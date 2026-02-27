Heated Rivalry: perché il terzo episodio è il Game Changer della serie

Se avete visto i primi due episodi di Heated Rivalry su HBO Max e non avete capito il perché di tanto chiacchiericcio social, tranquilli, è normale. Non siete soli. Magari vi è sembrato un soft porn romance nello sport con ben poco altro da dire: due ragazzi di due squadre rivali si accendono di passione l'uno per l'altro, ma non possono dichiararlo pubblicamente, entrando di diritto nella categoria enemies to lovers.

Shane Hollander e Ilya Rozanov in conferenza stampa

Arrivati al terzo episodio, c'è una decisa virata sulla reale identità della serie, molto più profonda di quanto potesse sembrare all'inizio. Il che ci permette di fare anche un discorso sull'adattamento dalla saga originaria di libri da cui è tratta, Game Changers. Proseguendo nella lettura, occhio agli spoiler e capirete perché si tratta di un episodio fondamentale.

Dal libro alla serie tv: come Jacob Tierney ha adattato Heated Rivalry

i due protagonisti della serie HBO Max

L'intento di Rachel Reid, autrice della saga letteraria nata come fanfiction, era di raccontare l'amore omosessuale "impossibile" (per via dell'ambiente maschilista dell'hockey) tra alcuni sportivi e le loro dolci metà. Ogni libro dedicato ad una coppia, come in Bridgerton, con alcuni ritorni e camei. Shane Hollander (il capitano canadese dei Montreal Voyagers, interpretato nella serie da Hudson Williams) e Ilya Rozanov (il capitano russo dei Boston Bears, col volto e il corpo di Connor Storrie) sono i protagonisti del secondo libro della saga, intitolato appunto Heated Rivalry (2019). La coppia torna in due capitoli successivi: The Long Game (2022) e Unrivaled (in uscita nel 2027, cavalcando l'onda del successo dello show).

Il primo, invece, si intitola Game Changer (2018) e ha come protagonisti il giocatore professionista Scott Hunter e il barista Kip Grady (interpretati nella serie rispettivamente da François Arnaud e Robbie Graham-Kuntz). Jacob Tierney, lo showrunner e regista, ha scelto di metterli al centro del terzo episodio, mettendo momentaneamente in pausa la coppia principale, perché il loro percorso si rivelerà fondamentale anche per gli altri due.

Hudson Williams e Connor Storrie ai Golden Globes

I protagonisti delle stagioni 2 e 3 (già annunciate, la seconda attesa nel 2027) saranno ancora Shane & Ilya, come ha dichiarato Tierney, ma chissà se qualcun altra delle coppie degli altri volumi farà capolino: la star dell'hockey di Toronto Ryan Price e la sua cotta adolescenziale, il musicista Fabian Salah da Tough Guy (2020); il brizzolato rubacuori Eric Bennett e lo studente più giovane Kyle Swift da Common Goal (2020); o ancora il giocatore Troy Barrett, fresco di rottura e finito in una delle squadre peggiori della Lega, e il vivace social media manager Harris Drover da Role Model (2021).

Il terzo episodio, la storia di Scott & Kip e come cambia il tono della serie

Cosa succede quindi nel terzo episodio di Heated Rivalry? Viene esplorata e messa in scena la storia d'amore tra Scott Hunter, già visto nelle puntate precedenti, e il barista Kip Grady, che l'atleta conosce per caso quando passa nel bar dove lavora e gli viene offerto uno smoothie speciale ("con banana extra"). C'è un gioco di sguardi, di silenzi, di attese: entrambi non riescono a capire se l'altro prova la stessa attrazione o se si tratta solo di cortesia e gentilezza.

Heated Rivalry. François Arnaud e Hudson Williams insieme in scena

Il giocatore di hockey, dal canto suo, è sempre stato molto restio sulla propria vita privata e ha il terrore di venire scoperto. La loro relazione evolve, diventando prima amore, poi sesso ed infine una specie di convivenza in cui però Kip deve sempre rimanere nell'ombra. Questo provoca un punto di rottura tra i due. Bellissimo, in questo senso, il rapporto tra il barista e il padre, molto affettuoso e aperto mentalmente, specchio delle nuove generazioni, un aspetto che tornerà anche in seguito.

Shane e Ilya (che in questo episodio si vedono volutamente poco) erano partiti dalla conoscenza carnale, con la macchina da presa che studiava i loro corpi. Qui invece sono i dettagli del viso, delle mani e degli sguardi a guidare la narrazione. Un racconto molto più pudico ed emotivo, soprattutto nella prima parte della puntata, per differenziarli dalla coppia principale: potreste immedesimarvi in quanto succede a loro e per questo appassionarvi di più alla serie, dato che non parliamo di rivalità ma dell'esatto opposto. Inoltre questa parentesi romantica avrà un risvolto nel quinto - altrettanto fondamentale - episodio, che getterà tutta una nuova luce sull'amore tra Ilya e Shane. Ecco perché si potrebbe quasi dire che Scott Hunter è il vero protagonista della serie HBO Max.

Cosa vedremo nelle stagioni 2 e 3 della serie HBO Max?

La storia di tutte le coppie della saga, essendo amori tormentati e complicati dal coming out, dall'una o da entrambe le parti, va avanti per anni, proprio perché soprattutto all'inizio hanno bisogno di pretesti sportivi per vedersi. Otto anni nel caso di questo ciclo inaugurale. Quindi viene da chiedersi: cosa vedremo nelle prossime stagioni della serie?

Connor Storrie e Hudson Williams in Heated Rivalry

Ancora una volta, vi ricordiamo di fare attenzione agli spoiler se proseguite nella lettura. Non è stato ancora confermato da Tierney ma è probabile abbia scelto il secondo volume della saga, Heated Rivalry, perché era l'unico con due sequel: nella seconda stagione, come in The Long Game, potremmo vedere che Shane & Ilya si sono frequentati in segreto per 10 anni ma ora Rozanov vuole uscire ufficialmente allo scoperto (quando avrete visto il finale, questa svolta acquisterà ancora più senso).

Nella terza stagione potremmo invece assistere, come in Unrivaled, ai due innamorati che finiscono nella stessa squadra (da qui il titolo) e devono affrontare un possibile passo importante (il matrimonio) e la reazione dell'opinione pubblica al loro coming out.