Da Monsters a Scissione e L'Amica Geniale: le serie tv più attese della stagione 2024/2025

E poi ancora I fratelli Menendez, Agatha Harkness, Disclaimer, Silo, From, Landman, The Penguin, gli 883, Agatha All Along: guida alle serie tv più attese della stagione 2024/2025 divise per piattaforma.

Settembre? Porta il primo freddo, ma anche il ritorno a scuola e a lavoro dopo le meritate ferie. Ma l'autunno segna anche inizio della nuova stagione televisiva e cinematografica. Noi di Movieplayer.it non manchiamo nemmeno quest'anno l'appuntamento e vi proponiamo una guida alle serie tv da non perdere nella stagione 2024/2025, divise per servizio streaming: Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Sky e NOW, Paramount+ e RaiPlay. 5 titoli scelti per piattaforma (10 per Netflix e 3 per RaiPlay) tra fine 2024 e inizio 2025. Pronti, partenza, via.

Le serie più attese di fine 2024/inizio 2025 su Netflix

Oltre alla seconda parte di Emily in Paris 4, ambientata a Roma e attesa il 12 settembre sulla piattaforma, lo stesso giorno farà capolino la norvegese Billionaire Island, mentre il 19 settembre Twilight of the Gods di Zack Snyder: il regista tanto amato/odiato troverà pace nell'animazione? Chiuderà il mese la seconda stagione (o terza parte? della coreana La creatura di Gyeongseong. Il 9 ottobre sarà la volta di Inganno, il remake italiano di Gold Digger con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti nei panni di una coppia dalla differenza d'età importante, mentre il giorno successivo arriverà l'attesa quarta stagione di Outer Banks (divisa in due parti, la seconda il 7 novembre) su un'altra improbabile caccia al tesoro.

Lily Collins ed Eugenio Franceschini alla Fontana di Trevi

Il 17 ottobre altro procedurale Netflix, Avvocato di difesa, con Manuel Garcia-Rulfo dalla penna di David E. Kelley (terza stagione, questa volta tutta insieme). Tanti gli arrivi a novembre: la nuova comedy di Mike Schur con Ted Danson che li riunisce dopo The Good Place, A Man On the Inside, la serie crime The Madness con Colman Domingo di Euphoria; il 28 novembre la seconda parte della stagione finale di Cobra Kai (la terza ed ultima arriverà il 13 febbraio 2025) e il giorno successivo Senna, la serie sulla leggenda della Formula 1.

1. Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez

Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch sono i Menendez Brothers

Dopo il grande successo di Dahmer, la serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan torna con Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, che racconta la storia vera di due fratelli (Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch) condannati nel 1996 per l'omicidio dei genitori José e Mary Louise "Kitty" Menendez (Javier Bardem e Chloë Sevigny). Mentre l'accusa ritenne che il movente del crimine fosse l'eredità del patrimonio di famiglia, i due giustificarono il duplice omicidio sostenendo di aver subito numerosi abusi fisici, emotivi e sessuali da parte dei genitori durante l'infanzia. Ad oggi, Lyle ed Erik Menendez stanno scontando una condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale e difendono ancora la loro tesi.

2. Tutto chiede salvezza 2

Un selfie dei giovani protagonisti della serie Netflix

Presentata in anteprima a Giffoni, la seconda stagione di Tutto chiede salvezza vede Federico Cesari tornare nei panni di Daniele due anni dopo gli eventi della precedente, passando dall'altra parte della barricata a Villa San Francesco come infermiere tirocinante. Nei 5 episodi della seconda stagione, un cammino lungo 5 settimane in cui i protagonisti si troveranno a dover affrontare nuove sfide, ad intrecciare nuove relazioni, a fare i conti con il proprio passato, a vivere al meglio il presente e a prepararsi per il futuro tornerà anche Fotinì Peluso mentre farà il suo ingresso Drusilla Foer. Alla regia di nuovo Francesco Bruni, coadiuvato alla scrittura dall'autore del romanzo originario Daniele Mencarelli.

