Il serale di Amici 24: chi sono gli allievi che hanno ottenuto la maglia oro?

Si è conclusa la prima fase di Amici 24. Ora con l'arrivo del serale - in onda dal 22 marzo su Canale 5 - gli allievi possono sognare la vittoria, giocandosi il tutto per tutto. Conosciamo chi sono i "ragazzi" che hanno passato la dura selezione.

Come da consuetudine, dopo mesi di studio, di prove e di sfide, la classe di Amici 24 è stata formata ed è pronta per il serale. Come da programma, il talent di Canale 5 tornerà in tv ma in prima serata dal prossimo 22 marzo per la parte finale dello show condotto da Maria De Filippi. Sono ben 16 gli allievi - tra canto e ballo e suddivisi in tre squadre - che si contenderanno il premio.

Chi sarà il prossimo vincitore di Amici? Lo scorso anno, a sorpresa e nonostante diverse critiche, ha trionfato Sarah Toscano. Nell'edizione del 2024 non è facile compiere un pronostico, dato che ognuno degli allievi scelti ha una caratteristica ben precisa ed è pronto a giocarsi il tutto per tutto.

Dicevamo, sono 16 in tutto gli studenti che hanno ottenuto la maglia color dell'oro e che hanno avuto la possibilità di mettere in mostra le loro potenzialità di fronte a una giuria di esperti. 8 sono i cantanti che sono stati seguiti da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini; e altrettanti 8 sono i ballerini che hanno avuto come prof. la celebre Maestra Celentano, Emanuel Lo e Debora Lettieri (nuova entrata della stagione). Nel dettaglio: chi sono tutti i "magliati"?

Antonia

Antonia di Amici 24

Originaria di Napoli ed è classe 2005. Antonia Nocca è arrivata in corso d'opera nel talent di Canale 5 (è entrata dopo una sfida immediata e vincendo su Diego). Così giovane ma così piena di talento. Ha convinto tutti e in primis il suo coach - Rudy Zerbi - per il tono di voce intenso e per un'ottima presenza scenica. Arriva al serale dopo un percorso breve ma inteso, in cui si è fatta apprezzare dal pubblico e dai giudici che hanno premiato (sempre) le sue qualità canore.

Luk3

Luk3 di Amici 24

Il giovane cantante, originario come Antonia del napoletano, è entrato ad Amici 24 appena diciassettenne. Già conosciuto in rete per i suoi video su TikTok, Luk3 ha trovato subito il favore del pubblico e di Lorella Cuccarini che lo ha seguito durante il suo percorso, ma Anna Pettinelli ha sempre cercato di mettere al giovane i bastoni tra le ruote. Di fatti, le due prof. si sono sempre scontrare in merito al talento di Luk3. Arriva al serale per il rotto della cuffia ma con la consapevolezza di avere già un pubblico al di fuori della scuola.

TrigNO

TrigNO di Amici 24

Il vero nome è Pietro Bagnadentro. Nasce ad Asti nel 2002 ed entra nella classe di Amici 24 fin dalla prima puntata. La coach Anna Pettinelli ha creduto fin da subito nel talento - un po' aspro - del cantante ma, settimana dopo settimana, è riuscita a plasmare le sue doti. Ha un carattere molto forte e fuori dagli schemi, tanto da beccarsi diversi provvedimenti disciplinari e rischiando di lasciare più volte il talent. Alla fine, nell'ultima puntata del pomeridiano ottiene la maglia per il serale.

Jacopo Sol

Jacopo Sol di Amici 24

Arista foggiano, entra nel bel mezzo degli studi durante una sfida contro Ilan Muccino. Non sceglie, però, di essere seguito da Ruby ma bensì Anna Pettinelli che si accaparra un bel talento dalla voce intensa e profonda, e capace di passare da un genere all'altro con disinvoltura. Arriva al serale e ottiene la maglia oro con (troppa) facilità. C'è attesa di scoprire il suo vero talento durante le prossime sfide.

Nicolò

Nicolò di Amici 24

Perla di diamante di questa edizione, il giovane artista ha conquistato Anna Pettinelli e il pubblico fin dalla prima puntata di Amici 24. Nasce a Perugia nel 2006 e sogna di diventare il "nuovo" Marco Mengoni e ha tutte le qualità per imporsi nel panorama musicale. Ha affrontato sfide e tante critiche sempre con grande umiltà. È stato il primo allievo dal talent a ricevere la maglia per il serale.

Senza Cri

Senza Cri di Amici 24

Il suo vero nome è Christina Carella ed è una delle voci più forti e intense di questa edizione, tanto da essere finita sotto l'ala protettiva di Lorella Cuccarini. Ha 25 anni ed è arrivata nel talent grazie a Madrid, il suo inedito. È piaciuto così tanto che, all'inizio, è stata contesa da Lorella e dalla Pettinelli. La maglia d'oro arriva dopo un percorso non facile, dove Senza Cri molto spesso ha dubitato persino del suo talento.

