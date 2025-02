Lockerbie – la vera storia dell’attentato, una docuserie fa chiarezza sulla catastrofe, su Sky stasera

Arriva la docuserie che fa chiarezza sull'attentato scozzese del 21 dicembre 1988, testimonianze degli investigatori e delle persone coinvolge nella tragedia per provare a fare chiarezza, in esclusiva su Sky Dcoumentaries.

A conclusione di Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 10, di cui stasera approderà su Sky e NOW l'ultimo episodio, a far chiarezza sul terribile evento occorso il 21 dicembre 1988 arriva Lockerbie - la vera storia dell'attentato, docuserie in quattro episodi che potremo vedere su Sky oggi 10 febbraio a partire dalle 22:15.

La docuserie, in esclusiva su Sky Documentaries, ripropone il racconto del disastro del 21 dicembre 1988 fatto dei parenti delle vittime, a partire dal coraggioso Jim Swire, padre di Flora, e dagli abitanti della tranquilla cittadina scozzese sconvolta dall'attentato. Testimoni, persone coinvolte nella catastrofe, ama anche investigatori e agenti dei servizi segreti.

La verità renderà giustizia alle vittime?

Colin Forth in una scena

Attraverso il racconto a tappe viene ricostruito l'impatto che l'evento ha avuto sulle famiglie e sulle comunità, mentre le forze dell'ordine conducono una indagine complessa che vede coinvolti il governo americano e quello di Gheddafi in Libia, in conflitto per interessi economici e politici. Fin dall'inizio è chiaro agli investigatori scozzesi che l'esplosione è stata generata dal plastico nascosto in un registratore a cassette Toshiba, custodito in una valigia nella stiva e comandato da un timer. Questa pista porta all'individuazione di due colpevoli libici: l'agente segreto libico Abdelbaset al-Megrahi e Al Amin Khalifa Fhimah, manager della Libyan Arab Airlines, per i quali Gheddafi, messo sotto pressione dalle sanzioni delle Nazioni Unite, concede l'estradizione solo dieci anni dopo, negando ogni coinvolgimento.

Nella docuserie, Jim Swire si dice convinto che la pista libica non sia che una ricostruzione del governo americano, estromesso dallo sfruttamento del petrolio libico proprio da Gheddafi. Ma le vere vittime sono i cittadini comuni, coinvolti in una vicenda sanguinosa a loro insaputa, come dimostrano i passeggeri del volo ignari dell'allarme e gli undici abitanti di Lockerbie che perderanno la vita quando l'aereo precipita sulle loro case. Jim Swire ritiene che l'attentato sia stato una vendetta da parte dell'Iran. Ma la verità sembra ancora lontana, come rivela la nostra recensione della serie Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103, versione fictional che offre uno sguardo sulla vicenda.