Un ritratto intimo e intenso dell'uomo e l'artista in Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti, il docufilm di Dario Zonta e Carlo Zoratti al cinema dal 26 novembre al 2 dicembre.

Dove finisce l'artista e inizia l'uomo? Ce lo chiediamo spesso al cospetto dei grandi di ogni forma artistica, del cinema che frequentiamo abitualmente, o della musica, come nel caso di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. C'è una linea sottile, sottilissima, che separa l'icona musicale capace di infiammare folle oceaniche dall'uomo che, spenti i riflettori, fa i conti con la propria fragilità e i propri limiti. Con Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti, primo docufilm dedicato all'artista e diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, questo dualismo diventa il cuore pulsante del racconto presentato alla Festa del Cinema di Roma. Nelle sale italiane come evento speciale di soli sette giorni dal 26 novembre al 2 dicembre con Plaion Pictures, in occasione del sessantesimo compleanno del cantautore e a pochi giorni dal debutto italiano de L'Arca di Lorè, l'opera mira a superare la sola dimensione del racconto musicale e live per restituire un ritratto cinematografico intimo, autentico e privo di filtri.

Di cosa parla Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti: sette anni tra archivi e palco

Frutto di sette anni di vicinanza, ascolto e fiducia reciproca tra i registi Dario Zonta e Carlo Zoratti e il protagonista, il docufilm ripercorre una traiettoria artistica iniziata nelle piccole radio locali e approdata fino ai grandi concerti davanti a platee sterminate. Il racconto intreccia le tante, diverse anime che hanno costruito e rappresentato l'immaginario di Jovanotti, dall'energia travolgente dei live, ai viaggi, la passione per la bicicletta e la continua sperimentazione sonora, documentata anche attraverso il lavoro creativo condiviso con il produttore Rick Rubin.

Lorenzo con Rick Rubin

Accanto alle riprese originali, il film attinge a un approfondito lavoro di scavo negli archivi personali e familiari dell'artista, recuperando preziosi filmati amatoriali girati dal padre in Super 8. È proprio attraverso questo dialogo e scambio tra memoria privata e presente che il racconto sposta progressivamente il baricentro dal personaggio pubblico alla persona: tra silenzi, confessioni inedite e momenti di vulnerabilità, emerge il ritratto di un uomo che non nasconde la paura e il dolore, ma sceglie di attraversarli per trasformare ogni esperienza in nuova energia creativa.

La regia di Dario Zonta e Carlo Zoratti: il confine tra Jovanotti e Lorenzo

Si parte dal successo del Jova Beach Party, ma poi i registi guardano indietro, si lasciano guidare dalla figura complessa, articolata, sfaccettata, mettendo a centro l'uomo. Non è un caso che il titolo sia LORENZO, prima di Jovanotti, perché quello che il loro racconto fa emergere è l'essere umano dietro la musica, ponendo l'attenzione sul passato familiare, sul padre e la madre, la zia da cui ha imparato ad "accettare il caos". Il lutto. C'è, infatti, anche tanta sofferenza in LORENZO, ma anche tanto processo di guarigione da essa, come nel caso dell'incidente in bicicletta del luglio 2023 che diventa centrale nell'economia del documentario.

Incredibile energia di Jovanotti

I registi si affidano a Jovanotti, lasciano che sia la sua intimità a guidare il racconto, attraverso video verticali con cui aggiornava il suo pubblico sulla ripresa dopo l'incidente, ma anche indirettamente con quell'energia inconfondibile che ci ha dimostrato nel corso negli anni è che qui ritroviamo. Anche nell'intensità di alcuni silenzi. Sono stati abili Dario Zonta e Carlo Zoratti a catturarne l'essenza, un'operazione tutt'altro che scontata.

La musica, ma non solo

Lorenzo Cherubini, oltre la musica

Quello che non manca, ma passa in secondo piano, è la componente musicale. LORENZO - L'incredibile avventura di Jovanotti non è un film concerto, neanche un film celebrativo di una carriera, né un documentario tradizionale con l'intento di tratteggiare il personaggio in modo lineare. Ed è uno degli aspetti che ci ha convinti maggiormente: per ascoltare la musica dell'artista i modi non mancano, mentre entrare nel suo mondo, nel suo pensiero, anche nel modo unico e personale di affrontare il dolore, e di superarlo senza esserne travolto, non è altrettanto scontato o semplice. I registi sono riusciti a fare questo, a restituirci un ritratto intimo, seppur frammentario e caotico di Lorenzo Cherubini. Ma il caos è sempre stata una delle sue cifre stilistiche ed è perfetto così.