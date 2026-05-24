Harry Potter pronto a giocare a Quidditch nel nuovo promo delle serie HBO Max

HBO Max ha condiviso un nuovo video promozionale che contiene delle immagini inedite delle sue serie in arrivo nei prossimi mesi, tra cui Harry Potter e Lanterns.

Per assistere al primo capitolo della storia tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling bisognerà aspettare fino a Natale, mentre lo show targato DC debutterà il 16 agosto.

Nuove scene della storia di Harry Potter

Nello spot si vedono delle scene tratte dalla serie Harry Potter in cui il giovane protagonista compra la sua bacchetta magica prima di andare a Hogwarts, dove sarà impegnato anche a giocare a Quidditch. Nel video pubblicato da HBO Max si vede infatti il ragazzino con la sua divisa, pronto a mettersi alla prova in sella alla sua scopa volante.

Dominic McLaughlin è stato scelto per interpretare il nuovo Harry Potter negli episodi dello show tratto dai romanzi e, al suo fianco, ci sono i giovanissimi Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger.

Tra gli altri protagonisti ci sono Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Rory Wilmot in quello di Neville Paciock, Tristan Harland in quello di Fred Weasley, Gabriel Harland nei panni di George Weasley, Ruari Spooner in quelli di Percy Weasley, Amos Kitson in quello di Dudley Dursley, Finn Stephens in quello di Vincent Crabbe e William Nash in quello di Gregory Goyle.

Le altre serie targate HBO in arrivo sugli schermi

Lanterns, invece, viene anticipata mostrando Kyle Chandler, interprete di Hal Jordan, mentre indossa il suo costume da supereroe.

Negli episodi dello show che vede tra le star anche Aaron Pierre, i due protagonisti devono risolvere un mistero terrestre, mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti.

Nel filmato promozionale targato HBO Max ci sono poi alcune sequenze della terza stagione di House of the Dragon, della quarta di The Gilded Age, e del debutto di Stuart Fails to Save the Universe, il nuovo spinoff di The Big Bang Theory, di cui è stato recentemente presentato il teaser ufficiale.

Tra gli altri progetti di cui sono state mostrate delle immagini spazio poi a Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks, Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, Monsters of God, The Man Will Burn, War e Youth.