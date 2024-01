The Creator in 4K UHD, la recensione: una bella steelbook e un audio che spacca

La recensione di The Creator in 4K UHD: lo sci-fi di Gareth Edwards è uscito in una sfiziosa steelbook targata Eagle Pictures che sfodera un audio impetuoso e un corposo making of. Video buono ma con qualche riserva.

Un film di fantascienza sull'Intelligenza Artificiale, il regista di Rogue One, il protagonista di Tenet e tante scene d'azione mozzafiato: sulla carta The Creator aveva tutte le carte in regola per fare faville. Non è stato esattamente così, ma pur fra tanti difetti, bisogna riconoscere al film diretto da Gareth Edwards con John David Washington, una messa in scena potente e un impatto visivo che non lascia indifferenti.

The Creator: John David Washington in una foto

Ora grazie a Eagle Pictures The Creator è arrivato in homevideo, anche in una veste sfiziosa come la bellissima steelbook a due dischi con il film in versione 4K UHD e Blu-ray HD, che noi abbiamo potuto apprezzare. Come vedremo in questa recensione, il modo migliore per immergersi in un futuro distopico nel quale l'umanità è in guerra contro le forze di un'Intelligenza Artificiale e Joshua viene reclutato per dare la caccia al Creatore all'inafferrabile architetto dell'IA avanzata, che ha sviluppato un'arma micidiale in grado di porre fine alla guerra e all'umanità stessa.

Il video 4K UHD: i pro e i contro del look

La steelbook di The Creator

Per analizzare il video di The Creator va fatta una premessa: il film è stato girato con una notevole varietà di fotocamere a cui poi sono stati aggiunti alcuni effetti speciali, con risultati altalenanti e spesso sorprendenti sul piano visivo. C'è ad esempio una notevole grana con cui fare i conti, che però è chiaramente enfatizzata e voluta e dall'aspetto spiccatamente digitale. E se questo, abbinato soprattutto a certe scelte cromatiche molto forti, dona volutamente un aspetto ruvido, sporco e grintoso alle immagini, allo stesso tempo trasmette anche una sensazione di artificiosità non sempre piacevole, anche se ci rendiamo conto che è spesso una questione di gusti perché comunque il film ha una sua impronta visiva sicuramente affascinante.

The Creator: un'immagine

In questo contesto il dettaglio rimane comunque sempre eccellente e riproduce in modo efficace scenografie, costumi e design delle creature artificiali. Il quadro è buono anche in situazioni complicate e con scarsa illuminazione, mentre l'HDR regala ulteriore spessore e aggressività a un croma come detto piuttosto deciso. Però per i motivi citati, e anche a causa di un bitrate non proprio eccezionale, il contrasto e il livello del nero non convincono sempre rendendo il quadro un po' piatto nelle scene più problematiche.

Un audio devastante che spacca e travolge

The Creator: un'inquadratura

Molto più convincente e spettacolare l'audio, già nell'ottima traccia italiana in Dolby Digital Plus 7.1, che però resta ovviamente inferiore al travolgente Dolby Atmos inglese. L'ascolto nella nostra lingua è comunque coinvolgente e consente un'ottima esperienza immersiva, con effetti che escono precisi da tutti i diffusori, grande cura per l'ambienza, una calda resa della colonna sonora di Hans Zimmer ma soprattutto tanta energia nelle scene con sparatorie ed esplosioni, nelle quali la pressione sonora è notevole grazie anche a un subwoofer bello attivo.

The Creator: una sequenza

L'esperienza nell Dolby Atmos in lingua originale ha però una marcia in più, perché oltre a una maggiore aggressività generale e a un microdettaglio più incisivo, c'è soprattutto il suggestivo sfruttamento degli effetti verticali, davvero spettacolari nelle scene con i droni e soprattutto in quelle dove la Nomad lancia attacchi distruttivi dallo spazio. In questi frangenti il canale dei bassi sprigiona tutta la sua potenza e spacca davvero: ve ne accorgerete sicuramente.

Gli extra: un making of di quasi un'ora

The Creator: un'immagine

C'è un solo extra, che è presente suldisco blu-ray, ma è bello corposo. Si tratta di True Love: Making the Creator, che è appunto un articolato making of di ben 56 minuti, capace di approfondire davvero tutte le tematiche del film con interventi esaustivi dei realizzatori condite da tantissimi filmati sul set catturati durante le non banali riprese. Affascinante soprattutto il viaggio che Edwards e la sua troupe hanno intrapreso per esplorare le location, con spiegazioni e dietro le quinte per capire come il regista sia riuscito a ottenere immagini così straordinarie con una troupe molto piccola: ed è questo sicuramente il pregio maggiore di questo contenuto speciale.