Back to School: tanti modelli di zaini ispirati a serie tv e film per un ritorno tra i banchi con stile

Con l'avvicinarsi dell'autunno anche gli appassionati di cinema e tv tornano a scuola e al lavoro, ecco delle proposte per completare il proprio look e spostarsi tra un impegno e l'altro seguendo comunque le proprie passioni.

Con l'arrivo di settembre si avvicina inesorabilmente l'autunno ed è tempo di lasciarsi alle spalle le vacanze estive e ritornare a scuola o al lavoro. Per rallegrare le giornate e gli impegni, o per compiere in modo unico qualche viaggio prima della fine dell'anno, ci si può regalare uno zaino ispirato alle serie tv o ai film preferiti, portando così sempre con sé le proprie passioni.

Le proposte Disney targate Loungefly

Tra i marchi più amati da chi cerca zaini, borse e accessori davvero originali e unici c'è Loungefly. Sul sito del Disney Store (disneystore.it), tra le molte proposte a disposizione degli appassionati di cinema e serie tv, si possono trovare anche i modelli ispirati a classici dell'animazione e ai nuovi progetti Marvel.

A 85€ si può ad esempio acquistare lo zaino ispirato a H.E.R.B.I.E., uno dei personaggi più apprezzati del film I Fantastici 4: Gli Inizi, caratterizzato da dettagli metallizzati, una fodera con immagini stampate e tasche aperte laterali.

Al costo di 55€ si può invece acquistare lo zaino ispirato a Up, con la casa di Carl raffigurata nella tasca anteriore, mentre sulle tasche laterali sono ritratti alcuni dei personaggi.

Stitch, l'alieno in grado di dominare i box office internazionali (di cui è già stato messo in cantiere il sequel), è invece ritratto nello zaino che ha un costo di 69€ con dettagli ricamati e in 3D.

I prodotti Loungefly sono disponibili anche su altri store, in particolare grazie alla collaborazione con Funko. Tra i modelli più particolari e ricchi di dettagli ci sono quelli ispirati a Nightmare Before Christmas, alla serie animata X-Men '97 che ricrea alla perfezione i colori e lo stile del progetto targato Marvel, o gli zaini in nylon ispirati a Ragazze a Beverly Hills e Scooby-Doo, per accontentare veramente i fan di tutte le età.

Da Squid Game ai Peanuts: gli zaini ispirati alle serie tv

Tra le aziende che possono vantare preziose collaborazioni legate a serie e film tv c'è Sprayground (https://www.sprayground.eu). Tra le tante collaborazioni con franchise e con il mondo dell'entertainment ci sono anche quelle con Rick and Morty, Squid Game, La pantera rosa, i Peanuts, Garfield, Looney Tunes, Metro Goldwyn Mayer e tanto altro, offrendo un'ampia scelta e una qualità elevata.

Realizzati in materiale vegano, con numerose tasche e protezioni per i laptop e ideati per essere pratici e comodi anche in viaggio, gli zaini Sprayground attirano senza alcun dubbio l'attenzione dei fan del cinema e della tv.

Le offerte su Amazon

Su Amazon, anche tra le offerte a tempo, si possono cogliere al volo delle occasioni come quella che permette di acquistare uno zaino completo di astuccio a tre scomparti a tema One Piece, con l'immagine del protagonista Luffy "Cappello di paglia", a 79,99€.

In attesa dell'arrivo dell'ultima stagione, si può portare un po' di Sottosopra a scuola e nei propri spostamenti grazie allo zaino di Stranger Things, con 2 pratici scomparti e con un astuccio abbinato.

Pyramid International propone invece vari modelli molto eleganti e originali ispirati a saghe come Il Signore degli Anelli, Gremlins, It, Looney Tunes, o la serie animata Spy X Family.