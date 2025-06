I Cesaroni: tutto quello che sappiamo sul ritorno dell'amata fiction Mediaset

"Come potevamo cominciare se non da un gruppo che abbiamo tanto amato e che avevamo incontrato al Roma Fiction Fest, per ritrovarli ora più di un decennio dopo" così Marco Spagnoli, direttore artistico dell'Italian Global Series Festival, introduce I Cesaroni - Il ritorno. L'occasione è la kermesse tutta dedicata alla serialità, dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione.

Il revival dei Cesaroni: perché qui e ora?

Le riprese sono in corso da tre mesi a Roma ma cast e produttori sono volati sulla Riviera Romagnola per raccontarci tutto quello che c'è da sapere sui nuovi episodi. Dice la produttrice Verdiana Bixio: "I Cesaroni sono nati da un'intuizione di mio padre, Carlo. All'epoca (correva il 2006) le serie non erano ancora così centrali come lo sono oggi. Sono stati una deflagrazione all'interno della tv italiana. Sono stati utilizzati in testi universitari. Sono diventati un vero e proprio brand di Mediaset. Grandi sceneggiatori e registi si sono avvicendati nel corso degli anni, ora lo scettro è passato ad Amendola per la prima volta dietro la macchina da presa nella serie".

La prima foto dal nuovo set

Continua poi: "Abbiamo un rapporto molto diretto coi fan, abbiamo ricevuto decine di sceneggiature da parte loro negli anni e le abbiamo lette. Abbiamo poi lasciato fare il lavoro ai professionisti. Ci ha convinto Claudio prima di tutto a tornare su questo progetto al grido di 'Ripijamose Roma' (ride). Lo abbiamo fatto con estremo rigore e rispetto per un cavallo di battaglia come questo, un pezzo di storia della nostra tv. Abbiamo lavorato sul soggetto di serie più di un anno prima di avviare la scrittura delle sceneggiature. È stata la prima serie che ho seguito dall'inizio alla fine in azienda. Rappresenta un ritorno ma anche una rinascita e un omaggio agli spettatori e a mio padre"_.

Le fa eco Daniele Cesarano, Head of Drama di Mediaset: "All'epoca del Fiction Fest ero sceneggiatore e presidente della Writers Guild Italia. In giuria premiavano altri sceneggiatori e premiammo la seconda stagione dei Cesaroni. Quindi questo reboot è una sorta di cerchio che si chiude proprio all'Italian Global Series Festival. Nonostante le mie resistenze dovute soprattutto alla paura di toccare un mostro sacro, volevamo realizzare qualcosa che non rovinasse il ricordo dei fan, un prodotto onesto e di intrattenimento. Finché non abbiamo trovato una storia che ci convinceva abbiamo rotto le scatole".

Amendola alla guida del reboot

Claudio Amendola, vero Cicerone dell'incontro, dice: "I Cesaroni rappresenta la cosa più divertente che ho fatto nella mia carriera - da tanti anni scelgo solo prodotti che mi divertono. Non posso più stancarmi ed annoiarmi. Ho preso in mano la regia perché non ne potevo più dei registi di fiction!" (ride) "Ho mantenuto una regia larga perché deve essere un prodotto il più generalista possibile".

"Sono tra le tre persone che conoscono meglio questa serie. Non stiamo trovando difficoltà se non quella di smettere di ridere in scena. Ho ritrovati i miei ragazzi col ruolo in saccoccia ed è stato incredibile vedere i miei tre figli televisivi che sono diventati tre uomini. Sono esattamente la proiezione di quei tre ragazzi delle prime stagioni".

Il ricordo di Antonello Fassari e le assenze del vecchio cast

Il maggiore dei Cesaroni, ora adulto

L'attore e regista non ha mancato di ricordare Antonello Fassari - interprete del fratello Cesare nella serie - venuto a mancare qualche settimana fa: "Abbiamo sperato che potesse essere con noi fino all'ultimo". La stagione è dedicata a lui e ci sarà anche un pensiero importante all'interno del racconto, ma non ha potuto dire di più per non spoilerare. "Abbiamo avuto la certezza di averlo con noi dal primissimo giorno. Pochi giorni fa abbiamo rischiato un incidente durante una scena action in macchina e sono certo che sia stato lui a salvarci".

Amendola ha anche chiarito una volta per tutte l'assenza di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora nei nuovi episodi. "Lucia, Eva ed Ezio erano già usciti di scena nelle ultime stagioni della serie originale. Non sono mai usciti per volontà nostra, hanno solo deciso che i loro personaggi erano saturi del proprio percorso. Una scelta artistica assolutamente legittima, ma noi non abbiamo mai cacciato nessuno. Le porte rimangono sempre aperte per tutti. Allo stesso tempo sappiamo di non aver bisogno di nessuno per far riappassionare i fan".

Per sostituire la sua assenza e quella di Max Tortora sono stati ingaggiati Lucia Ocone e Ricky Memphis "con una quota rosa che non fa mai male" scherza Amendola. "Più Cesaroni di Ricky non so chi ci sia, incredibilmente non aveva mai partecipato come guest a nessuna stagione e la sua risposta alla mia telefonata è stata 'Quando cominciamo?' (ride).

Il ritorno del cast storico

Ricky Memphis e Claudio Amendola sul set

Tornano ovviamente i tre figli di Giulio. Il piccolo Federico Russo si andava a rifugiare nella macchina da presa. Era la voce narrante ma in scena diceva effettivamente poche parole: "Il suo sviluppo è importante e intrigante, mantenendo serietà e saggezza". Quello che era Rudy da piccolo è diventato da grande: la sua peculiarità era l'amore per la scuola tanto che ci è rimasto ed è diventato bidello: "Aspettavo questo momento da sempre e non mi poteva capitare qualcosa di meglio". Marco era il primogenito e ha preso il posto di Giulio in queste nuove puntate. "Mi ha rubato tutto a livello attoriale, mi imita sul set". D'altronde si dice tale padre, tale figlio. Lui e Ludovico rappresentano i quarantenni che erano ventenni all'epoca de I Cesaroni.

