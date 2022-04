Johnny Depp svela: "Amber Heard e il suo ruolo in Aquaman? Come pensate che lo abbia ottenuto?"

Johnny Depp, durante il processo che si sta svolgendo in Virginia, ha rivelato che Amber Heard ha ottenuto il suo ruolo in Aquaman grazie ai suoi contatti presso la Warner Bros.

Johnny Depp, durante il processo per diffamazione che sta avendo luogo in Virginia, è stato accusato dai legali di Amber Heard di non aver mai dato importanza alla carriera dell'ex moglie, al che la star ha rivelato che il ruolo di Mera in Aquaman è stato ottenuto dall'attrice grazie ai suoi contatti presso la Warner Bros.

Gli avvocati hanno mostrato un messaggio della Heard che diceva: "Sono nel bel mezzo di una riunione di lavoro, sarò a casa presto", al quale Johnny avrebbe risposto con le seguenti parole: "Nessun riunione. Nessun film. Perché non hai rispettato il nostro patto? A quale riunione stai partecipando?"

Secondo gli avvocati questa sarebbe la prova che Depp non ha mai sostenuto la Heard nella sua carriera, dicendole che non avrebbe dovuto mandare a monte i loro piani per la serata per partecipare a delle riunioni di lavoro. La star di Pirati dei Caraibi ha chiarito che non era furioso per la riunione, bensì per il fatto che non avesse rispettato il loro accordo e i loro programmi.

"Non ha niente a che fare con la sua carriera o con quella riuione. Come pensate che abbia ottenuto il suo ruolo di Aquaman?", ha dichiarato Johnny Depp. Non è un segreto che Amber sia stata scelta per interpretare il ruolo di Mera nel 2016, ovvero quando ancora era sposata con l'ex marito, e ora sappiamo che molto probabilmente ha recitato nella pellicola soltanto grazie ai suoi contatti presso la Warner Bros.