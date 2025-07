The Legend of Vox Machina: presentato lo spin-off che anticipa (e potrebbe influenzare) la quarta stagione

Un nuovo sguardo allo spin-off di Critical Role, The Legend of Vox Machina, Mighty Nein, è stato svelato in vista del Comic-Con di San Diego, con alcuni dettagli su cosa aspettarci.

Mighty Nein: lo spin-off di Vox Machina, un nuovo capitolo per Exandria

Il mondo fantasy di Exandria continua a espandersi, e questa volta lo fa con il carisma irriverente del gruppo più imprevedibile di Critical Role: i Mighty Nein. In attesa del San Diego Comic-Con, Entertainment Weekly ha offerto una prima occhiata all'attesissimo spin-off animato di The Legend of Vox Machina, con un paio di fotogrammi che bastano già a scatenare speculazioni e entusiasmo tra i fan. "Penso che ci saranno annunci in arrivo a San Diego. Non so ancora nulla sulle date d'uscita, ma la stagione 4 è fantastica. Davvero figa, piena di colpi di scena e nuovi personaggi del tutto inaspettati", ha dichiarato Sam Riegel, mentre Travis Willingham ha ironizzato: "Sicuramente nessun numero musicale, in nessun caso". Il tono resta dunque scanzonato, ma le novità sembrano tutt'altro che leggere.

La locandina di The Legend of Vox Machina

La serie madre, basata sulla prima campagna del gioco da tavolo in streaming, ha già dimostrato come l'animazione possa amplificare l'immaginazione del gioco di ruolo. Lo spin-off, tratto dalla seconda campagna giocata dal 2018 al 2021, si prepara ora a raccontare un'altra storia di antieroi incasinati, stregoni ambigui e drammi interiori tra i dungeon.

Le prime immagini mostrano personaggi noti come Mollymauk (doppiato da Taliesin Jaffe) e il misterioso Essek (interpretato da Matthew Mercer), e lasciano intuire che la timeline narrativa potrebbe giocare con la cronologia originale della campagna. Se Molly è presente e Yasha assente, è probabile che l'inizio dello spin-off si collochi prima dell'episodio 26 della campagna, mentre la comparsa anticipata di Essek - che nel gioco debutta solo all'episodio 57 - fa supporre un'arco narrativo inedito oppure un uso massiccio di flashback.

Una scelta, questa, che conferma come la serie animata non voglia limitarsi a un adattamento pedissequo, ma piuttosto riscrivere, espandere e reinventare il canone per renderlo coerente con il linguaggio visivo e ritmico dell'animazione seriale. E se Mighty Nein dovesse conquistare il pubblico come ha fatto Vox Machina, all'orizzonte potrebbero profilarsi ulteriori spin-off, da Exandria Unlimited ad altre avventure mai viste.