Tra gli interpreti della serie originale torna Elda Alvigini nei panni di Stefania, l'ex moglie di Ezio. "Ci ha regalato pagine di estrema comicità e sentimento, è un albero al quale Giulio si appoggia, il bastone della vecchiaia. "Sarò 'poro nonno' in questa serie, preparatevi"_.

Dice l'attrice: "Ringrazio chiunque abbia detto 'Stefania ci dev'essere'. Torna a fare la dirigente scolastica, è anche più saggia, ascolta di più. Si sviluppa questa grande amicizia con Giulio, sono come due calzini spaiati. Ho preso un premio al Fiction Fest per i Cesaroni e quindi anche per me il cerchio si chiude. Dobbiamo vivere il presente che ci può stupire ed emozionare più del passato che dobbiamo ricordare con nostalgia".

Ludovico Fremont ha ritrovato Walter in un percorso molto difficile doloroso, sorprendendo Amendola sempre di più nella capacità di passare dal leggerissimo al profondo che dimostra quanto sia maturato come attore. Lui e Matteo "si sono messi a piangere" una volta rivisto il set la prima volta dopo dieci anni.

Le new entry e le guest star

Dal successo de Il ragazzo dai pantaloni rosa a quello del reboot Mediaset

Andrea Arru è Olmo. Dice Amendola: "Siamo sempre stati celebri anche per la nostra scorrettezza su molti temi spinosi affrontati per primi. Volevamo raccontare un ragazzo non esattamente come tutti gli altri - nello spettro dell'autismo. Volevamo iniziare questo reboot con un argomento meno largo, cercando di aprire gli occhi su altri temi. Dice il giovane emergente: "Dato che sono sardo, non sono cresciuto con il culto dei Cesaroni ma appena si entra a Roma se ne sente il respiro. Desideravo tanto fare un ruolo diverso e più impegnato, pur se in chiave leggera"_.

Lucia Ocone interpreta Livia. Una donna in carriera - fino a ieri vendeva aspirapolveri - arriva in società in maniera molto fraudolenta, tramite Augusto (Maurizio Mattioli). Si crea un iniziale conflitto che verrà presto risolto tra lei e Giulio. Lei parla in parte inglese perché si sente una grande imprenditrice. La chimica è palpabile anche sul palco tra i due: "La insulto ogni mattina al trucco in un nostro siparietto quotidiano - Ma io sono rodata coi tre della Gialappa's". La bottiglieria vive la crisi economica post Covid. La pandemia è ancora un fardello da smaltire per molte attività.

Ricky Memphis è il consuocero di Giulio, padre di Virginia. Ha accettato subito il ruolo alla prima telefonata di Amendola, perché incredibilmente non aveva mai partecipato a nessuna delle precedenti stagioni.

Valentina Bivona è Marta, la figlia di Marco ed Eva nata durante la terza stagione col nome della prima moglie di Giulio: "Per me che vedevo la serie da piccola, entrare fisicamente nella casa con cui ero cresciuta attraverso la tv, è stato incredibile. Ho potuto rivedere le vecchie stagioni con occhi diversi per prepararmi al personaggio". Sarà una sedicenne ribelle ma anche dolcissima, arrivata dagli Stati Uniti.

Marta Filippi interpreta Virginia, la nuova moglie di Marco. Amendola l'ha voluta subito dal primo provino, sapeva che nella realtà stava con Branciamore e questo ha dato valore aggiunto alla coppia sul set (baci compresi, scherza). Dice l'attrice e doppiatrice: "Ogni giorno andavo sul set insieme alle amiche da ragazzina, sono nata cresciuta a Garbatella quindi sono autoctona come la Alvigini. Quindi sono prima di tutto fan e curiosa quanto voi sul feedback". Claudio ha ritrovato proprio quella passione per la serie e per il personaggio in cui è entrata subito.

Tutto quello che sappiamo sui Cesaroni - Il Ritorno dalla clip in anteprima

Marta Filippi è Virginia

Ecco tutto quello che siamo riusciti ad estrapolare dalle immagini viste in anteprima assoluta al Festival. I Cesaroni era raccontata dal punto di vista e voiceover di Mimmo. Il revival è raccontato (smartphone alla mano) da quello di Adriano, l'ultimo Cesaroni, figlio di Marco e Virginia e del loro matrimonio. Le guest star confermate nei panni di se stessi saranno Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi. Ci sarà anche Chiara Mastalli. Mimmo ora è un insegnante, lo sarà nella classe di Marta e di Olmo. Tra questi ultimi potrebbe nascere qualcosa.

Il futuro della serie e quando andrà in onda

I nuovi episodi saranno 12 suddivisi in 6 prime serate su Canale5. La messa in onda sarà prossimamente tra autunno e primavera. Verdiana Bixio chiude con un'importante dichiarazione: "Abbiamo già immaginato altre stagioni - io e Claudio siamo appassionati e lungimiranti, stiamo seminando il futuro dei Cesaroni". Amendola scherza: "Ci hanno già detto 'Cominciate a scrive due righe'. Nulla è scontato, ci sono numeri e tempi logici da aspettare. Abbiamo dei fan molto attenti ed esigenti. Prima di una seconda, cerchiamo di portare bene a casa la prima".