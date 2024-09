Tutto chiede salvezza 2: guida ai nuovi personaggi della serie Netflix

Li avevamo lasciati meravigliosamente (ir)risolti alla fine del ciclo inaugurale in quella che sembrava essere una miniserie. Netflix però ci ha creduto così tanto, insieme agli spettatori che l'hanno decretata una delle migliori produzioni originali italiane della piattaforma, da voler continuare a raccontare la storia di Daniele e della "nave dei pazzi" di Tutto chiede salvezza. Una nave su cui si è imbarcato controvoglia, arricchendo però il proprio bagaglio e la propria persona e che ora vuole ricompensare in qualche modo.

Vecchi e nuovi personaggi a confronto

Durante questo nuovo capitolo, conosce nuovi pazienti (e non solo) che lo accompagneranno in questo nuovo viaggio alla scoperta di se stesso. Ci sembrava giusto presentarveli, insieme ai loro interpreti, in occasione dell'arrivo della seconda stagione su Netflix.

La trama e le new entry di Tutto chiede salvezza 2

Tratta dal romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, che ha co-scritto i nuovi cinque episodi insieme a Daniela Gambaro e al regista Francesco Bruni, la serie continua due anni dopo il finale precedente: Daniele e Nina sono genitori ma non stanno più insieme ed è in atto una battaglia legale tra le due famiglie per la custodia della piccola Maria. Ognuno degli ex pazienti di Villa San Francesco, l'RSA al centro della storia, è andato avanti a modo proprio, e due di loro ora lavorare proprio in quel luogo che ha provato a dargli un po' di pace mentale.

Tutto chiede salvezza 2: Federico Cesari e Fotinì Peluso con la piccola Maria

Uno è Giorgio (Lorenzo Renzi), che ora cura le piante della struttura. L'altro è proprio Daniele (Federico Cesari), che ha provato a passare dall'altra parte della barricata studiando e diventando infermiere. Ora il ragazzo deve iniziare un tirocinio proprio in quel luogo "che fa diventare tutti matti". Cinque settimane per dimostrare al tribunale la sua idoneità come genitore e come lavoratore stabile. Cinque settimane in cui incontrerà cinque nuove persone.

Drusilla Foer è Matilde

Il primo nuovo arrivo era stato annunciato in pompa magna visto il nome coinvolto. Drusilla Foer, personalità dello spettacolo arrivata a calcare il palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, all'anagrafe Gianluca Gori, è Matilde, che combatte ogni giorno con la propria non-voglia di stare al mondo e soprattutto con la propria identità.

Tra Drusilla e Matilde

Ha un passato complicato, non si trova bene né nel reparto delle donne né in quello degli uomini, dove chiede un separé per il letto. Il suo soprannome è Principessa e svelerà pian piano un dolore enorme che la perseguita.

Rachid, dall'Algeria con furore

Rachid rappresenta la parabola del giovanissimo calciatore acquisito

Samuel Di Napoli (visto soprattutto in titoli italo-francesi) interpreta Rachid, un immigrato appena diciottenne, giovane promessa del calcio che ha avuto un'ascesa e una discesa ugualmente rapide. Non è stato facile per lui reinventarsi in un nuovo Paese per poter mandare i soldi a casa, puntando tutto su una carriera che potrebbe non avere futuro, soprattutto ora che sta al TSO.

Tutto chiede salvezza 2, la recensione: Federico Cesari, Fotinì Peluso e una serie che fa (ancora) centro

Paolo e Armando, pazienti silenziosi nella serie Netflix

Marco Todisco, dalle fiction allo streaming

Due pazienti di Tutto chiede salvezza colpiscono Daniele per la loro apparente tranquillità, che sappiamo è spesso un segnale più preoccupante rispetto al caos manifesto. Si tratta di Paolo, un ragazzo occhialuto, avido lettore sempre immerso nei libri che sembra così timido da non conoscere quasi nulla della vita. Lo interpreta Marco Todisco, volto oramai frequente di cinema e tv: tra i titoli ricordiamo il debutto ne I Cesaroni oppure il più recente Imma Tataranni.

Vittorio Viviani - un veterano del nostro audiovisivo, non ultimi Esterno Notte e Ripley, è invece Armando, un anziano che fa avanti e indietro per le cliniche nonostante non sembri malato mentalmente. Una denuncia del sistema sanitario italiano, che sembra dimenticarsi (come lo Stato) delle persone arrivate alla terza età. Lui vorrebbe solamente un posto "dove poter morire in pace".

Valentina Romani è Angelica

Un pezzo di Mario in Tutto chiede salvezza 2

Direttamente da Mare Fuori arriva infine Valentina Romani, che presta volto e corpo ad Angelica, la figlia di Mario (Andrea Pennacchi), una delle figure prominenti del ciclo inaugurale, morto nel finale. Lei è convinta che il padre si sia suicidato, anche perché si era spesso nascosto dietro l'alibi della malattia, trascurandola e facendola sentire un'estranea. Eppure è riuscito a farla appassionare alla lettura, tanto che lavora per una piccola casa editrice. Avvicinarsi a Daniele porterà non poche sorprese e rivelazioni ad entrambi.