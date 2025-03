Amici 24, duro scontro tra Senza Cri e Rudy Zerbi: "Scendi dal piedistallo"

In vista della seconda fase di Amici 24 nella scuola di Canale 5 c'è molta tensione tra i prof e gli studenti. Molti hanno raggiunto il serale, altri sono ancora in bilico. E tra questi c'è Senza Cri. La cantante e allieva di Lorella Cuccarini avrebbe avuto un duro scontro con Rudy Zerbi durante il daytime del 3 marzo. Quanto è avvenuto potrebbe mettere in serio pericolo l'arrivo della cantante al serale del talent.

SenzaCri sbotta e Zerbi la riprende: ecco cosa è successo ad Amici

La lite tra il prof. e la cantante è arrivata a seguito di quello che è avvenuto nella puntata del 2 febbraio in cui Senza Cri sarebbe rimasta molto delusa dalla valutazione del prof. su una cover di Luigi Tenco. Una valutazione che avrebbe impedito alla giovane artista di indossare la maglia oro.

"Mi fa arrabbiare l'ignoranza" afferma a gran voce Senza Cri. "Io non ho lavorato a vuoto nella mia vita. La maglia me la prendo, però non ho trovato oggettivi i commenti aggiunge. "Non voglio essere presuntuosa. E' assurdo. Va al diavolo, Rudy Zerbi, la sua soggettività". E poi l'affondo: "Ma che cosa dici?! Io esco pazza per queste cose", conclude.

Ovviamente non è mancata la replica del prof che subito ha chiesto un confronto con Senza Cri. "Sul quel 'vai al diavolo' ci passo su ma quando tu che sei la timida Cri, fai queste affermazioni... cerca di vedere che esistono gli altri e cerca di capire le cose meglio e poi fai le piazzate che vuoi", afferma Zerbi. A nulla sono servite le scuse si Senza Cri perché, da quel che sembra, il coach non vuole passar sopra le affermazioni che ha sentito.

"Le tue scuse sono totalmente inutili perché hai detto che non te ne importa nulla, ti sei messa su un piedistallo e non ti si può dire niente" ha sbottato Zerbi. "Sei imbranata solo quando vuoi tu, poi mandi a quel paese", esclama. "Se tu vuoi insegnare a me, ti ricordo che hai scelto un mestiere che non dipende solo da te, fuori da qui c'è il mondo e ci sarà anche qualcuno che la pensa diversamente da te. Cerca di essere te stessa, dicci chi sei. Prendi una decisione e trova una strada. Ti saluto e ti ringrazio per le lezioni di musica", conclude.