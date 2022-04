Jason Momoa, co-star di Amber Heard in Aquaman, si schiera con Johnny Depp

Jason Momoa, la co-star di Amber Heard in Aquaman, si sarebbe schierato al fianco di Johnny Depp secondo i fan dell'attore: 'Il suo gesto su Instagram la dice lunga!'.

Nel bel mezzo del processo per diffamazione da 50 milioni di dollari di Johnny Depp e Amber Heard, Jason Momoa ha fatto un piccolo gesto che i fan hanno considerato un importante indicatore del suo sostegno nei confronti della star di Pirati dei Caraibi piuttosto che della sua co-star di Aquaman.

Il 21 aprile, Momoa ha iniziato a seguire Depp su Instagram e molti hanno interpretato il gesto come una ovvia presa di posizione da parte della star di Dune che avrebbe scelto di supportare Johnny nella sua battaglia legale contro l'interprete di Mera.

Alcuni fan hanno scelto i social per commentare l'accaduto scrivendo: "Jason Momoa che segue Johnny Depp su Instagram proprio oggi, giorno di inizio del processo, sebbene sia sulla piattaforma da anni, la dice lunga!", e ancora: "Jason Momoa ha davvero appena detto 'giustizia per JD' seguendolo su Instagram e so che il team della Warner Bros sta urlando."

Tra le altre celebrità famose che hanno sostenuto Johnny Depp figurano anche Penelope Cruz, Javier Bardem, Sia, JK Rowling e Paul Bettany. Nel frattempo, è stata lanciata una petizione per cercare di rimuovere Amber Heard da Aquaman 2, dopo che l'attrice ha interpretato il ruolo di Mera nel film originale uscito nel 2018.

"Gli uomini sono vittime di abusi domestici, proprio come le donne", recita la descrizione della petizione. "Questo deve essere riconosciuto e deve essere intrapresa un'azione per impedire che una nota molestatrice come Amber venga celebrata nell'industria dell'intrattenimento. Fate la cosa giusta. Rimuovete Amber Heard da 'Aquaman 2'."