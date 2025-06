Johnny Depp sta vivendo la sindrome del nido vuoto: "Ho un ritratto di mia figlia Lily-Rose ancora incompleto"

La star sente la mancanza dei figli e ha svelato di non aver ancora terminato un dipinto di Depp jr. nonostante l'abbia iniziato ormai quindici anni fa.

Johnny Depp ha concesso un'intervista al Sunday Times nella quale si è soffermato anche sul suo ruolo da genitore. L'attore ha una figlia, Lily-Rose Depp, e un figlio, John 'Jack' Christopher Depp III, avuti con l'ex compagna Vanessa Paradis.

La star ha confessato di sentire particolarmente la loro mancanza adesso che sono adulti e non vive più la loro crescita come una volta quando abitavano in Francia.

La nostalgia per i figli di Johnny Depp

"Questo è un ritratto di mia figlia, Lily-Rose. Non l'ho mai finito. All'epoca aveva dieci anni, ora ne ha venticinque. Gli anni ci sfuggono, vero? Io sono nella fase della sindrome del nido vuoto" ha confessato Depp.

Lily-Rose Depp alla Mostra di Venezia 2018

Alla domanda su cosa gli mancasse di più del crescere i suoi figli, Depp ha risposto:"Oh amico, i miei figli che crescono nel sud della Francia, da piccoli".

Il riferimento è anche al termine con il quale veniva chiamato dai figli:"Ero Papa, non posso spiegare quanto amassi essere Papa. Poi, all'improvviso, Papa è sparito dalla finestra. Sono diventato Dad. Ma Papa era fantastico, e ora sto diventando abbastanza vecchio perché forse Papa possa tornare. Qualche figlio di buona donna dovrà cominciare a chiamarmi Papa di nuovo!".

Il legame con Vanessa Paradis e le relazioni passate di Johnny Depp

Johnny Depp e Vanessa Paradis sono stati insieme dal 1998 al 2012, crescendo i figli a Saint-Tropez, per poi trasferirsi in seguito a Los Angeles. Dal 1983 al 1986 è stato sposato con la make-up artist Lori Anne Allison.

Johnny Depp al Festival di Cannes

In seguito ha avuto relazioni più o meno importanti con le colleghe Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winona Ryder e Kate Moss. Dal 2012 al 2016 ha avuto una relazione sfociata nel matrimonio e in un divorzio con reciproche gravi accuse, con l'attrice Amber Heard, finite in un lungo processo giudiziario che ha segnato la vita e la carriera di entrambi.