I mercen4ri - Expendables in 4K UHD, la recensione: un'aggressiva steelbook con audio e video da applausi

La recensione di I mercen4ri - Expendables in 4K UHD: il prodotto Plaion presentato in una bellissima steelbook a due dischi, sfodera un reparto tecnico di eccellente qualità, ma delude negli extra.

Come sempre esagerati, assurdi, adrenalinici e acrobatici. Anche nel quarto capitolo della saga, I mercen4ri - Expendables, il gruppetto di eroi non smentisce la sua vocazione di salvatori del mondo, capaci di tutto e di qualsiasi incredibile impresa, con muscoli in bella evidenza nonostante il passare degli anni e un pizzico di ironia sempre presente. Con il solito supercast, capeggiato da Jason Statham, Megan Fox e Sylvester Stallone.

La steelbook di I mercen4ri - Expendables

E se dal punto di vista artistico più di qualcuno storcerà il naso e avrà le sue perplessità di fronte al film diretto da Scott Waugh, quello che bisogna riconoscere anche a I mercen4ri - Expendables, è di essere estremamente spettacolare nelle sue sequenze action, tutto materiale ideale per essere apprezzato anche in homevideo con un buon impianto casalingo. E infatti Plaion Pictures ha riservato un ottimo trattamento al quarto capitolo della saga. Noi abbiamo potuto analizzare l'edizione più prestigiosa, quella con una bellissima steelbook dall'artwork molto aggressivo, che contiene due dischi, uno con il film in 4K UHD e l'altro in blu-ray HD.

Un video molto efficace, pure troppo...

I Mercen4ri - Expendables: una scena del film

Come detto la steelbook de I mercen4ri - Expendables targata Plaion contiene due dischi: ovviamente il video da preferire è quello 4K UHD, che grazie al master nativo 4K presenta un quadro estremamente nitido e un dettaglio incisivo ed eccellente su tutti gli elementi del piano. Anzi, la qualità del video è talmente elevata che affiorano anche trucchi del girato, con alcuni effetti CGI e qualche fondale green screen che risultano più evidenti di quanto dovrebbero. Ma questo non è ovviamente un limite della riproduzione.

I Mercen4ri - Expendables: una scena del film

Come detto, c'è un ulteriore upgrade del dettaglio rispetto al già ottimo blu-ray su molti aspetti, innanzitutto i primi piani dei protagonisti sui quali affiorano implacabili i segni dell'età, ma anche molti particolari delle ambientazioni, perfino quelle artificiali. Anche il croma fa un passo avanti, perché Dolby Vision e HDR danno ulteriore brillantezza e intensità ai colori, con una ricchezza di tonalità che il semplice blu-ray non riesce a a raggiungere. Ottima anche la gestione delle scene più scure, con particolari che emergono chiari dalle ombre.

L'audio è una botta di adrenalina

I Mercen4ri - Expendables: una scena del film

Ma il pezzo forte dell'edizione è sicuramente il reparto audio, che grazie all'action sfrenata e a volte grottesca del film, ha modo di esibire tutti i muscoli. L'esperienza è già travolgente nel DTS HD 5.1 italiano: spari, combattimenti corpo a corpo, inseguimenti ed esplosioni si susseguono quasi senza soluzione di continuità, con un'attività esuberante e costante di tutti i diffusori. Gli effetti panning sono numerosi, da tutti i canali potenza e precisione sprigionano con grande veemenza con una spazialità molto accentuata. A coronare il tutto una muscolarità energica dei bassi che fa il paio con i vistosi muscoli dei protagonisti. Insomma una vera botta di adrenalina che nel Dolby Atmos inglese fa un ulteriore passo in più in termini di coinvolgimento, con maggiore pressione generale, microdettaglio più curato e ancora più potenza, per dare allo spettatore un grado di immersione nell'action davvero totale.

Che delusione gli extra

I Mercen4ri - Expendables: una scena del film

Ma se oltre che bella esteticamente grazie alla sontuosa steelbook, l'edizione de I mercen4ri è tecnicamente impeccabile, purtroppo a far rimanere spiacevolmente delusi è il reparto extra. L'unico contenuto speciale presente è infatti il trailer, cosa già strana di per sé per un film così ricco di azione e di effetti speciali, che avrebbero potuto essere raccontati nel dettaglio. Ma la scelta è ancora più strana perché l'edizione americana aveva comunque una mezz'ora abbondante di contenuti, oltre al commento del regista, e purtroppo qui sono completamente spariti.