Il re leone, il red carpet a Londra con Elton John: “È un classico senza tempo”

Il Re leone: Simba e Nala in un'immagine del film

Nelle sale italiane dal 21 agosto 2019, il remake di Il re leone diretto da Jon Favreau, che dopo Il libro della giungla torna a cimentarsi con il binomio Disney e computer grafica, oltre a fare sfoggio di un fotorealismo impressionante, ha il merito di farci riascoltare la bellissima colonna sonora scritta da Hans Zimmer ed Elton John.

Il cantautore inglese, che per Il Re Leone ha scritto i brani Circle of life e Can you feel the love tonight, si emoziona di fronte al grande affetto del pubblico per la storia del leone Simba: "È incredibile e fantastico: non mi sarei mai aspettato che Il Re Leone avesse un tale successo. Ha vita propria, è diventato un fenomeno. Questo remake gli ha dato un'altra spinta: è straordinario come questa storia sia inossidabile" ha detto sul red carpet dell'anteprima europea a Londra.

Il Re Leone: una tenera immagine di Simba

Sul red carpet del film, oltre alla coppia reale Harry e Meghan, e a Beyoncé, nuova voce della leonessa Nala, che si è concessa solo ai fotografi, anche Hans Zimmer con la figlia Zoe, molto legata al classico Disney e pronta a commuoversi di nuovo. Anche Jon Favreau è legato a questa storia: "È straordinario come il film originale, che ho visto quando avevo 20 anni e non ero un bambino. Una una buona storia arriva a più generazioni e trova la sua strada. È senza tempo. Sono storie come quella di Amleto, fanno parte del mito. Amiamo le storie classiche, quando sono vere ed emozionanti, e vogliamo sentirne ancora e ancora, ci parlano della nostra natura. È importante per i ragazzi che passano dall'infanzia all'età adulta, perché non vogliamo che i giovani facciano gli stessi errori delle generazioni precedenti. Le storie aiutano a imparare la lezione senza doverla sperimentare sulla nostra pelle."