Vybes

Vybes di Amici 24

Originario di Roma e nato nel 2003, Vybes è un nome d'arte per Gabriel Monaco. Seguito dalla Cuccarini, ha faticato a trovare una sua identità nella scuola e molto spesso è stato criticato per aver scritto delle barre troppo semplici ma con questa semplicità si è fatto strada nel cuore del pubblico. Come è avvenuto per Luk3, anche Vybes arriva al serale per il rotto della cuffia.

Chiamamifaro

Chiamamifaro di Amici 24

Il suo vero nome è Angelica Gori ed è figlia di Cristina Parodi, ex giornalista di Canale 5. Nonostante il suo nome ingombrante, la cantante si è fatta strada ad Amici. Seguita da Rudy Zerbi, il coach è riuscito a plasmare molto bene le doti della giovane artista. Arriva anche lei al serale con un bagaglio pieno di sogni e di speranze per la sua carriera.

Tra i ballerini ci sono:

Alessia

Alessia di Amici 24

È una ballerina di latino americano già affermata nel settore, ma questo non le ha impedito di sperimentare nuovi generi e nuove coreografie. Entra ad Amici fin dalla prima puntata e finisce nella squadra della Maestra Celentano. Stupisce infatti che la prof. si sia aperta a una disciplina diversa dal solito ma è stata lungimirante dato che Alessia è arrivata, vincente, al serale.

Daniele

Daniele di Amici 24

Come altri suoi compagni di avventura, Daniele Doria entra nella scuola appena diciassettenne. Fin dal suo primo ballo, però, colpisce tutti per una buona padronanza della tecnica e della scena. Anche lui finisce nella squadra della Celentano e, insieme a lei, comincia un percorso di tutto rispetto. Nonostante un piccolo infortunio, supera le prove e arriva vittorioso al serale.

Asia

Asia di Amici 24

Di appena 17 anni, entra ad Amici 24 quando le selezioni erano già chiuse. Di lei si conosce molto poco dato che non ha avuto tempo di fidelizzare con il pubblico, eppure è arrivata dritta al serale grazie al suo talento. Fin da subito convince Emanuel Lo per la sua tecnica e con lui si getta a capofitto nello studio. Su di lei c'è tanta curiosità di vedere le sue performance al serale.

Francesca

Francesca di Amici 24

La sezione ballo è stata molto turbolenta, questa stagione. Come quasi tutti gli aspiranti ballerini, anche Francesca entra nella scuola a talent già iniziato. Ha 24 anni ed è originaria di Siracusa ma vive da tempo a Roma. Entra in sostituzione di Sienna ma, fin da subito, riesce a integrarsi nella scuola - si dice che abbia avuto un flirt con Vybes - e ha trovato una perfetta alchimia con Emanuel Lo, il suo coach.

Dandy

Dandy di Amici 24

Nonostante sia entrato ad Amici 24 qualche mese fa, il ballerino di Deborah Lettieri si è fatto strada comunque nelle classifiche di gradimento. Prima del talent di Canale 5 si è fatto notare a Viva Rai 2 e arriva su Mediaset come banco di prova per la sua carriera. Nonostante un infortunio che lo ha visto lontano dalle telecamere per molte settimane, raggiunge con vittoria il serale.

Francesco

Francesco di Amici 24

Arriva quasi sul finale del pomeridiano ma, fin dalla sua prima coreografia, stupisce il pubblico e prof. E' conteso dalla Celentano e da Emanuel Lo e, alla fine, è con lui che comincia la sua avventura ad Amici. Entra nella scuola a causa di un addio improvviso di Alessio. Bravo sia nel modern che nel classico, si guadagna subito la sua maglia per il serale con il plauso di tutti i coach.

Chiara

Chiara di Amici 24

Nata a Firenze nel 2003, è allieva della Maestra Celentano fin dalla prima puntata del programma. Brava e di talento nei gesti, fin dall'inizio è stata criticata per le sue pose plastiche e poco espressive. Con lo studio ha limato le sue insicurezze e, anche lei ora gareggia per il titolo di Amici 24. Nella scuola ha una storia con TrigNO.

Raffaella

Raffaella di Amici 24

Entra quasi per ultima nel programma di Canale 5, infatti di Raffaella sappiamo molto poco, eppure il tuo talento è innegabile. Come Alessia è una ballerina di latino. È nella squadra della Lettieri, ha 17 anni e viene dalla Puglia. Come per altri suoi "colleghi", anche su di lei c'è tanta curiosità in merito al serale.