La magia esiste. Almeno in narrativa, che siano libri, film, serie o giochi, esiste eccome. A volte capita di dubitarne, di arrendersi a ondate di contenuti tutti uguali, ma poi arriva quel titolo che ce lo conferma. Ocarina of Time è uno di questi.

Originariamente pubblicato nel 1998 su N64 e poi a seguire nel 2002 su quel gioiello di design e poesia che era il GameCube, torna ora su Switch 2 rinnovando tutto lo stupore che era stato capace di mostrare già nella sua prima incarnazione, pur con una veste grafica molto più essenziale. E torniamo a Hyrule in quello che è uno di capitoli più amati della saga di The Legend of Zelda, ritrovando quello stesso poetico incanto, chiedendoci se può essere questa la via migliore per rendere le avventure di Link anche su grande schermo.

Dalla foresta dei Kokiri al mondo: di cosa parla Ocarina of Time?

Ambientato, ovviamente, nelle terre fantasy di Hyrule, il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 ripropone fedelmente l'epopea originale del 1998, trasformandola però in un racconto dal respiro marcatamente cinematografico. La storia segue il giovane Link, un ragazzo cresciuto nella Foresta Kokiri che, accompagnato dalla fatina Navi, viene chiamato dal Grande Albero Deku a intraprendere un viaggio oltre i confini del suo villaggio. L'obiettivo è fermare Ganondorf, lo spietato re dei Gerudo intenzionato a impadronirsi della sacra Triforza per soggiogare il regno, e le prove da affrontare non sono poche, disseminate in un territorio ampio e ricco di varietà che la splendida direzione artistica valorizza.

Un'avventura gestibile nei tempi e adatta a tutti

Quella che Link affronta in Ocarina of Time è una fantastica avventura, ricca di luoghi, personaggi, nemici e situazioni, ma allo stesso tempo più lineare e fruibile di molti dei giochi delle recenti generazioni. Lo si potrebbe vedere come un limite, se paragonati per esempio a Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, ma rappresenta invece un vantaggio per chi percepisce i due capitoli più recente come troppo impegnativi, almeno in termini di tempo da dedicarci.

Link in un momento della sua avventura

Da questo punto di vista, il gameplay immediato di Ocarina of Time si sviluppa di pari passo e con lo stesso livello di crescita dell'avventura stessa, permettendo anche al giocatore meno smaliziato o più giovane di godersi la storia fino alla fine. Si è scelto infatti di aggiungere ben poco al remake, almeno da questo punto di vista, al netto del salto che non era presente nell'originale ma che poco aggiunge in quanto a opportunità di esplorazione.

Immaginazione al potere, tra fedeltà e modernità

Il lavoro incredibile fatto dal team che si è occupato del rifacimento è dimostrato da un punto: la prima volta che abbiamo visto immagini del remake, ci è venuto naturale pensare: "ma era già così?!" Per poi renderci subito conto di quanti pochi poligoni a schermo fossero presenti allora, rispetto agli attuali. Quella sensazione è dovuta a un punto: che chi ha giocato e amato Ocarina of Time nel 1998 o 2002, lo immaginava già così, colmando con la fantasia le lacune grafiche. L'abilità è stata di disegnare la nuova grafica in modo tanto coerente e naturale da far sì che sia esattamente l'immagine che si era formata nella nostra mente.

La splendida Hyrule di Ocarina of Time

Un lavoro di direzione artistica notevole, amplificato sul piano cinematografico dalle nuove cutscene con doppiaggio in italiano e dall'inedito diario visivo Threads of Time, ovvero un arazzo che si tesse progressivamente seguendo le gesta del nostro link, che riescono a regalare all'intreccio tra il destino di Link e quello della Principessa Zelda una nuova profondità drammaturgica, pur al pari della stessa storia raccontata. Un perfetto equilibrio tra vecchio e nuovo, tra fedeltà e tecnologia allineata al presente, che rendono finalmente accessibile anche ai neofiti quella che non si può non considerare una delle pietre miliari della narrazione fantasy moderna.

Il castello ci aspetta all'orizzonte

E quindi, tornando all'apertura, confermiamo che sì, la magia esiste e possiamo riviverla grazie a Nintendo. Basta qualche nota suonata con l'Ocarina del Tempo e la voglia di lasciarsi andare a una fiaba di grandissima purezza. Aspettando un possibile nuovo miracolo anche sul fronte cinematografico con il film in arrivo.