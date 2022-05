Johnny Depp e Amber Heard: una cronologia della loro relazione alla luce del processo in Virginia

Johnny Depp e Amber Heard si stanno accusando a vicenda di violenza domestica durante il processo che sta avendo luogo in Virginia: proviamo a ricostruire la loro relazione travagliata per comprendere meglio la genesi della causa per diffamazione intentata dall'attore.

Waiting for the Barbarians: un primo piano di Johnny Depp

Tutto il mondo sta seguendo assiduamente il famigerato processo di Johnny Depp e Amber Heard che sta avendo luogo presso il tribunale di Fairfax, in Virginia: dopo tre anni da quando l'ex attore di Pirati dei Caraibi ha intentato una causa per diffamazione contro la sua ex moglie, l'azione legale è finalmente iniziata. La spiacevole vicenda va avanti da così tanto tempo ormai che è piuttosto facile perdersi nei suoi complessi capitoli e dimenticare come i due sono effettivamente arrivati a questo punto e come ha avuto inizio la loro relazione tormentata. Detto questo, di seguito troverete una ricostruzione completa della storia dell'ex coppia, dal momento in cui si sono incontrati per la prima volta, fino al loro potenziale ultimo incontro in aula.

Venezia 2015: Amber Heard scherza con Johnny Depp sul red carpet di The Danish Girl

Johnny Depp e Amber Heard si incontrano sul set di The Rum Diary nel 2009

The Rum Diary: Johnny Depp con Amber Heard in una scena

Johnny Depp e Amber Heard si sono incontrati per la prima volta nel 2008, durante le audizioni relative a The Rum Diary - Cronache di una passione, l'adattamento cinematografico del romanzo di Hunter S. Thompson nonché progetto piuttosto intimo per la star de La fabbrica di cioccolato, considerato il suo profondo legame con il leggendario giornalista e scrittore statunitense. Secondo Entertainment Tonight, e secondo quanto rivelato dalle loro rispettive testimonianze durante il processo, i due hanno iniziato a conoscersi meglio nell'ottobre 2009 sul set della pellicola.

Nel film, Depp interpreta Paul Kemp, un autore diventato giornalista di un quotidiano a San Juan, Porto Rico. Mentre si trova a Porto Rico, Kemp incontra Chenault (Heard) e i due si ritrovano coinvolti in una torrida storia d'amore che vivono alle spalle del fidanzato di lei, Hal Sanderson (Aaron Eckhart). Il film è stato un flop al botteghino ma ha dato inizio alla loro relazione, la cui storia intricata e ricca di incidenti surreali, almeno secondo gli spettatori del processo, è molto più interessante della trama di qualunque pellicola.

Nel 2012 Johnny Depp e Amber Heard iniziano a frequentarsi

Venezia 2015: Johnny Depp e Amber Heard sorridono ai fotografi sul red carpet

Sono passati anni prima che Johnny Depp e Amber Heard iniziassero a frequentarsi dopo il loro primo incontro: la star hollywoodiana ha lasciato la sua partner di lunga data nel 2012, Vanessa Paradis, e l'attrice ha messo fine al suo matrimonio con l'ex moglie. Depp ha parlato della rottura con Vanessa in un'intervista del luglio del 2013 di Rolling Stone, durante la quale ha affermato che "le relazioni sono molto difficili".

La relazione tra Depp e la Heard è rimasta segreta per un lungo periodo fino a quando i due hanno fatto la loro prima apparizione pubblicata in coppia al settimo Heaven Gala nel gennaio 2014, come riportato da E! Online. Pochi giorni dopo, la rivista People ha riferito che i due erano fidanzati a tutti gli effetti.

Il matrimonio nel 2015 e una relazione travagliata tra infortuni e drammi legali

Amber Heard prende la mira in una scena di Machete Kills

Come rivelato da Depp durante il processo, sebbene molti membri del suo entourage e della sua famiglia fossero contrari, i due non hanno perso tempo e su richiesta della Heard si sono scambiati i voti il ​​5 febbraio 2015. Sempre secondo le testimonianze recenti, la coppia si è sposata sull'isola privata di Depp alle Bahamas. La loro luna di miele, tuttavia, è stata piuttosto breve: secondo un rapporto di Variety, poco tempo dopo Depp ha subito un infortunio alla mano destra durante le riprese di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar in Australia e, secondo quanto rivelato dall'attore stesso, sarebbe stata proprio la Heard a mozzargli di netto la falange del dito lanciandoli contro una bottiglia di vodka.

Nel maggio dello stesso anno, la coppia ha dovuto affrontare una serie di problemi legali in Australia dopo che le autorità locali hanno appreso che Depp e la Heard avevano portato illegalmente i loro Yorkshire Terrier nel paese, senza sottoporli alla quarantena di 10 giorni prevista dal governo dell'Australia. La coppia, che avrebbe potuto affrontare una condanna pari a 10 anni di reclusione, è stata invece tenuta solo a scusarsi pubblicamente. Nell'aprile 2016, Depp e la Heard hanno pubblicato il famigerato video in cui si scusano goffamente per aver violato i codici di biosicurezza del paese.

