L'ultima volta che siamo stati bambini, Nata per te, L’ordine del tempo, Patagonia e i voti DVD-Blu-ray

Altra puntata della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni DVD e Blu-ray, per portare in evidenza prodotti più nascosti che meritano di essere scoperti, al di là delle uscite principali di titoli di maggior richiamo che abbiamo già trattato in modo dettagliato, come ad esempio Killers of the Flowers Moon (qui la recensione del 4K), The Creator (qui la recensione del 4K), Io capitano (qui la recensione del 4K) e I mercen4ri - Expendables (qui la recensione el 4K), solo per citarni alcuni.

La rubrica si apre con L'ultima volta che siamo stati bambini, interessante esordio alla regia di Claudio Bisio ambientato nella Roma del 1943. A seguire il toccante ed emozionante Nata per te, tratto da una storia vera, quidi L'Ordine del tempo di Liliana Cavani con un supercast italiano. Si prosegue poi con Patagonia, altra intensa opera prima, per chiudere con il poetico L'ultima luna di settembre, ambientato in Mongolia.

L'ultima volta che siamo stati bambini: la recensione del blu-ray

IL FILM. Toccante esordio alla regia di Claudio Bisio, L'ultima volta che siamo stati bambini è tratto dal romanzo omonimo di Fabio Bartolomei e racconta il viaggio di formazione di tre bambini, Cosimo, Italo e Vanda, che nella Roma del 1943 giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. I tre, nonostante tutto quello che accade attorno a loro, di fronte alla scomparsa di un amico si mettono in viaggio per una missione di soccorso. Sulle loro tracce, allarmati, una suora e un militare in convalescenza.

IL BLU-RAY. L'ultima volta che siamo stati bambini è arrivato in homevideo con il blu-ray Eagle Pictures, prodotto tecnicamente eccellente, con extra sufficienti. Video da applausi, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 è degno di nota con dialoghi decisi, colonna sonora frizzante e un'ambienza curata. Basta sentire il passaggio del treno con panning perfetti e buona potenza. Negli extra il trailer, un backstage di 10 minuti con filmati sul set e interviste, e poi un minuto e mezzo di scene tagliate.

DA NON PERDERE. Davvero super il video, che presenta un quadro nitido in ogni circostanza, un croma ben aderente all'epoca e soprattutto un dettaglio affilato, incisivo e davvero spettacolare negli esterni ben illuminati, ma capace di offire un'ottima resa anche nelle scene più scure, dove i particolari emergono dalle ombre e viene mantenuto un buon senso di profondità.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6

Nata per te: la recensione del DVD

IL FILM. Tratto dalla storia vera di Luca Trapanese, raccontata nell'opera letteraria omonima, Nata per te è un film di Fabio Mollo che segue l'emozionante battaglia di un uomo single, omosessuale, cattolico, che mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l'affidamento di Alba, una bambina con la sindrome di down per la quale il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia. Quante famiglie "tradizionali" devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione?



IL DVD. Nata per te è arrivato in homevideo grazie al DVD targato CG Vision, un prodotto molto buono sia sul piano tecnico che degli extra. Il video presenta un quadro in genere compatto, con un croma vivace, un buon dettaglio per il formato DVD e con qualche sbavatura che affiora talvolta solo sui contorni delle figure sugli sfondi. Soddisfacente l'audio, un Dolby Digital 5.1 che restituisce dialoghi chiari e una discreta ambienza, con un buon impatto soprattutto nella colonna sonora.

DA NON PERDERE. Non banale per un film così trovare quasi una ventina minuti di extra con vari contributi. Abbiamo un backstage (3'e mezzo), Storia di un incontro (2') che è quello fra il regista e il vero protagonista della storia, Nata per te e Napoli (2') sul rapporto della vicenda col territorio, Un giorno con Luca e Alba (5') sulla vera quotidianità dell'uomo con la bambina, e infine tre brevissime interviste a Pierluigi Gigante, Barbara Bobulova e Teresa Saponangelo (4' in tutto).

