Federico Basso è diventato amatissimo sui social grazie alla sua imitazione di un gatto che commenta la vita degli umani, dopo una lunga gavetta. Torinese, ha frequentato la scuola civica di cinema e televisione a Milano, per poi cominciare a lavorare come montatore per i TG di Rete 4 e Italia 1.

Federico Basso in LOL 5

La recitazione però è sempre stata una sua grande passione e nel 2003, grazie ai laboratori di Zelig, comincia a farsi le ossa come comico. Nel 2004 ha vinto il Festival di cabaret di Sesto San Giovanni (arrivando in finale con Teresa Mannino) e ha cominciato a fare l'autore per diversi programmi. Ha anche curato la rassegna stampa di Geppy Hour, late night show condotto da Geppy Cucciari.

E proprio con la collega si è ritrovato in finale nella quinta stagione di LOL - Chi ride è fuori: con Cucciari è stato l'osso più duro del programma, riuscendo a essere il vincitore di LOL 5 per un soffio. In streaming dal 27 marzo, con l'ultima puntata disponibile dal 3 aprile, è quasi commovente vedere l'incredulità sul suo volto quando si rende conto di aver vinto. Nella nostra intervista però avevamo capito che fosse uno dei canditati principali per il titolo.

LOL 5: intervista a Federico Basso, Raul Cremona, Valeria Graci e Flora Canto

Nelle prime puntate della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori c'è una gag su una seduta spiritica. I concorrenti di questa edizione a chi chiederebbero un consiglio per far ridere?

Raul Cremona: "A Jerry Lewis! Gli direi: can you help me, please, Jerry? Give me some advice, some tip for my performance".

Come per Geppi Cucciari, anche per Valeria Graci il punto di riferimento è Anna Marchesini: "È talmente straordinaria che non si può emulare. Anche Paolo Villaggio è stato un grandissimo comico. E un grandissimo interprete anche-". D'accordo Flora Canto: "_Io sono proprio cresciuta con tutti i monologhi di Anna Marchesini. So tutti gli sketch del trio a memoria. Chiederei ad Anna come nascevano i suoi personaggi. Dalla fase embrionale a quando li portava in scena: perché era talmente poliedrica, andava dalla sessuologa a Lucia Mondello, che chiederei tutto a lei".

Federico Basso: "A me piacerebbe incontrare Buster Keaton: un comico che è riuscito a diventare famoso come comico non ridendo mai. Che è una cosa che si abbina bene anche a LOL. Quando ho accettato infatti ho pensato: speriamo non ci sia Buster Keaton, sennò lui vince a mani basse".

Il cibo di LOL

Raul Cremona in LOL 5

Come abbiamo potuto vedere più volte, il cibo in LOL diventa spesso fondamentale. Non soltanto perché viene usato come strumento comico (pensiamo al barattolo di cetrioli di Andrea Pisani di quest'anno), ma anche perché, dopo tante ore, mangiare diventa fisiologico. Ogni anno però c'è qualcuno che si lamenta del catering.

Il cast di LOL 5

Non Valeria Graci però: "Ottimo! Io ho magnato da subito, appena entrata. Magnato e bevuto! Buonissimo tutto, davvero. Anche i cetriolini". Per Cremona: "Sei talmente spaesato che devi fare qualcosa. Ti dici: cosa faccio?! E cominci a mangiare. C'è un continuo avanti e indietro di tartine. Dopo un po' sei intoppato, dopo due giorni hai la gastrite".

Flora Canto invece si è data ai liquidi: "Io ho cominciato a bere per andare a fare pipì! Così per quei 2 minuti ti rilassi un attimo". Basso ha un consiglio: "Se posso permettermi: magari l'anno prossimo un forno a microonde. Così si può dare una scaldata al cibo che si fredda".