Il divorzio e l'inizio dei procedimenti legali nel 2016

Aquaman: un primo piano di Amber Heard

Dopo soltanto quindici mesi di matrimonio, Amber Heard ha chiesto il divorzio il 23 maggio 2016: svariate testate giornalistiche hanno immediatamente iniziato a riportare la notizia, rivelando che l'attrice ha citato come causa del divorzio "differenze inconciliabili" nel momento in cui ha presentato la sua richiesta. In seguito la Heard ha presentato un'ordinanza restrittiva temporanea contro Depp nel maggio 2016, sostenendo che la star di Edward mani di forbice avrebbe abusato di lei. Secondo quanto riferito, la richiesta per l'ordinanza conteneva anche una foto in cui erano visibili dei presunti lividi sul viso della Heard, la quale sosteneva fossero stati causati da Depp. Un giudice ha ordinato all'attore di rimanere ad almeno 100 metri di distanza dalla Heard e di non avere contatti con la sua ex-moglie.

L'ordine restrittivo è stato respinto, dopo che la Heard ha ritrattato le sue accuse contro Depp un giorno prima che si tenesse l'udienza sulla questione. In una dichiarazione ottenuta da The Hollywood Reporter la coppia ha spiegato che sebbene la loro relazione fosse stata "intensa e a volte instabile era sempre legata dall'amore". Depp e la Heard hanno quindi raggiunto un accordo di divorzio pari a ben 7 milioni il 16 agosto 2016.

Il Washington Post pubblica l'editoriale di Amber Heard sulla violenza domestica nel dicembre 2018

Johnny Depp e Amber Heard

La coppia si è separata, il divorzio è stato finalizzato e, proprio quando sembrava che tutto si stesse calmando, la Heard è finita al centro delle riviste di gossip dopo essersi legata sentimentalmente con il celeberrimo Elon Musk nella primavera del 2017. Quella relazione, tuttavia, è stata di breve durata e, nell'agosto del 2017, l'attrice ha scritto sui social media che i due si erano lasciati pur rimanendo in buoni rapporti.

Nel dicembre del 2018, il Washington Post ha pubblicato un editoriale di Amber Heard, intitolato "Ho parlato contro la violenza sessuale e ho affrontato l'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare". Sebbene l'attrice non abbia mai esplicitamente nominato Depp, secondo molti era chiaro che stesse parlando del suo ex marito.

Johnny Depp presenta la sua causa per diffamazione nel marzo 2019

I lettori del Washington Post non erano gli unici a pensare che l'editoriale riguardasse proprio Johnny Depp, e nel marzo del 2019 il team legale dell'attore ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro la sua ex moglie, sostenendo che le affermazioni riportate nell'editoriale fossero "categoricamente false".

Johnny Depp in una scena del film Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma

Secondo quanto riportato da The Blast nell'aprile 2019, l'avvocato di Depp, Adam Waldman, ha dichiarato di essere in possesso di numerosi resoconti di testimoni oculari, nonché filmati, registrazioni e fotografie che dimostrano che la Heard ha mentito a proposito degli abusi e che, in realtà, la vittima di violenze era il suo cliente. Depp, in seguito alla pubblicazione dell'editoriale, è stato licenziato dal franchise di Pirati dei Caraibi e ha dovuto affrontare una serie di gravi problemi finanziari: il team legale ha affermato che la Heard, con la sua campagna diffamatoria, è l'unica responsabile di questi danni catastrofici.

Johnny Depp poisa dietro le sbarre col premio del Cameraimage Festival

L'11 aprile 2022 ha inizio il processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard

Dopo anni di leak di audio e video, dopo la causa di Depp al The Sun che lo aveva definito un "picchiatore di mogli" e dopo migliaia di articoli relativi alla loro relazione, l'11 aprile 2022 il processo di Johnny Depp contro Amber Heard, che potrebbe porre fine all'intera vicenda, è finalmente iniziato presso il tribunale di Fairfax, in Virginia.

Johnny Depp e Amber Heard con il chitarrista Keith Richards

Nel corso delle prime tre settimane del processo da 50 milioni di dollari, che viene trasmesso in diretta da svariati canali Youtube, il team legale di Johnny Depp ha chiamato più di una dozzina di testimoni, tra i quali figurava anche la star di Alice in Wonderland. Durante i tre giorni passati sul banco dei testimoni, il tre volte candidato all'Oscar ha dichiarato che le accuse di abusi domestici mosse contro di lui da Amber Heard sono false e che hanno distrutto la sua carriera: "Mi ha ucciso il fatto che tutte queste persone che avevo incontrato nel corso degli anni hanno pensato che fossi un imbroglione. È strano quando un giorno sei Cenerentola, per così dire, e poi in 0,6 secondi sei Quasimodo. Non me lo meritavo. Sono orgoglioso dell'onestà e della verità. La verità è l'unica cosa che mi interessa, le bugie non ti porteranno da nessuna parte. [...] Indipendentemente dall'esito di questo processo, ho già perso. Ho perso quando sono state fatte queste accuse, perché rimarranno con me per sempre. La mia vita è rovinata per sempre."