui la Sicilia accoglie ancora una volta il pubblico con i volti che ormai gli spettatori hanno imparato a conoscere: ci sarà il fedelissimo Peppe Piccionello, interpretato da Domenico Centamore, e tornerà anche l'amica di sempre Marilù (Antonella Attili).

Tornerà naturalmente anche Suleima (Ester Pantano), e ci saranno come sempre anche ilvicequestore Randone (Filippp Luna) e il padre di Saverio (Tuccio Musumeci). Come già spoilerato dalla trama, ci sarà ampio spazio anche in questa stagione per Serena Iansiti e la sua Michela, e assumerà maggiore rilievo anche Eugenio Franceschini, quel Giulio che era tornato nella vita di Suleima con l'intento di riconquistarla.

Da quante puntate è composta Màkari 4

La nuova stagione della fiction RAI non sarà dissimile dalle precedenti nel numero di puntate: Màkari sarà infatti su Rai 1 per un totale di quattro prime serate. Salvo variazioni improvvise di palinsesto, dunque, il finale della stagione 4 è fissato per domenica 9 novembre.

Màkari 4 sarà naturalmente disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia per la visione in contemporanea sia on demand. Sulla piattaforma inoltre, nella pagina dedicata alla serie, è possibile recuperare tutte le passate stagioni.