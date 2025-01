Amici 24, Anna Pettinelli si sfoga sui social dopo l'eliminazione di Ilan: "Ma quanto parlate?"

Durante il daytime del 14 gennaio è successo un fatto unico e raro ad Amici 24: una coach, Anna Pettinelli, ha deciso di non portare al serale un suo allievo. Senza nessuna sfida né diretta né programmata, Ilan si trova costretto a lasciare la scuola. Un colpo di scena che ha scosso nel profondo sia il cantante che il resto degli allievi. La scelta, però, non è stata accolta di buon grado dal pubblico del web.

Lo sfogo di Anna Pettinelli: cosa è successo ad Amici dopo il daytime

Sono arrivati tanti messaggi alla luce di quello che è successo a Ilan. In molti hanno criticato la scelta della Pettinelli di aver agito, di nuovo, senza seguire le regole del programma, facendo poi riferimento anche al "caso Luk3".

La coach, però, ha deciso di rispondere a tono in un video pubblicato sui suoi social.

Amici 24, Ilan lascia il talent: la decisione senza precedenti di Anna Pettinelli

"Parole, parole, parole" esordisce con un tono canzonatorio. "Ma quanto parlate che le cose non le sapete?", ha spiegato la prof di Amici. Non ha aggiunto altro. A corredo del post, spunta una didascalia molto eloquente: "Che pazienza". Da quel che sembra, Anna Pettinelli non ha accettato le critiche che le sono state mosse.

Resta ferma nelle sue scelte e non torna indietro. Secondo il suo punto di vista, Ilan non meritava più un posto ad Amici. La coach si è assunta l'onere di ospitare nella sua squadra la voce di Ilan dopo che Rudy Zerbi aveva deciso di non continuare il percorso con il figlio di Gabriele Muccino. Pettinelli ci ha creduto fino in fondo ma, dato che non è rimasta soddisfatta dei suoi progressi, ha deciso di mollare la presa sull'allievo. Non resta che attendere il prossimo pomeridiano per capire cosa succederà.