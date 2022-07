Olivia Colman, David Cronenberg e i Dardenne: ecco il listino Lucky Red per il 2022

Per la seconda parte della stagione cinematografica 2022 Lucky Red ci propone un listino ricchissimo di proposte, per tutti i gusti. Tra i titoli in programma troviamo Secret Love con Colin Firth e Olivia Colman, visto al Festival del Cinema di Roma 2022, il ritorno di David Cronenberg con Crimes of the future, la co-distribuzione del nuovo Koreeda, il ritorno di Gianni Di Gregorio e dei fratelli Dardenne. Ecco i film di Lucky Red previsti per il 2022.

La selezione italiana di Lucky Red

Locandina di Forever young

Tra ottobre e dicembre 2022 diversi titoli italiani sbarcheranno nelle nostre sale grazie a Lucky Red. Si inizia il 20 ottobre con il ritorno di Gianni Di Gregorio (Pranzo di ferragosto) grazie al suo Astolfo, con Stefania Sandrelli: al centro del racconto troviamo un uomo che, raggiunti i 70 anni, decide di tornare al suo paese natio. Il 17 novembre 2022 arriva, invece, Il principe di Roma di Edoardo Falcone (Se Dio vuole), con Marco Giallini, Filippo Timi, Sergio Rubini e Giulia Bevilacqua. Il film sarà ambientato a Roma nel 1829 e racconterà la storia di Bartolomeo (Giallini), un uomo d'affari che vorrebbe a tutti i costi diventare nobile, tanto da voler stipulare un accordo segreto con il principe Accoramboni: se gli darà la cifra giusta, il nobile concederà a Bartolomeo di sposare sua figlia, così da diventare ufficialmente nobile. Durante la ricerca di questi soldi, l'uomo si imbatterà in un numero di imprevisti e di incontri bizzarri farà prendere a questa situazione una piega del tutto inaspettata.

Un'altra regista italiana, in una produzione francese, arriverà nelle sale il 1 dicembre 2022: Valeria Bruni Tedeschi presenta Les amandiers (Forever young), con Louis Garrel protagonista, presentato al Festival di Cannes 2022. Alla fine degli anni '80 Stella, Victor, Adèle ed Etienne compiono 20 anni. Sostengono l'esame di ammissione alla famosa scuola di recitazione creata da Patrice Chéreau e Pierre Romans presso il Théâtre des Amandiers di Nanterre. Lanciati a pieno regime nella vita, nella passione e nell'amore, insieme vivranno la svolta della loro vita, ma anche la loro prima tragedia.

Les Amandiers, la recensione: l'omaggio di Valeria Bruni Tedeschi a Patrice Chéreau

A tutto festival

Secret Love: una scena del film

Il 21 luglio arriva nelle sale Secret Love, presentato all'ultimo Festival del Cinema di Roma 2021. Diretto da Eva Husson, il film vede tra i protagonisti Olivia Colman e Colin Firth e ci mostra una fuga nella lussureggiante campagna britannica in una calda giornata di primavera del 1924. Al centro del racconto una donna che scopre se stessa abbandonandosi a una travolgente avventura erotica, che la porterà ad interrogarsi sulla sua libertà e sulla possibilità di diventare l'artefice del proprio destino. Direttamente dal concorso del Festival di Cannes 2022 arriva Crimes of the future, la nuova fatica di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Kristen Stewart e Lea Seydoux: con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Mortensen), famoso artista e performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d'avanguardia. Timlin (Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso... La loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell'evoluzione umana.

Crimes of the Future, la recensione: per Cronenberg l'insurrezione nasce dal corpo

Tori et Lokita: una scena del film

Il 31 agosto direttamente dal Sundance Film Festival arriva Brian e Charles di Jim Archer: dopo un inverno particolarmente rigido Brian entra in una profonda depressione; completamente isolato e senza nessuno con cui parlare, Brian fa quello che qualsiasi persona sana di mente farebbe di fronte a una situazione così malinconica. Costruisce un robot. Da Cannes 2022 arriva anche Tori e Lokita, l'ultimo lavoro dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne: nel film Tori (Pablo Schils) e Lokita (Mbundu Joely), lui ancora bambino e lei poco più che maggiorenne, dicono di essere fratello e sorella, in realtà si sono incontrati poco prima di arrivare in Europa durante quel viaggio della speranza via mare che molti come loro devono affrontare. Il legame che hanno stretto è però più forte che mai, e fanno tutto l'uno per l'altra, anche dover scendere a compromessi con la vita...

Tori et Lokita, la recensione: soli contro tutti per poter stare insieme

Le anteprime del 2023

Heojil kyolshim: una scena del film

Lucky Red ha già presentato le prime anteprime che arriveranno nel nuovo anno, tirando fuori titoli molto attesi dai cinefili di tutto il mondo. Ci sarà l'atteso ritorno di Park Chan-Wook con La donna del mistero (vincitore per la Miglior Regia al Festival di Cannes 2022), il nuovo film super britannico di Stephen Frears dal titolo The lost king in cui si racconterà la storia vera di Philippa Langley, la donna che permise il ritrovamento dei resti e della vera storia di Riccardo III. Torna anche Emma Thompson nel nuovo film "inter-culturale" di Shekhar Kapur dal titolo What's love got to do with it, ma spazio anche a Liam Neeson nel thriller Retribution di Nimròd Antal, in cui interpreterà Matt Turner, un uomo d'affari che vive a Berlino che intraprende una corsa contro il tempo ad alto rischio per risolvere un mistero e salvare la sua famiglia. Dopo il boom di Sulla mia pelle sul caso Stefano Cucchi, infine, torna Alessio Cremonini con Profeti, che racconterà la storia del rapimento di una giornalista nel Medio Oriente e della sua prigionia: ad interpretare la protagonista sarà Jasmine Trinca.

Ecco il listino 2022 di Lucky Red: