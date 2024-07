Prime Video Presents 2024: da Citadel Diana a The Bad Guy 2 e Costiera, le serie tv e i film che vedremo

È stato presentato il palinsesto di Prime Video Italia per la prossima stagione che parte a settembre. Tanti i titoli in arrivo, tra le seconde stagioni di The Bad Guy, Sono Lillo, Pesci Piccoli e Gigolò per caso, le serie internazionali Citadel: Diana e Costiera e il film di Natale 2025. Li abbiamo raccolti tutti con date e info in questo speciale.

Passione. Questa è la parola che ha caratterizzato la serata organizzata da Prime Video Italia a Roma per presentare la sua offerta di film, serie originali e calcio a partire dai responsabili dei contenuti del servizio streaming del colosso dell'e-commerce. Prime Video Presents è l'occasione annuale per vedere le prime immagini in esclusiva di titoli molto attesi e anche per assaporare qualche novità. Senza dimenticare di ricordare il Prime Video Store, che offre i film più recenti per acquisto o noleggio - in arrivo nel 2025 Inside Out 2, Deadpool 3, Mufasa, Bad Boys 4 e Il Gladiatore II - e i Prime Video Channels, grazie ai quali i clienti Prime possono aggiungere all'abbonamento i loro canali preferiti.

E ricordare il programma istituito per formare le figure professionali fondamentali sul set degli iIntimacy Coordinator, insieme al progetto Audiovisual Napoli HUB, che offre masterclass e posizioni di stage sui set di produzioni italiane, e infine l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'industria dell'intrattenimento sull'ambiente (quest'anno si punta al 100%).

Il calcio

Si è partiti dallo sport nella presentazione e Marco Foroni, Business Lead Sports della piattaforma, ha annunciato che l'ex attaccante spagnolo Fernando Llorente, ex Juventus, Napoli e Udinese, oltre che campione del mondo 2010 ed europeo 2012 con la Nazionale Spagnola, si unirà alla squadra di commentatori per la prossima stagione in cui Prime Video trasmetterà ancora una volta la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League - con sempre una squadra italiana tra Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, quando impegnate. Confermata anche la squadra che affiancherà Llorente: Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo alla conduzione, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Miroslav Klose e Gianpaolo Calvarese.

Le serie tv in arrivo

L'improbabile squadra del film

I primi titoli ad arrivare in queste settimane estive prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione autunnale sono quelli già annunciati: il 19 luglio Those About To Die sui gladiatori di Roma e girata a Cinecittà, con un cast internazionale capitanato da Iwan Rheon ed impreziosito dalla presenza di Anthony Hopkins; il 29 luglio Sul più bello - La serie tratta dall'omonima trilogia cinematografica con protagonista Ludovica Francesconi e sequel della stessa, che sarà presentata in anteprima a Giffoni; infine il 23 agosto Falla girare 2 - Offline (qui la nostra recensione), il sequel del fortunato film di Giampaolo Morelli in cui ci sarà un villain interpretato nientemeno che da Christopher Lambert, che vuole eliminare Internet dalla faccia della Terra. Prime Video punta anche sull'animazione (italiana) con Il Baracchino, un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora in rovina. La serie, creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, scritta da Matteo Calzolaio, Nicolò Cuccì, Salvo Di Paola e Tommaso Renzoni, animata da Megadrago e co-prodotta da Lucky Red, in arrivo nel 2025, vede nel cast vocale Lillo Petrolo (Maurizio), Pilar Fogliati (Claudia) Luca Ravenna (Luca), Edoardo Ferrario (Leonardo Da Vinci), Daniele Tinti (John Lumano), Stefano Rapone (Marco Morte), Michela Giraud (Noemi), Yoko Yamada (Tricerita), Salvo Di Paola (Gerri il tuttofare) e Pietro Sermonti (Larry Tucano) e Frank Matano (Donato).

Sono Lillo a Roma 2022, Lillo: "Sono convinto che gli Avengers siano tra noi ma il governo li nasconda"

Le seconde stagioni in arrivo

Lillo e Pietro Sermonti nei panni del suo agente

Consolidamento: questa è stata sicuramente l'altra parola chiave dei Prime Video Presents 2024. Tante le seconde stagioni annunciate e confermate, che daranno il via alla stagione streaming a settembre. Sono Lillo 2, co-prodotta con Lucky Red, dopo il fortunato ciclo inaugurale che ha visto Lillo Petrolo riunirsi ai più celebri comici italiani in una storia supereroistica e meta-televisiva che lo ha messo di fronte al suo alter ego, Posaman, torna il 19 settembre, ci saranno "tanti Lilli" come ha assicurato l'attore sul palco "a causa del Multiverso" che quindi dopo l'MCU colpisce anche Prime Video.

