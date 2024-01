Io capitano in 4K UHD, la recensione: un'edizione numerata per il film che sogna l'Oscar

La recensione di Io capitano in 4K UHD: il prodotto Eagle a due dischi sfodera uno straordinario reparto tecnico con video eccezionale e ottimo audio. Peccato per l'assenza di extra, ma c'è un bel booklet da non perdere.

A spiegare la sua importanza, basterebbe dire che ha vinto il Leone d'argento per la regia al Festival di Venezia 2023, che è stato il selezionato dall'Italia per la corsa all'Oscar 2024 ed è stato anche in lizza per il Golden Globe. Ma l'importanza di Io capitano va ben oltre i suoi meritati riconoscimenti: il film di Matteo Garrone sorprende infatti per l'approccio alla narrazione di un problema complesso come quello dei migranti, con un magico tocco da fiaba che rende ancora più struggente il tutto.

Io Capitano: i protagonisti in una scena del film

Per un film così significativo era atteso ovviamente anche l'approdo in homevideo. Eagle Pictures ha fatto le cose in grande, e fra le varie edizioni di Io capitano abbiamo potuto apprezzare quella più prestigiosa, ovvero l'edizione numerata in 1000 copie a due dischi, con un'elegante slipcover contenente il film in 4K UHD e in blu-ray HD, oltre a un bellissimo booklet che descriveremo dopo. Il modo migliore per rivivere il viaggio di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Un'odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Un video straordinario con dettaglio incisivo e panoramiche mozzafiato

L'edizione 4K UHD di Io capitano

Partiamo subito col dire che il video di Io capitano in 4K, ovviamente preferibile al blu-ray, è semplicemente mozzafiato. Tutte le incredibili ambientazioni toccate dal film di Garrone, dalla festa iniziale all'infuocata sabbia del deserto, dagli squallidi e infernali campi di prigionia libici, fino al viaggio in mezzo al mare, sono riprodotte in maniera impeccabile ed esaltate da una definizione stupenda, che fa risaltare anche il minimo dettaglio, con un quadro compatto e solido in qualsiasi circostanza, anche quelle più ostiche da riprodurre o in condizioni di scarsa luminosità.

Io Capitano: una foto

Ogni granello di sabbia, le sofferenze sui volti e sui corpi dei migranti, i momenti fiabeschi, gli abiti tra logore magliette di squadre di calcio e vestiti di fortuna, la malconcia imbarcazione, ogni cosa presenta un dettaglio incisivo e affilato, con una sensazione di profondità sempre molto accentuata. I momenti visivamente top sono le panoramiche sull'immensità del deserto e sul mare aperto, che beneficiano di una luminosità pazzesca, con colori brillanti che l'HDR rende ancora più intensi e profondi. Ma il croma in genere è ricchissimo, anche nelle sfumature, e anche le scene più scure o notturne hanno un'ottima tenuta con i dettagli che emergono sempre decisi dalle ombre.

Un audio capace di trasmettere emozioni forti e intense

Io Capitano: un'immagine del film

Altrettanto valido il reparto audio, con un DTS HD Master Audio 5.1 di grande qualità e capace di catturare tutta l'intensità e le emozioni del film. Naturalmente è preferibile ascoltare la traccia originale con sottotitoli, anche per apprezzare la recitazione dei protagonisti e la naturalezza dei dialoghi, ma per chi lo trova ostico è comunque presente la traccia con audio italiano. Il sonoro ha una grande importanza, dall'inizio esuberante con la festa, ai rumori del vento nel deserto, agli automezzi malandati, alle sofferenze delle torture: tutto viene riprodotto con grande rigore, partecipazione attiva e precisa di tutti i diffusori. C'è una costante sensazione di grande spazialità negli immensi spazi aperti, mentre i dialoghi sono sempre chiari e caratterizzati da un ottimo timbro.

Io Capitano: un'inquadratura del film

Nessun extra, ma un bel booklet con il diario di produzione

Il booklet presente nell'edizione 4K di Io capitano

Purtroppo in un'edizione tecnicamente straordinaria, c'è l'amarezza di non trovare nemmeno un extra. A mitigare la delusione c'è però il bellissimo booklet presente all'interno della confezione. Si tratta di un elegante libretto di ben 48 pagine con il diario di produzione, con alcuni testi ad accompagnare le tante fantastiche fotografie riguardanti le riprese del film nelle varie location e la lavorazione sul set. Il booklet è diviso in cinque capitoli: Dakar, Harun Rissani, Deserto, Tempesta, Casablanca.