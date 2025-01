Lockerbie: la serie con star Colin Firth al centro delle accuse delle famiglie delle vittime

La serie Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103, con star Colin Firth, è stata duramente criticata da alcuni membri delle famiglie delle vittime.

Il progetto avrebbe infatti rappresentato in modo inaspettato e sconvolgente il momento dell'incidente, portando sugli schermi una scena descritta anche come 'disgustosa'.

Le accuse delle famiglie

Mary Lou Ciulla, il cui marito Frank Lipkin era a bordo del volo, e sua figlia Michelle hanno infatti spiegato che, nonostante l'organizzazione che rappresenta le vittime del Pan Am 103, abbia lavorato a stretto contatto con i produttori di Carnival per assicurarsi che la serie Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103 offrisse una ricostruzione accurata dei fatti, nessuno si attendeva i primi minuti proposti sugli schermi televisivi. Nelle scene di apertura si vedono i passeggeri mentre cantano insieme prima dell'esplosione e i detriti e pezzi dei corpi delle persone che vengono ritrovati dagli abitanti della città di Lockerbie.

Ciulla Lipkin ha dichiarato a Deadline: "Ho guardato mia madre e ho detto: 'È tragedy porn. Questo è disgustoso'. Stanno letteralmente rappresentando i momenti peggiori della nostra vita... La quantità di cadaveri che hanno mostrato e la natura delle immagini come se fosse un action movie con cose che cadono dal cielo... Non c'era bisogno di tutto quello".

Una scena della serie Lockerbie

La drammatizzazione di quella tragedia è stata considerata di cattivo gusto e chi ha visto quella parte del primo episodio ha avvisato gli altri famigliari consigliando di saltare quei minuti e i successivi recap. Ciulla sostiene che si sia trattato di una 'scelta deliberata' e che siano stati ignorati i feedback dati ai realizzatori del progetto televisivo.

Un portavoce di Sky ha risposto dichiarando: "Riconosciamo che si tratti di una questione profondamente sensibile per molte persone e ci siamo avvicinati alla narrazione con la più grande cura e il massimo rispetto. Abbiamo coinvolto le famiglie delle vittime e i gruppi di sostegno nel corso della produzione e prima del lancio della serie, e tutti gli episodi riportano l'avviso che possono contenere delle scene potenzialmente in grado di suscitare stress e non adatte a persone sensibili".

Ciulla Lipkin ha inoltre sostenuto che scegliere come fonte di ispirazione il libro The Lockerbie Bombing - A Father's Search for Justice di Jim Swire, dottore interpretato nella serie da Firth, porti a una distorsione della realtà, dando spazio a dubbi riguardanti il responsabile dell'attacco terroristico, ritraendo Abdulbasset Al Megrahi, la persona condannata per il disastro, come un 'uomo innocente per cui bisognerebbe provare empatia'. Il gruppo composto dai membri delle famiglie, in particolare, non ha apprezzato le scene in cui Swire visita la Libia e accusa il Colonnello Gheddafi della responsabilità, sottolineando che Megrahi sia rappresentato in modo scorretto e Swire venga descritto in modo fin troppo eroico, quasi come fosse l'unico a lottare per la giustizia.

Ciulla Lipkin, nonostante il produttore Gareth Neame abbia più volte ribadito che si tratta della rappresentazione del punto di vista di Jim e la stessa idea sia ricordata durante i titoli di testa, ha ribadito che Sky e Peacock non avrebbero reso abbastanza chiaro il fatto che gli episodi riportano il punto di vista dell'uomo: "Questa serie è in fondo un progetto di finzione, è intrattenimento. Non dovrebbe avere alcun ruolo nel modo in cui le persone si avvicinano alla verità su quanto accaduto a bordo del Pan Am 103". La promozione della serie come una 'storia vera', secondo la donna, sarebbe quindi totalmente errata e dovrebbe avere delle conseguenze, chiedendo che Sky e Peacock spieghino il motivo per cui hanno preso determinate scelte. I portavoce della produzione hanno replicato: "Ci rendiamo conto che ci sono delle opinioni in opposizione sul disastro di Lockerbie e il programma non cerca di raccontare la versione definitiva o far arrivare a una conclusione. Abbiamo scelto di raccontare questa storia perché crediamo che il dramma sia un mezzo accessibile che può portare sotto i riflettori dei soggetti difficili e in grado di far riflettere".

Cosa racconta la serie

Era il 1988 quando un attentato sul volo Pan Am 103 causò la morte di 259 persone. Una di queste era Flora, la figlia di Jim e Jane Swire, che da allora per tre decenni hanno cercato risposte su cosa sia veramente accaduto quel giorno. Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103, la nuova serie Sky Original in cinque parti con protagonista Colin Firth (Il discorso del re, A Single Man, The Staircase) nei panni di Jim Swire e Catherine McCormack (Slow Horses, Temple, Lucan) nei panni di Jane Swire, arriverà sugli schermi italiani lunedì 27 gennaio in esclusiva su Sky (in onda su Sky Atlantic) e in streaming solo su NOW.

Il progetto è una coproduzione tra Carnival Films, che fa parte di Universal International Studios, e Sky Studios. Il famoso drammaturgo scozzese David Harrower (Blackbird, Knives in Hens) è lo scrittore principale. Maryam Hamidi (Vigil) è la scrittrice ospite di un episodio. Il vincitore del BAFTA Award Otto Bathurst (Peaky Blinders, The Winter King) è il regista principale. Jim Loach (Save Me) ha diretto un episodio. Gareth Neame e Nigel Marchant sono produttori esecutivi di Carnival Films. Sam Hoyle è produttore esecutivo di Sky Studios. Altri produttori esecutivi includono David Harrower, Otto Bathurst, Liz Trubridge, Jim Sheridan, Kirsten Sheridan e Oskar Slingerland.