Amber Heard: la relazione con Elon Musk iniziò dopo il divorzio da Johnny Depp, sostiene la psicologa

Secondo quanto dichiarato da Dawn Hughes, una psicologa forense che ha deposto oggi in favore di Amber Heard al processo per diffamazione intentatole dall'ex marito Johnny Depp, l'attrice avrebbe conosciuto Elon Musk al Gala del Met nel maggio 2016 e i due sarebbero usciti insieme per la prima volta pochi giorni dopo.

Sempre secondo gli appunti che la psicologa ha portato con se in aula sul banco degli imputati, e che hanno generato una serie di obiezioni da parte degli avvocati di Depp, la Heard e Musk si sarebbero messi assieme "poco dopo" il 27 maggio 2016, ovvero il giorno in cui l'attrice ha chiesto un ordine restrittivo che impedisse a Johnny di avvicinarla.

La star di Pirati dei Caraibi ha accusato Amber Heard di averlo tradito con Musk e gli avvocati di Johnny Depp si stanno preparando per mostrare alla corte un filmato in cui l'uomo più ricco del mondo entra in un ascensore e abbraccia l'attrice in un periodo in cui era ancora sposata con Depp.

Durante l'interrogatorio di Dawn Hughes è stata anche mostrata la foto di un coltello con una dedica sulla lama che recita "Fino alla morte". Essendo questo un regalo della Heard, secondo l'avvocato di Depp, l'attrice non poteva essere così terrorizzata dal marito e al tempo stesso regalargli un oggetto del genere.