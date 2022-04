Johnny Depp: "Una volta Amber Heard ha fatto piangere il figlio diciottenne di Paul Bettany"

Johnny Depp ha recentemente affermato che la sua ex moglie Amber Heard era sempre molto aggressiva e prepotente e che un giorno fece piangere il figlio diciottenne di Paul Bettany dopo averlo umiliato davanti a tutti durante un pranzo che ebbe luogo sull'isola della star di Pirati dei Caraibi.

Durante il processo per diffamazione che sta avendo luogo presso Fairfax, in Virginia, Depp ha testimoniato che la Heard era "invidiosa della sua amicizia con l'attore Paul Bettany" e che si sentiva minacciata dal tempo che i due attori trascorrevano l'uno con l'altro.

Quando i suoi avvocati hanno chiesto a Depp di fornire informazioni sulla relazione di Heard con Bettany, il 58enne ha descritto le loro interazioni passate come abominevoli: "La mia ex moglie disprezzava il signor Bettany, principalmente perché eravamo diventati amici intimi e per lei era una minaccia, credeva che mi avrebbe portato via da lei e per questo motivo si comportava sempre male nei suoi confronti."

Johnny Depp, infine, ha ricordato che una volta Amber Heard ha litigato con Bettany durante un pranzo non permettendogli di parlare e quando il figlio diciottenne di quest'ultimo è intervenuto per porre fine alla discussione, l'attrice di Aquaman lo ha mortificato fino a che non è scoppiato a piangere: "Ha espresso la sua opinione e la signora Heard ha sminuito quel giovane al punto che è scoppiato in lacrime e si è allontanato. Lei deve sempre avere ragione su tutto, non può mai ammettere che ha torto".