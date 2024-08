Kinds of Kindness: il film con Emma Stone arriva in streaming su Disney+, ecco quando

Dopo la presentazione al Festival di Cannes e la conseguente uscita nelle sale, Kinds of Kindness aveva suscitato opinioni e recensioni contrastanti, da parte di pubblico e critica, che ora potrà rivedere la pellicola con Emma Stone in streaming su Disney+.

Proprio come accaduto con Povere Creature!, anche la successiva fatica di Yorgos Lanthimos con l'attrice Premio Oscar sarà disponibile sulla piattaforma della Casa di Topolino, bisognerà attendere pochissimi giorni ancora: il 30 agosto 2024.

Kinds of Kindness è una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un'altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

La sceneggiatura originale è stata scritta da Lanthimos e Efthimis Filippou. Il film è stato prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Kasia Malipan. Fanno parte del cast anche Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

Emma Stone: farà un altro inquietantissimo film col regista di Kinds of Kindness

Alla cerimonia di premiazione dell'ultimo Festival di Cannes, Jesse Plemons si è aggiudicato il premio come Miglior Attore per la sua interpretazione nei tre episodi in cui è suddiviso il film.

Kinds of Kindness segna la terza collaborazione consecutiva tra Stone e Lanthimos, dopo La favorita e Povere Creature!; in quest'ultima produzione ciascuno degli attori principali interpreta tre personaggi in tre storie diverse nei suoi 165 minuti di durata.