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 7

L'ordine del tempo: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato a Venezia dove Liliana Cavani ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, L'ordine del tempo vede un gruppo di amici di vecchia data in vacanza in una villa sul mare per festeggiare il compleanno di uno di loro. Ma durante i festeggiamenti, tutti apprendono una notizia terrificante: un asteroide potrebbe colpire presto la terra e il mondo, così come lo si conosce, potrebbe finire nel giro di poche ore. Nel supercast molti nomi di successo, da Claudia Gerini a Alessandro Gassmann, da Edoardo Leo a Kseniya Rappoport, solo per citarne alcuni.

IL DVD. L'ordine del tempo è arrivato in homevideo con il DVD CG-Vision, tecnicamente discreto ma totalmente privo di contenuti speciali. Il video è un po' zoppicante su lunghi piani e panoramiche e le ambientazioni con vegetazione, sabbia e mare portano in evidenza i limiti del formato, con sgranature e contorni a volte incerti. Va decisamente meglio con primi e medi piani, dove il quadro è più compatto e il dettaglio migliore. Ottimo per vivacità il croma.

DA NON PERDERE. Convince di più l'audio con una traccia Dolby Digital 5.1 puntuale nei dialoghi e soddisfacente nella resa dell'ambienza tra onde del mare, rumori della festa e la musica. C'è sempre una certa timidezza dell'asse posteriore, ma poi nel finale al passaggio dell'asteroide il reparto mostra finalmente i muscoli regalando una bella emozione.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 2

Patagonia: la recensione del DVD

IL FILM. Opera prima di Simone Bozzelli potente e a tratti disturbante, Patagonia vede protagonista Yuri (interpretato da un ottimo Andrea Fuorto), un ragazzo di vent'anni con l'anima di un bambino, che vive con un'anziana zia perché non sa badare a se stesso. Un giorno incontra Agostino (Augusto Mario Russi), animatore di feste per bambini girovago e magnetico, che gli promette libertà e indipendenza. Yuri lo segue nelle sue avventure, sognando di andare un giorno in Patagonia.

IL DVD. Patagonia è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Vision, prodotto tecnicamente soddisfacente e sufficiente negli extra. Il video risente dello stile febbrile e infuocato del film: il DVD fa un po' fatica a star dietro a questo look sporco e grintoso con tanta grana e croma acceso, ma in fondo a parte qualche sbavatura se la cava in modo discreto, limitando i problemi e sfoderando anche un buon dettaglio e una sufficiente compattezza. Negli extra un backstage di 10 minuti dallo stile molto particolare tipo videoclip, con momenti sul set e interventi di regista e cast.

DA NON PERDERE. L'audio in Dolby Digital 5.1 a lungo deve restituire solo dialoghi, peraltro precisi, e rumori di ambienza fra il camper e i compagni di vita dei due. Ma ci sono alcuni momenti fra musica ed effetti sonori stranianti nei quali il reparto dimostra la sua qualità, con una notevole spazialità di insieme e una buona energia di fondo.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7 - Extra: 6

L'ultima luna di settembre: la recensione del DVD

IL FILM. Emozionante e poetico, L'ultima luna di settembre di Amarsaikhan Baljinnyam è una storia sull'infanzia e la genitorialità, ambientata tra gli incantevoli paesaggi della Mongolia. Quando l'anziano padre si ammala gravemente, Tulgaa, che da anni vive in città, torna al suo villaggio natale per assisterlo, ma poco dopo l'anziano verrà a mancare. Tulgaa decide di restare a vivere nella iurta del padre, per portare a termine il raccolto, come aveva promesso.

IL DVD. L'ultima luna di settembre è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Officine UBU, prodotto tecnicamente buono anche se scarno negli extra, che contengono solo il trailer e una photogallery. Molto bene il video, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 italiano e originale deve fare a lungo i conti con silenzi e momenti tranquilli, ma quando è il caso di accompagnare sonoramente alcune scene lo fa in modo efficace, come il panning perfetto nella partenza di una motoretta o l'ambienza di alcune scene più vivaci.

DA NON PERDERE. Come detto, il video è la parte migliore dell'edizione, perché a fronte di elementi molto ostici per il DVD come la tanta vegetazione e le larghe panoramiche, il quadro si mantiene discretamente compatto anche sui fondali, con un croma molto naturale, poche sbavature attorno ai contorni e un dettaglio degno di rilievo per il formato.

I VOTI. Video: 7.5 - Audio: 7 - Extra: 5