The Bad Guy 2: un primo piano di Stefano Accorsi

Confermata anche la stagione 2 di The Bad Guy, co-prodotta con Indigo Film, dopo il successo di critica e pubblico, disponibile dal 5 dicembre sulla piattaforma. Tre le new entry del cast: Aldo Baglio, Carolina Crescentini e Stefano Accorsi nei panni di tre personaggi sopra le righe accanto ai protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, Selene Caramazza, Giulia Maenza e Antonio Catania. La nuova vita di Nino Scotellaro, ex antimafia che si è infiltrato pur di sconfiggere la mala dall'interno, avrà un nuovo capitolo e tante sorprese, come hanno promesso sul palco i registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana.

L'immenso cast di Pesci Piccoli

A tutta comedy si potrebbe dire per la nuova stagione di Prime Video. Confermate infatti ufficialmente le seconde stagioni di Gigolò per caso con Christian De Sica e Pietro Sermonti e Pesci Piccoli la prima serie 100% The Jackal, che inizieranno a girare a breve e per cui promettono tante novità e citazioni com'è stato nel ciclo inaugurale (e forse anche meglio). In produzione anche una serie (ancora senza titolo) di Maccio Capatonda, scritta insieme a Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, diretta da Alessio Dogana e Marcello Macchia e co-prodotta con Banijay Italia di cui però al momento la trama è top secret. Tutte e tre arriveranno nel 2025.

Le serie internazionali

Due le principali co-produzioni italiane e internazionali confermate nel corso della serata. Citadel: Diana, primo spin-off dell'universo narrativo creato dai Fratelli Russo sotto il nome di Citadel - che già abbiamo visto lo scorso anno con protagonisti Pryanka Chopra, Richard Madden e Stanley Tucci e già rinnovato per una stagione 2 - della divisione italiana con protagonista Matilda De Angelis, arriverà in piattaforma il 10 ottobre. Spy story prodotta da Cattleya che vede nel cast Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro, dice la De Angelis "Mi sono divertita a prendere a calci e pugni un po' tutti".

Una magnetica Matilda De Angelis

L'altro titolo è Costiera, light action drama atteso nel 2025 con protagonista Jesse Williams (Grey's Anatomy) affiancato da Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. Williams interpreta un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costiera amalfitana.

Gli show di intrattenimento

Dinner Club: Carlo Cracco e Diego Abatantuono in una scena del programma

Gran parte dell'offerta di Prime Video Italia, oramai lo sappiamo, punta sul factual e quindi sull'intrattenimento unscripted. Confermata così la terza edizione di Dinner Club, che vedrà come new entry Rocco Papaleo, Emanuela Fanelli e Christian De Sica pronti a scoprire i sapori intorno al mondo insieme a Carlo Cracco e alle guest star Sabrina Ferilli e Antonio Albanese e all'"imbucato a cena" Corrado Guzzanti, in arrivo il 21 novembre in piattaforma. Poi un format che arriva dai Paesi Bassi e adattato in 25 Paesi in tutto il mondo, vincitore del BAFTA e dell'Emmy condotto oltreoceano da Alan Cumming, The Traitors, dove un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro: peccato che fra loro ci siano dei traditori in agguato. La versione italiana è prodotta da Fremantle Italia arriverà nel 2025. Sempre l'anno prossimo anche la novità Red carpet - Vip al tappeto, un'inedita sfida sul tappeto rosso sarà al centro di questo nuovo game show targato Prime Video in cui Alessia Marcuzzi sarà, non solo presentatrice, ma anche capo di un'agenzia di guardie del corpo che dovrà scortare fino alla destinazione finale cinque celebrity facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi, con l'inesorabile commento della Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci); prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV. Infine, lo show factual più di successo del servizio streaming italiano, LOL: Chi ride è fuori e il suo spin-off LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro che torneranno nel 2025 rispettivamente con la quinta e la seconda edizione, e i giudici Elio, Katia Follesa, Lillo e Mago Forest pronti a trovare il comico di domani che funga da concorrente nel programma di punta.

I film originali

Tre i nuovi film annunciati, tutti in arrivo nel 2025. Natale senza Babbo sarà il film delle festività del prossimo anno con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Babbo Natale, che nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all'improvviso. A sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell'anno. Nel cast anche Caterina Murino (la Befana), Valentina Romani (Santa Lucia) e ancora Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Francesco Centorame e Simone Susinna. Co-prodotto con Gaumont Italia, il lungometraggio è diretta da Stefano Cipani, scritto da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi.

Spazio poi al fenomeno dei Booktok che diventano film. Non è un paese per single sarà un adattamento dell'omonimo romanzo di Felicia Kingsley co-prodotto con Lucisano Media Group, diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti e ci porterà in un'idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, dove tutte le donne sono sposate o in cerca del marito perfetto, tranne Elisa, madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. Infine Cuori magnetici è tratto invece dalla trilogia Love Me, Love Me di Stefania S, un romance young adult scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, co-prodotto da Lotus Production con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios.