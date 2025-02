Lockerbie, il finale irrisolto e la storia vera dietro la serie

In seguito al finale della miniserie con Colin Firth e della docuserie in arrivo, scopriamo la verità sul disastro aereo del volo Pan Am 103, in cui persero la vita 270 persone.

Quello messo in scena in Lockerbie è un drammatico racconto che si basa su fatti reali, tutti conseguenti a quel fatidico 21 dicembre 1988, giorno in cui il volo Pan Am 103 precipitò sulla cittadina scozzese, rendendola per sempre associata a quel terribile disastro. In seguito alle cinque puntate che compongono la miniserie con Colin Firth e Catherine McCormack su Sky Atlantic, e in vista dell'arrivo della docuserie Sky Original in quattro episodi su Sky Documentaries, facciamo il punto su ciò che c'è di vero in questa vicenda e come è stata trasposta sullo schermo.

Lockerbie: dove tutto ebbe inizio

Lockerbie. Colin Firth in una sequenza della serie.

Le famiglie delle vittime del disastro aereo si sono lamentate con la produzione per la "spettacolarizzazione inutile" dell'attentato nella serie Sky e NOW. Il più grave nella storia del Regno Unito. L'incidente avvenne il 21 dicembre 1988, quindi poco prima di Natale, con tutti gli addobbi in giro per le vie della città, i negozi e le case. Morirono in tutto 270 persone: 259 a bordo (243 passeggeri, tra cui anche due italiani, e 16 membri dell'equipaggio) e purtroppo anche 11 residenti. L'aereo partiva da Francoforte (Germania) diretto a Detroit (Stati Uniti), ma erano previsti ben due scali: uno a Londra e uno a New York. Era normale all'epoca che il velivolo venisse cambiato a Londra, nonostante il volo fosse tecnicamente unico.

Quello utilizzato fu un Boeing 747, denominato 'Clipper Maid of the Sea'. Dopo il decollo dall'aeroporto di Heathrow (Londra) poco dopo le sei di sera, puntò verso Nord e un'ora dopo chiese alla centrale a terra l'autorizzazione per virare verso l'Oceano Atlantico in direzione New York. Quella sarebbe stata la sua ultima comunicazione ufficiale, per poi esplodere in aria poco più tardi. La causa? Una bomba nascosta in una valigia, contenente un registratore a cassette e meno di mezzo chilo di esplosivo al plastico. Il risultato fu un buco largo mezzo metro nella fusoliera: la parte anteriore che comprende la cabina di pilotaggio si staccò e di conseguenza cadde anche il resto, rottami su rottami lungo il paesino, distruggendo anche alcuni campi ed abitazioni.

La tragedia della miniserie: poteva essere evitata?

Jim Swire mentre parla alla stampa

Ci sono due importanti precedenti a quanto accaduto quel maledetto dicembre, esplorati anche nella miniserie con Colin Firth e Catherine McCormack, che mostrano e rappresentano le due facce di chi è rimasto, i coniugi Jim e Jane Swire che persero la loro Flora. Lui deciso a combattere, non arrendersi mai e continuare a cercare la verità (lo fa tuttora); lei vorrebbe andare avanti e provare a vivere tra i vivi (i nipoti avuti dagli altri figli) piuttosto che continuare a rimanere infognati tra i morti. Anche qui le famiglie delle vittime si sono lamentate per il ritratto dato dall'adattamento televisivo, come se solo lui si fosse prodigato nelle ricerche; a noi appare chiaro che funge semplicemente da persona esemplificativa tra le tante.

Lockerbie. Catherine McCormack in un'immagine della serie.

Il 5 dicembre - quindi meno di venti giorni prima del disastro - un uomo dall'accento arabo aveva chiamato l'ambasciata americana a Londra per dire che nel giro di due settimane una bomba sarebbe esplosa su un volo della Pan Am diretto da Francoforte a Detroit, trasportata inconsapevolmente da una donna finlandese. Pochi giorni dopo, qualcosa di simile arrivò all'attenzione dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, da parte del Fronte Popolare per la Liberazione della stessa volto a bloccare gli accordi tra l'OLP e gli USA. Le autorità britanniche in entrambi i casi non credettero ad un reale minaccia, aumentando i controlli solo per qualche giorno. Ovviamente non sapremo mai se una mossa da parte loro avrebbe impedito la tragedia, ma certo è che non si resero conto della serietà dell'avvertimento.

