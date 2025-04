Johnny Depp quasi irriconoscibile sul set di Day Drinker, ecco la prima foto dal set del film di Marc Webb

Johnny Depp è ritratto nella prima foto del film Day Drinker, le cui riprese sono attualmente in corso in Spagna.

Il progetto vedrà l'attore impegnato sul set accanto a Penelope Cruz, con cui ha già lavorato in occasione di film come Blow, Pirati dei Caraibi e Assassinio sull'Orient Express.

Cosa racconterà il film

Day Drinker vede impegnato alla regia Marc Webb e racconterà la storia di una barista, parte affidata a Madelyn Cline, che lavora a bordo di uno yacht privato e incontra un ospite misterioso, il ruolo affidato a Johnny Depp.

I due personaggi si ritroveranno coinvolti con una criminale (Penelope Cruz) e legati in modi inaspettati.

Ecco la prima foto che svela il look del personaggio di Depp, caratterizzato da un completo elegante e i capelli grigi, senza però mostrare le altre star del lungometraggio:

Johnny Depp nel film Day Drinker

I dettagli del progetto

Nel cast del film ci saranno anche Manu Ríos (tra gli interpreti della serie Elite), Arón Piper (El Silencio), Juan Diego Botto (The Suicide Squad) e Anika Boyle (Stranger Things: The First Shadow).

Nel team della produzione ci sono, oltre a Lionsgate, la Thunder Road di Basil Iwanyk ed Erica Lee che ha portato al successo il franchise di John Wick che si espanderà prossimamente con lo spinoff al femminile Ballerina, il produttore Adam Kolbrenner (Free Guy), e Zach Dean (The Gorge), autore della sceneggiatura originale.

Webb, confermando l'inizio del lavoro sul set di Day Drinker, ha dichiarato in un comunicato stampa: "Sono entusiasta nell'iniziare la produzione con Johnny, Madelyn, Penélope e questo cast incredibile. Siamo in una location meravigliosa con una troupe fantastica e una storia elettrizzante e feroce da raccontare. Sarà divertente".