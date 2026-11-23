C'è un momento, quasi a metà del film, in cui è impossibile trattenere le lacrime dalle risate. Il bravo John Hamburg, che conosce bene le regole di una certa commedia (e conosce benissimo Ben Stiller) eredita i personaggi inventati da Greg Glienna e Mary Ruth Clarke (ma ha sceneggiato in passato tutti i film della saga) dandogli, in qualche modo, una forma nuova ma, intanto, mantenerli coerenti e legati alle inflessioni di un'altra epoca (forse più libera e semplice, ma tant'è).

Stiller e De Niro in una scena decisamente divertente

Ecco, a un certo punto de Ti presento i Fotter c'è Ben Stiller che, accompagnato al pianoforte dall'amico Owen Wilson, canta All of Me di John Legend, dedicandola - in seguito ad un equivoco - a un interdetto Robert De Niro, intanto che Ariana Grande assiste basita a questa improbabile serenata. La sequenza fa ridere, e molto. Tempi, modi, sguardi. Tutto giusto. Di più, potrebbe essere una delle sequenze comiche più riuscite degli ultimi anni, a conferma di quanto il quarto film della saga (che arriva 16 anni dopo Vi presento i nostri) sia anche uno dei capitoli più riusciti. E no, non era per niente facile.

Ti presento i Fotter: metti insieme De Niro, Stiller e Ariana Grande

Ti presento i Fotter (titolo originale Focker-in-Law) riprende lo schema tipico: parenti acquisti che incontrano parenti di sangue. Questa volta al centro dell'attenzione c'è Henry Focker (Skyler Gisondo, attore eccellente), figlio di Greg e Pam (Stiller e Teri Polo) e nipote, lo sappiamo di Jack Byrnes (De Niro).

De Niro e Ariana Grande in Ti presento i Fotter

Gli ottant'anni del colorito nonno - ormai votato alla forma fisica e alla dieta vegana, perché "questi sono altri tempi" - è l'occasione per presentare alla famiglia la sua fidanzata, Olivia (Grande), che nel curriculum vanta una posizione nell'FBI come negoziatrice d'ostaggi (un dettaglio che nel film farà la differenza). Scontato dire che le cose non andranno come sperato, complice un involontario incidente sull'aereo che fa anzitempo incontrare (ehm, scontrare) Greg e Olivia.

Sì, una saga comica che ci era mancata

Certo, vedendo Ti presento i Fotter, fin dai titoli di testa in Garamond, che suggeriscono immediatamente le commedie che hanno segnato gli anni Duemila, ci accorgiamo di quanto questa assurda famiglia - sempre più grande - fosse mancata al cinema popolare. Un cinema da rispettare e valutare secondo il contesto, e secondo un linguaggio comico che, per forza di cose, appare diverso rispetto al passato. Diverso, ma in parte evoluto. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Hamburg, ricalca l'umorismo largo per arrotondare i contorni creando un sequel legacy - come dicono quelli bravi - che ha una sua identità rispetto ai predecessori.

Ben Stiller e Ariana Grande

Questo avviene grazie alla scelta di mettere al centro della storyline non tanto gli sketch tra Ben Stiller e Bob De Niro (che ci sono, sono essenziali e fanno decisamente ridere), ma lo strano e conflittuale rapporto tra Stiller e Ariana Grande (i due si erano incrociati in Zoolander 2), che dimostra di saperci fare anche in ruoli, diremmo, più leggeri. Da una parte un papà che infantilizza un figlio ormai adulto, dall'altra una ragazza intelligente e preparata, riflesso di una generazione indipendente, che non ha nulla da chiedere, e che anzi è in credito con le ingombranti generazioni precedenti. Uno sfrigolio, nemmeno a dirlo, che porta una quantità non indifferente di risate, creando un confronto scoppiettante e riuscito.

Una saga che si innova senza tradirsi

Sì, i Fotter ci erano parecchio mancati: le manie di Jack (c'è pure il mitico Sfigatto, ma in una forma, diciamo, diversa), l'insicurezza caotica di Greg ("che ti succede quando arrivi in questa casa?", gli chiede la moglie Pam), i figli che crescono in cerca di una loro identità, intanto che il tempo passa e fa aumentare i capelli bianchi. Del resto, a guardar bene, tra una battuta e l'altra, arrotate al meglio rispetto a un contesto sociale piuttosto delicato, la forza de Ti presento i Fotter è proprio nella linea leggermente più malinconica. Una sfumatura, un accenno, ma quanto basta però per rendere ancora più tridimensionale una saga comica che ha saputo innovarsi senza tradirsi.