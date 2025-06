Affari Tuoi va in vacanza con una stagione record firmata Stefano De Martino

Si pensava impossibile ripetere gli ascolti dell'ultimo Amadeus e invece Stefano De Martino è riuscito persino a far meglio, diventando in 9 mesi il nuovo Reuccio del servizio pubblico.

La stagione della consacrazione definitiva, indiscussa, roboante di Stefano De Martino. La 17esima edizione di Affari Tuoi va in vacanza oggi, sabato 28 giugno, per lasciare spazio al tradizionale appuntamento estivo con Techetechetè, con il suo conduttore che esattamente 12 mesi fa accettava ciò che a detta di molti sarebbe stato un suicidio professionale, ovvero non far rimpiangere sua maestà Amadeus, nel frattempo planato su Nove. Quella che sembrava una rischiosa scommessa si è tramutata in una scelta vincente, perché l'ex direttore artistico del Festival di Sanremo è andato incontro ad una stagione nettamente al di sotto delle aspettative sull'ultimo canale del telecomando, mentre l'ex ballerino di Amici diventato conduttore esplodeva nell'access prime time, battendo persino chi l'aveva preceduto.

Da rischiosa scommessa a trionfale scalata

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Apparso inizialmente contratto, perché visibilmente nervoso se non addirittura impaurito dalla sfida accettata, De Martino si è lentamente sciolto, facendo sempre più suo un programma che ha dominato la sua fascia oraria in tutte e quattro le stagioni. Estate, autunno, inverno e primavera. Meglio di una pizza. 260 puntate dal 2 settembre 2024 ad oggi, in onda per 299 giorni, con Striscia la Notizia più che doppiata nella stragrande maggioranza dei casi e un Antonio Ricci talmente furente dall'aver riesumato l'ultradecennale polemica a distanza contro Affari Tuoi e i suoi pacchi che a suo dire sarebbero tutt'altro che 'casuali', pur di provare a frenare l'avversario. Senza mai riuscirci. Se la concorrenza diretta di Canale 5 ha visto ben otto conduttori dividersi i novi mesi di programma, Affari Tuoi è andato avanti per la sua strada con il solo Stefano De Martino, entrato principino al Teatro delle Vittorie e uscito Imperatore, con una presenza scenica subito fatta sua, una leggerezza centrata e una sicurezza invidiabile. L'escalation, in tal senso, è stata clamorosa.

Affari Tuoi, una stagione Auditel da urlo per Stefano De Martino

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Il 1 giugno 2024 Amadeus, a cui va dato il merito di aver resuscitato un format che si pensava morto e sepolto, saluta Affari Tuoi con un'ultima puntata vista da 4.579.000 telespettatori, con il 25,7% di share. Suonano già le campane a morto per il programma, rimasto orfano del suo mattatore. Ma si palesa tutt'altra musica. Il 2 settembre Stefano De Martino fa il suo esordio ad Affari Tuoi con 4.407.000 telespettatori, pari al 24.85% di share. Il 16 settembre Stefano sfonda il muro dei 5 milioni con il 24,7%, con +1.1 milioni di telespettatori +5 punti % rispetto all'anno precedente. Il 12 dicembre crolla anche il muro dei 6 milioni di telespettatori, con il 28,21% di share, +600.000 telespettatori e +3% di share rispetto all'ultima stagione di Amadeus.

Il 6 gennaio, per lo speciale Lotteria Italia, Affari Tuoi vola a 6.316.000 e al 38% di share, nonostante la concorrenza della finale di supercoppa italiana tra Inter e Milan su Canale5. Il 20 gennaio Stefano De Martino abbatte anche il traguardo dei 7 milioni di telespettatori, con il 32,3% di share, ovvero oltre il 10% di share in più e un milione di telespettatori rispetto alla precedente stagione. È un trionfo assoluto, seppur Aldo Grasso lo stronchi. Secondo il critico del Corriere della Sera a Stefano "mancano le basi" per laurearsi come showman, definendolo un "piacione" a cui "piace proprio tanto piacere, si ingegna a farlo: ma proprio per questo, di rado è spiacevole". Parole di fuoco che non trovano riscontro con il pubblico Rai, che continua a guardarlo ogni sera, in qualunque stagione, con share che oscilla tra il 27% e il 30% persino a giugno.

Aspettando Sanremo, il bis di Stefano De Martino con Step

E non solo su Rai1. Perché all'appuntamento quotidiano di Affari Tuoi Stefano de Martino affianca Stasera tutto è possibile su Rai2. Che fa il botto. Partita con 2.263,000 telespettatori e il 14,24% di share, l'undicesima stagione vola fino al 18,20% di share, portando Rai2 a diventare prima rete nazionale in prime time, battendo sia Rai1 che Canale5. La ciliegina su una torta che fino a 9 mesi fa sembrava sgonfia, pronta a catapultarsi sulla faccia di un 35enne a cui il servizio pubblico ha creduto facendogli firmare un contratto quadriennale e multimilionario, con annesse inevitabili polemiche. Non a caso si vocifera di un nuovo prime time su Rai1, per Stefano, a cui aggiungere il confermatissimo access prime time di Affari Tuoi e una nuova edizione di Step, riconfermata a furor di popolo dopo i primi rumor che immaginavano un De Martino in partenza perché ormai troppo "stretto" per la seconda rete. Altrove, su Tv8, spopola nel frattempo una sua super parodia di Luigi Esposito, a certificare uno status di 'celebrità' definitivamente raggiuntp.

Tutto questo in attesa di un 2027 che potrebbe vederlo esordire all'Ariston, come conduttore del Festival di Sanremo e con Carlo Conti suo direttore artistico, per quella che a molti appare come una staffetta scontata, già scritta per non dire meritata, diventando così il più giovane conduttore della kermesse dal 1999, quando Fabio Fazio riuscì nell'impresa a 34 anni.