3. Nobody Wants This

Veronica Mars e The O.C. si incontrano

Una commedia romantica per i millennial, con protagonisti l'ex Veronica Mars Kristen Bell (già vista sulla piattaforma nella Donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra) e l'ex Seth Cohen Adam Brody. Se non vi avessimo già convinto a vederla, vi diciamo che interpreteranno una ragazza agnostica e un rabbino anti-convenzionale. Tutti pronti per ridere, commuoversi ed emozionarsi?

4. Heartstopper 3

Heaststopper: un'immagine della serie Netflix

Finalmente il 3 ottobre potremo assistere alla terza attesissima stagione di Heartstopper, la serie teen tratta dall'omonimo fumetto di Alice Oseman, che ha curato anche l'adattamento televisivo. Nuove sfide attendono Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke) e i loro amici alla ricerca della propria identità sessuale in un liceo britannico. Su tutte, il tema dei disordini alimentari di Charlie.

5. Ranma ½

Ranma: una foto del remake dell'anime

L'8 ottobre potremo cantare nuovamente la sigla di un anime cult degli anni '90 ovvero Ranma ½. Reboot della serie originale a cura dello studio MAPPA, riporterà al centro le disavventure amorose dei protagonisti, che grazie all'acqua cambiano la propria identità e questo acuisce la commedia degli equivoci al centro di questo romanzo di formazione sui generis.

6. Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft - La protagonista in una scena

Il 10 ottobre farà capolino sul colosso dello streaming un altro adattamento anime di un franchise live action di culto dopo Terminator: Zero, The Witcher e Scott Pilgrim. Stiamo parlando di Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft che andrà a raccontare l'evoluzione dell'ereditiera più famosa degli anni '90 dagli esordi della Survival Trilogy al diventare forte e sicura di sé nella saga classica. A doppiare nella versione originale l'eroina più amata dei videogiochi Hayley Atwell.

7. The Diplomat 2

Uno dei personaggi femminili meglio scritti degli ultimi anni

31 ottobre quest'anno non vorrà dire solamente Halloween ma anche l'arrivo su Netflix della seconda stagione di The Diplomat, una delle serie più sorprendenti dell'anno scorso sulla piattaforma. Dopo l'esplosione che ha lasciato tutti col fiato sospeso alla fine del ciclo inaugurale, dovremo capire non solo il destino dell'incredibile coppia protagonista (Keri Russell e Rufus Sewell) ma anche come ne affronteranno le conseguenze, con una scrittura sempre moderna e tagliente in questo political drama attualissimo.

8. Arcane 2

Warwick in un'immagine della Stagione 2 di Arcane

Non abbiamo ancora una data precisa ma sappiamo già che a novembre torneremo finalmente nel mondo di League of Legends con l'apprezzatissima serie animata Arcane, e dovremo anche salutarla. Non disperate però: i produttori hanno annunciato che il franchise potrebbe proseguire sotto altre forme.

9. Cent'anni di solitudine

First look all'adattamento Netflix

Entro fine anno, come confermato dal servizio streaming, vedremo anche Cent'anni di solitudine, l'ambiziosa produzione che ha adattato l'omonimo romanzo di Gabriel García Márquez, considerato tra le opere più significative della letteratura del '900. La narrazione segue le sette generazioni della famiglia Buendía e con esse i grandi cambiamenti storici che l'hanno attraversata. I protagonisti non potranno sfuggire al proprio passato e nemmeno al proprio destino.

10. Squid Game 2

Lee Jung-jae torna nella stagione 2

Quest'anno Natale si festeggerà a tema coreano con l'arrivo della seconda attesissima (sono passati ben tre anni) stagione di Squid Game, in arrivo il 26 dicembre per chiudere l'anno in bellezza. Questa volta i produttori si sono portati avanti e subito dopo le festività inizieranno a girare la terza ed ultima stagione, in arrivo nel 2025. In produzione anche un film remake statunitense a cura di David Fincher.

Le serie più attese della stagione 2024/2025 da vedere su Prime Video

I primi arrivi in ordine temporale sono la seconda stagione della comedy italiana Sono Lillo, che dal 19 settembre si getterà nel Multiverso come da sottotitolo con alcune new entry dalla scuderia del servizio streaming dell'e-commerce, e la terza stagione dell'animata La leggenda di Vox Machina, dal 3 ottobre. Il grosso dei titoli però, tra produzioni italiane e straniere, arriva subito dopo. Vediamole insieme.

1. Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny

Citadel: Diana - un primo piano di Matilda De Angelis

10 ottobre e 7 novembre. Queste le due date da segnare rispettivamente in calendario e che ci riporteranno nel progetto Citadel, l'universo spionistico creato dei fratelli Russo per avere un suo punto di partenza statunitense e delle diramazioni successive che non sono esattamente degli spin-off ma fanno comunque parte dello stesso mondo narrativo in espansione in altri Paesi. Il primo sarà l'Italia con Matilda De Angelis e la sua Citadel: Diana, affiancata tra gli altri da Maurizio Lombardi e Filippo Nigro. Successivamente Citadel: Honey Bunny che ci trasporterà in India con Varun Dhawan e Samantha e il sempre più poliedrico Kay Kay Menon. Nel 2025 la seconda stagione del Citadel primario con protagonisti Pryanka Chopra, Richard Madden e Stanley Tucci.

2. Like A Dragon: Yakuza

Il 24 ottobre arriva Like A Dragon: Yakuza, tratta dall'omonimo videogioco rilasciato nel 2005 da SEGA. La serie descrive la vita di gangster feroci ma appassionati e degli abitanti di un enorme quartiere a luci rosse, Kamurochō, un sobborgo fittizio modellato sul violento Kabukichō del distretto di Shinjuku, che fa da sfondo al gioco. Like a Dragon: Yakuza racconterà il Giappone moderno e le storie drammatiche di personaggi intensi, come il leggendario Kazuma Kiryu, che i giochi non sono stati in grado di esplorare a fondo in passato.

3. Cross

Cross: Aldis Hodge impegnato in una indagine

Dopo Harry Bosch, Jack Ryan e Jack Reacher, un altro eroe letterario è pronto ad entrare tra le fila di Prime Video. Stiamo parlando di Cross, dai romanzi di James Patterson con protagonista Aldis Hodge, che dal 14 novembre potrebbe trovare molta più fortuna nella serialità rispetto al cinema, proprio come i suoi predecessori. Alex Cross è un detective e psicologo forense, straordinariamente abile nell'entrare nella psiche degli assassini e delle loro vittime, al fine di identificare - e infine catturare - i criminali.

4. The Bad Guy 2

New entry delle nuove puntate: Stefano Accorsi

Passata fin troppo in sordina e poi improvvisamente ripescata (a livello di comunicazione) da Prime Video, una delle serie original italiane più apprezzate della piattaforma, The Bad Guy è pronta a tornare con la seconda stagione il 5 dicembre. Dopo quel finale sconvolgente, Luigi Lo Cascio sarà ancora una volta Nino Scotellaro, membro dell'antimafia che è entrato nella malavita proprio per debellarla dall'interno. Accanto a lui Claudia Pandolfi e un nuovo arrivato: Stefano Accorsi. L'unico modo per catturare il cattivo a volte è diventarlo.

5. Secret Level

In attesa delle nuove stagioni di Hazbin Hotel e Invincible (già rinnovate e attese per il 2025) il 10 dicembre toccherà a Secret Level provare a sorprendere tutti con questa serie animata antologica per adulti, con racconti brevi originali ambientati nei mondi di alcuni dei videogame più amati. Da Amazon MGM Studios e Blur Studio, creatori di Love, Death + Robots, 15 strabilianti episodi e animazioni innovative.

Le serie dell'autunno/inverno 2024 su Disney+

Disney+ come sappiamo è soprattutto la casa di Marvel e Star Wars, ma il catalogo Star permette agli abbonati di ricevere anche le maggiori novità via cavo e generaliste da ABC, HULU e FX. Questa sarà sicuramente la stagione del grande ritorno di Ryan Murphy a tanti impegni televisivi contemporaneamente e speriamo che questo non ne intacchi la qualità, come successo qualche anno fa quando era rimasto vittima dei suoi troppi progetti. Vi presentiamo le date americane per i serial che non tarderanno ad arrivare in Italia sulla piattaforma di Topolino.

T.K. e Carlos

Il 17 settembre sarà la volta di una nuova serie antologica, American Sports Story: Aaron Hernandez incentrata sulla figura di quest'ultimo, giocatore di football finito in un brutto caso di cronaca, in cui sarà solo produttore. Sarà decisamente più coinvolto nella misteriosa Grotesquerie il 25 settembre (che sembra vada a sostituire per il momento l'appuntamento abituale con American Horror Story per Halloween, di cui si attende la nuova stagione insieme alla seconda parte della terza dello spin-off American Horror Stories). Sulla ABC, invece, la nuova stagione di 9-1-1 - che vedrà come nuovo maxi disastro un attacco di api a Los Angeles a tenere impegnati i primi soccorritori protagonisti, che dovranno anche vedersela col nuovo capo della caserma). Sempre il 26 settembre la curiosa Dr. Odyssey che vede ritornare Joshua Jackson in tv nei panni di un medico su una nave da crociera insieme a Don Johnson. Qualche giorno prima, il 23, questa volta su FOX tornerà dopo un anno di pausa dovuta al doppio sciopero lo spin-off 9-1-1 Lone Star, che farà a meno di un importante personaggio (Grace) e saluterà tutti con la quinta ed ultima stagione. Tutti titoli prossimamente su Disney+ insieme alle nuove puntate di Grey's Anatomy, Tracker e così via.

1. Agatha All Along

Kathryn Hahn e il cast di Agatha All Along

A proposito di brand, ecco che sta per approdare in piattaforma l'unica serie Marvel del 2024 (se non contiamo la brevissima parentesi Echo arrivata in un sol boccone e presto dimenticata, rimandata dal 2023). Agatha All Along è lo spin-off sequel di WandaVision, uno degli show più apprezzati, e mette al centro il personaggio di Kathryn Hahn per una serie che potrebbe compiere la magia di riportare in auge la serialità della Casa delle Idee. Dita incrociate.

2. Wizards Beyond Waverly Place

Selena Gomez in un momento della serie I Maghi di Waverly

In tempi di revival, in casa Disney non poteva mancare quello de I maghi di Waverly, che si concentrerà sulla nuova generazione di stregoni, i figli gemelli di Justin Russo (David Henrie, che torna nel ruolo) e la moglie Giada (Mimi Gianopulos). Guest star di Wizards Beyond Waverly Place saranno la sorella di Justin, Alex (Selena Gomez), zia dei gemelli, e i genitori/nonni Theresa e Jerry (nuovamente interpretati da Maria Canals-Barrera e David DeLuise). Pronti per nuovi incantesimi? Dal 29 ottobre su Disney Channel e il giorno successivo su Disney+.

3. Star Wars: Skeleton Crew

I quattro giovani protagonisti che strizzano l'occhio ai Goonies

Ci sarà anche una serie di Star Wars entro fine 2024 dopo la fallimentare The Acolyte: riuscirà Jude Law a risollevare le sorti del franchise con questa storia avventurosa che sembra arrivare direttamente dai Goonies? Lo scopriremo dal 3 dicembre in Skeleton Crew. Quattro ragazzi fanno una misteriosa scoperta sul proprio pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una strana e pericolosa galassia, incrociando il cammino con Jod Na Nawood, il misterioso personaggio interpretato da Law.

4. Win or Lose

Il 6 dicembre sarà la volta della prima serie originale Pixar per lo streaming sulla piattaforma della Casa di Topolino. Come è intuibile dal titolo, Win or Lose, si tratterà di una storia animata sportiva, prodotta tra gli altri da Pete Docter e Andrew Stanton. Al centro una squadra di softball delle scuole medie chiamata i Pickles che si prepara per la più grande partita di campionato. Ogni episodio seguirà uno dei membri della squadra e il suo punto di vista, insieme a quello di amici e familiari.

