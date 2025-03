Amici 24, le squadre per il serale e gli allievi che le compongono

Tutto pronto per la seconda fase di Amici 24. Il serale è ai nastri di partenza e fin da questo momento si sono già formate le squadre che si contenderanno il titolo.

Nel corso di domenica 9 marzo si è conclusa la prima fase del talent di Amici 24. Nel corso degli ultimi mesi, tra prove e gare dell'ultimo minuto, cantanti e ballerini si sono messi alla prova per avere un posto nella prestigiosa scuola di Canale 5. Ora sono 16 gli allievi rimasti che hanno ottenuto la maglia oro per raggiungere il serale. Nell'attesa sono state già formate le squadre con cui gli allievi sono stati suddivisi.

La strada verso il serale di Amici: ecco come sono composte le tre squadre

TrigNo

La seconda e ultima fase di Amici comincerà il 22 marzo in prima serata su Canale 5. Di fronte a una giuria ancora top secret, gli allievi si sfideranno per continuare la corsa verso la vittoria finale. I 16 allievi sono stati suddivisi tra ballerini e cantanti in tre squadre. Quella composta da Rudy Zerbi e dalla Maestra Celentano conta più allievi, mentre solo 4 a quella della Cuccarini e di Emanuel Lo.

Squadra Zerbi - Celentano:

Vybes

Chiamamifaro

Antonia

Jacopo Sol

Alessia

Daniele

Chiara

Squadra Pettinelli - Lettieri:

TrigNo

Niccolò

Raffaella

Francesca

Dandy

Squadra Cuccarini - Lo:

Senza Cri

Luk3

Asia

Francesco

Tra questi, chi sarà la "nuova Sarah Toscano", vincitrice della scorsa edizione? Al momento è un po' complicato riuscire a capire chi sarà il vincitore di Amici 24. Di sicuro la sfida sarà complessa dato che ci sono in gara cantati e ballerini che hanno fatto un bel percorso ad Amici.

E i prof, invece? Oltre alle conferme di Zerbi e Celentano, e i "CuccaLo", piace l'idea di schierare due donne come Pettinelli e Lettieri. Per tutto il resto, c'è da attendere il prossimo 22 marzo e scoprire cosa ci riserverà la nuova classe di Amici.