La leggenda di Vox Machina 2, la recensione dei primi episodi: Pronti a tornare in azione!

È una stagione importante per il fantasy, tra Gli Anelli del Potere, House of the Dragon o The Witcher che è tornato con uno spin-off, ma anche con produzioni animate come per esempio Dragon Age: Absolution. E non poteva restare a guardare un caposaldo del settore come Dungeon's and Dragons, a dispetto della bufera che si è abbattuta sul mondo del gioco di ruolo, con un film attesissimo in arrivo, l'annuncio di una serie e... La leggenda di Vox Machina 2, seconda stagione di quel fenomeno che si è fatto conoscere lo scorso anno su Prime Video, di cui vi parliamo in questa nostra recensione dei primi episodi. Dal 20 gennaio sono infatti in catalogo le prime tre puntate della nuova stagione, per un rilascio settimanale che ci permette di seguire le gesta di questi bizzarri avventurieri con partecipazione e divertimento.

La fine della civiltà come la conosciamo

La leggenda di Vox Machina 2: una scena della serie

Si riparte laddove avevamo lasciato il gruppo di avventurieri che si ispira alla campagna online di Critical Role, con una poderosa minaccia da affrontare: un gruppo di draghi che si fa chiamare Chroma Conclave invade infatti Tal'Dorei, prendendo il controllo della capitale. Un'invasione all'insegna di azione, caos e distruzione, che lascia con la sensazione di un pericolo che può causare "la fine della civiltà come la conosciamo" e che richiede ovviamente un intervento da parte del nostro assortito gruppo di beniamini, che dovranno salvare ancora una volta il mondo. Come? Prima di tutto trovando gli strumenti adeguati all'impresa, armi sacre che possano aiutarli in questa complessa missione, che nei primi episodi de La leggenda di Vox Machina 2 non vede che i primi passi.

Dal tavolo allo schermo

La leggenda di Vox Machina 2: i personaggi principali in una scena

Come per la prima stagione già apprezzata lo scorso anno, anche i nuovi episodi de La leggenda di Vox Machina mantengono la particolare fonte d'ispirazione delle campagne online di Critical Role, ovvero la storia che ci viene raccontata su schermo attinge a quanto vissuto e giocato da un affiatato gruppo di doppiatori professionisti sin dal 2015 su YouTube e Twitch, guidati dal master Matthew Mercer. La differenza rispetto a quanto già visto nella prima stagione risiede nel tentativo, riuscito, di dare una maggior organicità narrativa alla storia: se è ancora evidente la natura giocosa, fatta di improvvisazione e cazzeggio tra i personaggi, si nota anche la volontà di dare una maggior coesione al racconto, anche a costo di prendersi delle libertà rispetto al materiale di partenza. Lo spirito, insomma, resta invariato, ma il risultato ne guadagna in quanto racconto seriale sviluppato e coerente.

L'equilibrio della storia di Vox Machina 2

La leggenda di Vox Machina 2: una suggestiva immagine della serie animata

I primi episodi de La leggenda di Vox Machina 2 sono infatti molto ben equilibrati nelle diverse anime che un racconto fantasy di questo tipo deve avere, alternando con sicurezza sequenze d'azione, sviluppo dei personaggi e dei loro drammi, interazione tra essi che si rifanno a quelle spontanee e vibranti che vengono dal gioco. Il racconto è quindi appassionante, ritmato, coinvolgente anche quando si ferma per dar spazio a una chiacchierata attorno al fuoco, ben supportato dal lavoro tecnico realizzato dallo studio Titmouse, che sa celare alcuni limiti nella realizzazione muovendosi con furbizia ed esperienza nella costruzione della messa in scena. Si percepisce su schermo la potenza dei draghi e la minaccia che comportano, ci si diverte quando subentrano i momenti più leggeri, ma il racconto è altrettanto efficace quando si tratta di rallentare e prendersi il tempo per far sedimentare le emozioni, che siamo sicuri non mancheranno anche nel prosieguo della seconda stagione.