5. Daredevil: Born Again

Charlie Cox e i fan di Daredevil al New York Comic-Con 2019

Bisognerà aspettare marzo 2025 per il ritorno dei supereroi della Casa delle Idee su Disney+ con Daredevil: Born Again. Attesissima è dire poco quando parliamo del sequel/revival dell'ex serie Netflix ora prodotta dai Marvel Studios. Charlie Cox tornerà nei panni del personaggio titolare, Matt Murdock, e insieme a lui Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson). New entry Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton, Arty Froushan, Wilson Bethel, Jeremy Earl e Ayelet Zurer (Vanessa Fisk). Nove episodi che saranno parte integrante della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Le serie tv più attese della stagione 2024/2025 su Apple TV+

Apple TV+ oramai fa rima con qualità e ve lo diciamo da tempo immemore oltre che spesso nelle recensioni e negli articoli su Movieplayer.it. Ecco quindi cinque serie da non perdere il prossimo autunno/inverno, segnalandovi anche gli arrivi di La Maison (20 settembre) una sorta di family drama in una casa di moda, la serie spagnola Familia de medianoche - Emergenze notturne (25 settembre) il medical drama che mancava in catalogo e Dov'è Wanda? (2 ottobre) la prima serie originale tedesca del servizio streaming di Cupertino. Ecco gli altri titoli da tenere d'occhio.

1. Disclaimer - La vita perfetta

Cate Blanchett risplende in Disclaimer

Dopo la presentazione in pompa magna al Festival di Venezia e accolta con dieci minuti di applausi (leggi la recensione), la prima serie di Alfonso Cuarón (che lui ha girato come fosse un film di sette ore, a detta sua) arriverà l'11 ottobre in streaming. Protagonisti Cate Blanchett e Kevin Kline nei panni di un'acclamata giornalista che ha costruito la sua reputazione rivelando le malefatte e le trasgressioni degli altri e di un autore sconosciuto che le invia un romanzo che la vede protagonista di una storia che mette a nudo i suoi segreti più oscuri.

2. Shrinking 2

Jason Segel e Harrison Ford, frizzantissimi nella comedy Apple TV+

Il 16 ottobre toccherà ai protagonisti di Shrinking, la comedy dei creatori di Ted Lasso e Jason Segel, anche protagonista nei panni di Jimmy Laird. Lui è un terapeuta che sta elaborando il lutto della moglie morta, decidendo di violare le barriere etiche dicendo ai suoi pazienti cosa pensa realmente, provocando enormi cambiamenti nella loro e nella propria vita. Accanto a lui Jessica Williams, Harrison Ford, Christa Miller, Michael Urie e Lukita Maxwell.

3. Before

Grandi star sulla piattaforma di Cupertino non sono oramai una novità. Il 25 ottobre arriverà la miniserie thriller psicologica interpretata e prodotta da Billy Crystal. in Before Eli, uno psichiatra infantile che, dopo aver recentemente perso la moglie Lynn (Judith Light), incontra Noah (Jacobi Jupe), un ragazzo problematico, che sembra avere un legame inquietante con il passato di Eli. Mentre Eli cerca di aiutare Noah, il loro misterioso legame si approfondisce.

4. Bad Sisters 2

Le cattive sorelle di Apple TV+

Un gradito e atteso ritorno è sicuramente quello della dramedy al femminile creata e interpretata da Sharon Horgan che prende l'eredità di Desperate Housewives e Big Little Lies, dal 13 novembre. Al centro un gruppo di sorelle che, dopo aver avuto a che fare con una morte sospetta, dovranno affrontarne le conseguenze. Le nuove puntate riuniranno la stessa Horgan con Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene e Eve Hewson, oltre alle nuove aggiunte Fiona Shaw, Owen McDonnell, Thaddea Graham, Barry Ward e Peter Claffey.

5. Silo 2 e Scissione 2

Due giorni dopo le cattive sorelle farà ritorno anche un altro fiore all'occhiello della piattaforma: Silo con Rebecca Ferguson. La serie mystery distopica, basata sulla trilogia di romanzi di Hugh Howey, racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa posta un miglio sottoterra li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Al cast si aggiunge Steve Zahn.

Scissione: la foto sancisce la fine delle riprese della Stagione 2

Bisognerà aspettare invece il 17 gennaio 2025 per il ritorno dell'altra grande serie mystery che ha fatto impazzire tutti ma poi ha avuto una serie di ritardi produttivi: Scissione (Severance), prodotta e diretta da Ben Stiller. Mark Scout (Adam Scott) guida un team di lavoro della Lumon Industries i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di scissione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali. Nella seconda stagione, Mark e i suoi amici scoprono le terribili conseguenze derivanti dall'aver giocato con la barriera della separazione, che li trascinerà ulteriormente lungo un percorso di guai e dolore.

Le serie dell'autunno 2024 da non perdere su Sky e NOW

Oramai concentrati sulle proprie produzioni originali, spesso insieme agli internazionali, e su quelle HBO e Max, Sky e NOW propongono una serialità per palati più raffinati, senza dimenticare uno sguardo più pop e moderno. Lo confermano i titoli più attesi della stagione sulla pay tv e sul suo corrispettivo streaming. Non possiamo non citare, oltre a quelli a seguire, Dostoevskij la prima serie dei Fratelli d'Innocenzo con Filippo Timi, un crime dalle tinte familiari, che qualcuno ha già avuto il piacere di vedere al cinema a luglio in due parti, dopo la presentazione a Berlino. Entro fine anno arriverà anche il remake di Piedone con Salvatore Esposito e Silvia D'Amico, che prova a modernizzare la comicità dei film cult con Bud Spencer. Nel 2025 invece arriverà M - Il figlio del secolo dopo l'anteprima mondiale in questi giorni al Festival di Venezia (qui la nostra recensione).

1. The Penguin

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

Iniziamo proprio con un'attesissima produzione HBO il 20 ottobre su Sky Atlantic ovvero The Penguin, la serie spin-off sequel del franchise di The Batman con Robert Pattinson (leggi la nostra recensione in anteprima). Una mafia story che vede Colin Farrell riprendere il ruolo di Oswald Cobblepot, ambientata dieci giorni dopo il primo film di Matt Reeves per fare da ponte col secondo, le cui riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno per un arrivo in sala nel 2026.

2. Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883

I giovani protagonisti che avranno il compito di diventare Max e Mauro

Inizieremo tutti a cantare l'11 ottobre su Sky Serie quando approderà Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 la serie con cui Sydney Sibilia vuole provare a raccontare la nascita (e poi la separazione) degli 883 tra Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati dai quasi esordienti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Dirigono anche Francesco Ebbasta e Alice Filippi.

3. Dune: Prophecy

Dune: Prophecy, una scena della serie sequel

Novembre sarà il mese di Dune: Prophecy su Sky Atlantic. La serie prequel ambientata 10.000 anni prima della saga di Dennis Villeneuve vuole provare a raccontare l'origin story delle Bene Gesserit per ricollegarsi al terzo capitolo, Dune: Messiah, su cui inizieranno a lavorare prossimamente. Nel cast tra gli altri Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel e Mark Strong.

4. Il giorno dello sciacallo

Il giorno dello sciacallo

Su Sky Atlantic 8 novembre vorrà dire invece Il giorno dello sciacallo, dall'influente romanzo di Frederick Forsyth e dal successivo pluripremiato film del 1973 della Universal Pictures, Sky e Peacock producono una rivisitazione contemporanea con protagonista Eddie Redmayne affiancanto da Úrsula Corberó e Charles Dance. Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo (Redmayne) si guadagna da vivere uccidendo su commissione che si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace ufficiale dell'MI6, impegnata in un'incessante caccia all'uomo in giro per l'Europa per riuscire a catturarlo.

5. Yellowstone 5 parte 2

I nuovi possibili protagonisti del western

Un'attesa quasi spasmodica è quella che accompagna i fan di Yellowstone all'arrivo della seconda ed ultima parte della quinta ed ultima stagione, il 10 novembre negli Usa su Paramount Network e da noi entro fine anno su Sky Atlantic. Un finale che dovrà fare a meno, come sappiamo, di Kevin Costner e del suo John Dutton ma che potrebbe proseguire a sorpresa con gli interpreti dei figli come nuovi protagonisti, Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser).

Le serie tv più attese della stagione 2024/2025 su Paramount+

Paramount+ oramai fa rima con Taylor Sheridan, lo sappiamo, che porta sul servizio streaming gran parte delle sue serie originali, alcune come tasselli dell'universo narrativo di Yellowstone. Ma non c'è solo lui tra gli show che vi segnaliamo da non perdere in partenza in autunno sull'ultima piattaforma arrivata in Italia, che sta rimpolpando sempre più il proprio catalogo: ricordatevi anche del ritorno della comicità del revival di Frasier con Kelsey Grammer.

1. Tulsa King 2

Tulsa King: Sylvester Stallone in un confronto con la mafia

Si inizia il 15 settembre con la seconda stagione di Tulsa King, la serie che ha portato in tv Sylvester Stallone. Dwight e la sua banda continuano a costruire e a difendere il loro impero in crescita a Tulsa, ma proprio quando riescono ad ingranare si rendono conto di non essere gli unici a volersi imporre. Con le minacce incombenti della mafia di Kansas City e di un potente uomo d'affari locale, Dwight deve lottare per tenere al sicuro la sua famiglia e il suo gruppo e allo stesso tempo occuparsi di tutti i suoi affari. Inoltre, ha ancora delle questioni in sospeso a New York da risolvere.

2. From 3

Il sorprendente finale della seconda stagione

Dopo quel finale che gridava Lost da ogni poro riusciremo ad aspettare il 4 ottobre per la nuova stagione di From? Quel che è certo è che la serie mystery è pronta a tornare con nuove risposte ma soprattutto tante ulteriori domande su quella cittadina nell'entroterra americano da cui, una volta entrati, non si può più uscire e dove di notte appaiono delle strane creature pronte a divorarti. Dai produttori della serie ABC con nel cast Harold Perrineau (l'ex Michael dell'isola) e Eion Bailey (C'era una volta) con atmosfere à là Stephen King.

3. Lioness 2

Il tris di star della serie Paramount+

Eccoci giunti ai due titoli dedicati a Taylor Sheridan: il 27 ottobre tornerà con la seconda stagione Lioness. Mentre la lotta della CIA contro il terrorismo si avvicina, Joe (Zoe Saldaña), Kaitlyn (Nicole Kidman, anche produttrice) e Byron (Michael Kelly) arruolano un nuovo agente Lioness per infiltrarsi in una minaccia precedentemente sconosciuta. Con una pressione crescente da tutte le parti, Joe è costretta a scontrarsi con i grandi sacrifici personali che ha fatto per essere leader del programma Lioness. Nel cast della serie figurano anche Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill, Hannah Love Lanier e Morgan Freeman.

4. Landman

Il nuovo western moderno di Taylor Sheridan

Il 18 novembre sarà la volta dell'altra nuova serie originale firmata Sheridan. Ambientata nelle proverbiali "boom town" del Texas occidentale, Landman racconta la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata sul famoso podcast Boomtown di Imperative Entertainment e Texas Monthly la serie è una storia di manovali e miliardari selvaggi che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima, economia e geopolitica. Nel cast Billy Bob Thornton, Demi Moore e Jon Hamm.

5. Dexter: Original Sin

Primo sguardo a Patrick Gibson nei panni di Dexter Morgan

Il 13 dicembre, per chiudere l'anno in bellezza anche su Paramount+, arriverà Dexter: Original Sin ovvero la serie spin-off/prequel ambientata a Miami nel 1991, pronta a raccontare la gioventù di Dexter Morgan che sarà interpretato da Patrick Gibson. Nel cast di questa origin story anche Christian Slater (il padre adottivo Harry), Patrick Dempsey (il capo della polizia), Brittany Allen (la madre biologica), Jasper Lewis (la madre adottiva e moglie di Harry) e Sarah Michelle Gellar. Michael C. Hall (interprete del Dex originario) tornerà questa volta come voce narrante. I fan non disperino: lo rivedranno anche davanti la macchina da presa nell'ulteriore espansione del franchise, Dexter: Resurrection, nuovamente nei panni del "serial killer dei serial killer" nel 2025 sul servizio streaming.

