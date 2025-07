The Legend of Vox Machina, la stagione 4 uscirà nel 2026: ecco il primo trailer

Prime Video ha presentato in anteprima le prime immagini della quarta stagione di The Legend of Vox Machina, rivelando l'arrivo nel 2026 e annunciando che la serie si concluderà con la quinta stagione, già confermata.

Nel panorama dell'animazione fantasy per adulti, The Legend of Vox Machina ha saputo ritagliarsi uno spazio affilato come una spada lunga, unendo la passione per il gioco di ruolo a una narrazione epica e ricca di humor. Durante il San Diego Comic-Con 2025, Prime Video ha offerto ai fan un primo sguardo alla Stagione 4, accendendo l'entusiasmo con atmosfere più cupe, magie oscure e personaggi divisi tra le lande di Exandria. Ma c'è anche un'altra rivelazione: il viaggio della compagnia è vicino alla sua meta finale.

Una nuova minaccia per Vox Machina nella stagione 4

La quarta stagione di La leggenda di Vox Machina arriverà nel 2026, come confermato dallo stesso Prime Video durante l'evento di San Diego.

Il teaser proiettato sul palco ha mostrato immagini frammentarie ma potenti: rituali necromantici, presagi funesti, e i protagonisti separati e sparpagliati nel vasto continente di Exandria, ciascuno alle prese con il proprio cammino. In sottofondo, aleggia l'ombra del nuovo, temutissimo antagonista: The Whispered One, l'arcilich oscuro destinato a diventare il nemico più letale mai affrontato dal gruppo. Spiccano nel trailer personaggi chiave come Percy e Keyleth, pronti a lasciarsi alle spalle l'eroismo brillante delle prime stagioni per confrontarsi con un destino più torbido.

Narrativamente, questa nuova stagione si riallaccia alla sconfitta del Conclave cromatico, aprendo le porte all'adattamento dell'arco narrativo dedicato a Vecna, uno dei momenti più amati - e temuti - della prima campagna di Critical Role, da cui la serie è tratta.

Secondo la sinossi ufficiale, "La quarta stagione di The Legend of Vox Machina vede i nostri eroi separati in viaggi individuali, ma quando una minaccia catastrofica si abbatte su Exandria, dovranno riunirsi per affrontare un nemico più oscuro di quanto potessero immaginare." Una nota gradita per i fan storici è l'annuncio dell'arrivo in scena di Taryon Darrington, bizzarro e geniale personaggio introdotto più avanti nella campagna originale.

Verso la conclusione di una saga epica

Il cast vocale originale, composto da Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham, tornerà compatto anche per questa stagione. Tutti e otto ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi, insieme a Brandon Auman (che è anche showrunner), Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina. Lo studio Titmouse continuerà a curare l'animazione, che fin dalle prime puntate si è distinta per il suo stile dinamico e tagliente.

Una scena di The Legend of Vox Machina

Accanto all'annuncio della nuova stagione, Prime Video ha confermato ufficialmente anche la Stagione 5, che sarà l'ultima della serie. In un comunicato stampa, Sam Riegel e Travis Willingham hanno dichiarato: "È davvero raro che una serie televisiva possa raccontare una storia completa, dall'inizio alla fine, esattamente come era stata immaginata." E la direttrice dell'animazione di Amazon MGM Studios, Melissa Wolfe, ha sottolineato: "Raggiungere cinque stagioni è untraguardo significativo per tutti coloro che hanno preso parte al progetto."