Il Re Leone: Cheryl Porter e Naomi Rivieccio ci cantano Il Cerchio della vita

Intervista video alle cantanti Cheryl Porter e Naomi Rivieccio, rispettivamente interpreti del brano Il Cerchio della vita in Il Re Leone e delle canzoni della principessa Jasmine in Aladdin.

Il Re Leone: una tenera immagine di Simba

La scena di apertura di Il Re Leone è una di quelle destinate a rimanere impresse per sempre: la rupe dei re, animali di ogni colore e il solenne coro che accompagna Il Cerchio della vita, canzone scritta da Elton John, ad arricchire la colonna sonora di Hans Zimmer, hanno marchiato a fuoco una generazione.

Il 21 agosto esce nelle sale italiane il remake del classico di animazione Disney - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Il Re Leone - diretto da Jon Favreau, già regista del live action di Il libro della giungla: questa volta, al posto di Ivana Spagna, nella versione italiana a cantare Il Cerchio della vita è Cheryl Porter, cantante dalla voce potentissima, che abbiamo incontrato a Riccione, durante Ciné 2019, insieme a Naomi Rivieccio, che ha cantato le canzoni della principessa Jasmine in Aladdin di Guy Ritchie.

Il Re Leone: Edoardo Leo e Stefano Fresi sono le voci di Timon e Pumbaa

Il Re leone: Mufasa con il piccolo Simba

Per Cheryl Porter cantare una canzone entrata nell'immaginario collettivo è stata una gioia e una responsabilità: "È una responsabilità, ma anche un onore" ci ha detto, proseguendo "Sai che fai parte di uno dei film che è entrato nella storia del cinema: questo film fa parte di tutti noi. Tutti abbiamo i nostri ricordi legati al film e una parte della pellicola è dentro ognuno di noi. Solo Disney riesce a creare questo tipo di magia: entra a far parte dei ricordi della nostra vita. Questo brano per me è fantastico: non invecchia mai, parla della vita di tutti noi. Si parla di rinascita di sentimenti, di sogni, della sfida della vita che ci aspetta. È il nostro destino che ci aspetta."

Cheryl Porter e Naomi Rivieccio ci hanno poi cantato dal vivo Il Cerchio della vita: la pelle d'oca è assicurata.

La video intervista a Cheryl Porter e Naomi Rivieccio