Pan Am: una compagnia aerea leggendaria e 'maledetta'

Una sequenza della miniserie

La compagnia aerea statunitense Pan Am - protagonista anche della serie omonima che lanciò tra gli altri Margot Robbie - è celebre tanto in senso positivo, per la crescita insieme alla storia degli Usa, quanto negativo, per i numerosi disastri aerei che la coinvolsero. Due anni prima, il 5 settembre 1986, c'era stato infatti un dirottamento a bordo del volo 73 diretto a New York, in Pakistan, dopo essere atterrato a Karachi, da parte di cinque uomini armati dell'organizzazione palestinese di Abu Nidal in cui morirono 20 passeggeri. Ciò porterà l'azienda a dover chiudere i battenti nel 1991.

Chi è il colpevole dell'attentato sul volo 103?

Nelle indagini successive al disastro, venne identificata l'origine dell'esplosione del velivolo e l'identità del colpevole: Abd el-Basset Ali al-Megrahi (nella serie interpretato da Ardalan Esmaili), un ufficiale dell'intelligence libica e capo della sicurezza alla Libyan Airways. In seguito alle sanzioni dell'ONU alla Libia, il colonnello Muʿammar Gheddafi (Nabil Al Raee), ritenuto il mandante ufficioso, consegnò l'ufficiale e un suo presunto complice ai Carabinieri del GIS, che a loro volta li affidarono alla polizia scozzese: questo nel 1999.

Un confronto tra i due aminemici

L'ultimo episodio di Lockerbie mostra proprio l'ultima parte del percorso lungo più di vent'anni per Jim Swire, che aveva instaurato una sorta di amicizia con al-Megrahi credendo alla sua innocenza e che non si sarebbe mai dichiarato colpevole. Condannato all'ergastolo, l'uomo è ritenuto tutt'oggi l'unico colpevole ufficiale del disastro aereo anche se la sua famiglia continua a testimoniarne l'innocenza. Nel 2009, causa di una grave forma di cancro alla prostata - o forse per un accordo tra Libia e Regno Unito - riuscì ad uscire di prigione, tra lo sgomento delle famiglie delle vittime, per morire poi in terra natia nel 2012. Jim gli fa visita nell'ultima puntata, prima della tragica fine, definendolo poi alla stampa "la prima vittima di quell'attentato".

Intanto nel 2003 Gheddafi risarcì le famiglie delle vittime con una somma superiore al miliardo di dollari, negando però la propria responsabilità nell'aver dato ordine di far esplodere il velivolo fino alla propria morte, il 20 ottobre 2011. Non finisce qui: nel 2020, un altro colpevole è stato individuato da parte degli Stati Uniti, ovvero il militare libico di origine tunisina Abu Agila Masud, catturato due anni dopo e il cui processo dovrebbe iniziare proprio quest'anno, il 12 maggio 2025 come da disclaimer finale della miniserie.

Jim e Jane

La coppia al centro della miniserie

Tante le teorie mostrate anche nello show, a cui partecipa anche il giornalista freelance Murray Guthrie (Sam Troughton), partner in crime del protagonista, autore nella realtà del libro The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice che ha ispirato questo adattamento: forse erano tutti d'accordo, dall'Iran alla Germania fino alla Russia, forse perfino lo stesso al-Megrahi aveva un ruolo. Oppure la bomba fu introdotta a Heathrow - per via che non c'era sicurezza la notte precedente - da parte di una cellula dormiente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (lo stesso che aveva attaccato l'altro volo Pan Am due anni prima).

Certo è che purtroppo non sapremo mai la verità e forse dobbiamo fare pace con questa realtà, come sottolinea Jane a Jim nel toccante dialogo che li coinvolge nel quinto episodio. Nell'ultima scena, gli Swire salutano la casa dove hanno vissuto, foriera di ricordi felici quanto tristi. 37 anni dopo, l'attentato di Lockerbie rimane un caso irrisolto.