Le serie di fine 2024 da non perdere su RaiPlay

Non poteva mancare anche la Rai nella nostra guida alle serie più attese della stagione 2024/2025, per gli appassionati di fiction ma anche di qualche co-produzione internazionale di qualità. Tra i tanti titoli in arrivo segnaliamo: Kostas (12 settembre) il detective greco interpretato da Stefano Fresi tratta dagli omonimi romanzi di successo; Sempre al tuo fianco (15 settembre) con Ambra Angiolini nei panni della responsabile del Rischio Vulcani della Protezione Civile.

Raoul Bova e Eugenio Mastrandrea

Brennero (16 settembre) il giallo thriller in cui Matteo Martari interpreta un ispettore impegnato nella caccia a un serial killer a Bolzano, affiancato dalla PM di cultura tedesca interpretata da Elena Radonicich; i nuovi episodi di Don Matteo 14 (17 ottobre) che vedranno arrivare un nuovo capitano interpretato da Eugenio Mastandrea insieme ad una nuova PM; Libera (19 novembre) il legal drama con Lunetta Savino e Matteo Martari nel ruolo di un criminale; Questi fantasmi (23 dicembre) nuovo adattamento dell'opera teatrale di Eduardo De Filippo giusto in tempo per le festività.

1. Mike

La prima immagine di Claudio Gioè nei panni di Bongiorno

Il 21 e il 22 ottobre Rai celebrerà il centenario della nascita di Mike Bongiorno con Mike, la miniserie in due parti dedicata a raccontare il contributo del celebre conduttore alla storia della tv italiana. Claudio Gioè interpreterà il personaggio titolare da adulto, mentre vestire i panni del presentatore da adolescente è stato chiamato Elia Nuzzolo (proprio il Max Pezzali della serie Sky). Valentina Romani (Mare Fuori) invece sarà Daniela Zuccoli, la moglie del protagonista.

2. L'amica geniale 4

Lila e Lenù adulte

Siamo in attesa spasmodica per il quarto ed ultimo atto de L'amica geniale, tratta dall'ultimo libro della tetralogia di Elena Ferrante, Storia della bambina perduta, sempre in co-produzione con HBO, che la trasmette in anteprima da settembre dopo la proiezione al MOMA, mentre da noi arriverà l'11 novembre. Diretti questa volta da Laura Bispuri, sempre con la supervisione artistica di Saverio Costanzo, gli ultimi otto episodi ci mostreranno l'ultimo cambio di cast della serie con Lila e Lenù adulte, questa volta interpretate da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. Si ritroveranno di nuovo vicine dopo gli anni trascorsi dalla terza stagione, diventando madri insieme, dovendo affrontare nuove sfide e mettendo in discussione il loro rapporto di amicizia. A dare volto e corpo a Nino Sarratore adulto sarà Fabrizio Gifuni. Ambientata dagli anni '80 fino al 2010, la serie mostrerà la collina di Posillipo, Piazza del Plebiscito, Piazza del Mercato, ovvero il cuore del centro storico di Napoli.

3. Nudes 2

Nudes: Fortunato Cerlino nella stagione 2 della serie RaiPlay

Da un format norvegese, è attesa entro la fine del 2024 la seconda stagione di Nudes, la serie antologica realizzata in esclusiva per RaiPlay con al centro tre nuove storie spalmate lungo 9 episodi e legate al tema del revenge porn e del sextortion, diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli e co-prodotta da Bim e Rai Fiction, questa volta con materiale inedito. Rispetto alla prima stagione si parlerà dunque anche di vite adulte, anch'esse minacciate dalle insidie di un uso troppo disinvolto della rete, mantenendo tuttavia uno sguardo privilegiato sull'universo adolescenziale. Nel cast della seconda stagione, tra gli altri, Fortunato Cerlino, Lorenzo Sarcinelli, Lucia Mascino, Sveva Alviti, Michele Rosiello e Leo Gassmann.