Amici 24, baci e ritorno di fiamma tra Luk3 e Alessia: "Volevo andare avanti ma..."

Nell'edizione di Amici 24, finalmente è andato in scena il tanto atteso bacio tra due concorrenti. Scopriamo di chi si tratta e perché sono usciti allo scoperto solo ora.

Luk3 e Alessia Pecchia tornano insieme ad Amici 24. Infatti, alcuni giorni fa, è andato in onda su Canale 5 un daytime che ha fatto scalpore tra il pubblico. Dopo tanti rumors, il programma ha rivelato che tra i due allievi è tornato il sereno. A suggellare il momento anche un passionale bacio.

La verità è emersa solo dopo la loro rottura e l'improvviso avvicinamento di Luk3 alla nuova allieva, ovvero Raffaella. Il cantante aveva scelto di chiudere la relazione con la ballerina per concentrarsi solo sul suo percorso artistico e Alessia, vedendolo così vicino a un'altra persona, è andata su tutte le furie.

Dopo una settimana, però, i due sono tornati ancora insieme. Nell'ultimo daytime, Luke3 ha fatto pubblica ammenda con la ballerina, sottolineando di non aver mai provato nessun sentimento nei confronti di Raffaella.

Al termine del chiarimento, il cantante ha dato un bacio appassionato ad Alessia, sancendo di fatto il loro ritorno in coppia. Il pubblico si è diviso, da un lato i loro fan sono molto felici perché aspettavano da tempo questo momento. Dall'altro, però, in molti hanno accusato il cantante di voler semplicemente raccogliere consensi in vista del Serale.

Luke3 e Alessia si baciano ad Amici 24

Dopo la puntata, molti spettatori si sono chiesti perché il bacio tra Luke3 e Alessia sia stato mostrato solo adesso. Da diverso tempo si parlava di una relazione tra i due, ma nei daytime non era mai emerso niente sula loro relazione, tanto è vero che si consideravano illusi coloro che credevano nella coppia. Potrebbe però esserci un motivo molto semplice dietro la decisione della produzione del talent show.

Pochi giorni fa, infatti, il cantante ha compiuto 18 anni. Prima dunque era ancora minorenne e molti pensano che il programma abbia voluto usare una maggiore cautela, non mostrando quindi i momenti di intimità tra lui e Alessia. Ricordiamo che quest'ultima ha 23 anni e quindi si parlava di una relazione tra un minorenne e una maggiorenne.