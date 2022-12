Grey’s Anatomy 19x06 e Station 19 6x06, la recensione del crossover e midseason finale

È con quella strana sensazione di limbo che scriviamo questa nostra recensione del crossover che è anche midseason finale di Grey's Anatomy 19x06 e Station 19 6x06, disponibile dal 7 dicembre su Star di Disney+. Questo perché è un episodio-maxi che prepara l'addio già annunciato della protagonista Ellen Pompeo, che si concretizzerà di fatto nella midseason premiere di febbraio negli Usa (da noi presumibilmente a marzo) e dovrà essere per forza un crossover anch'essa per come si mettono le cose in questa doppia puntata al cardiopalma. Un big disaster come negli storici episodi evento del medical drama, il concetto di leader e i destino di alcuni personaggi sul filo del rasoio sono gli ingredienti principali, vediamoli insieme.

Station 19 6x06: Alla ricerca di un leader

Station 19, stagione 6: una foto tratta dal sesto episodio

Ricordatevi che dovete vedere sempre prima l'episodio di Station 19 rispetto a quello di Grey's Anatomy. Il big disaster che caratterizza la doppia puntata evento, omaggiando gli episodi storici del medical drama più longevo della tv, è la tempesta di fulmini che sta per colpire Seattle. Ovviamente questa capita nel giorno in cui alla caserma 19 Vic (Barrett Doss) inizia il suo campo di addestramento all'aperto per aspiranti vigilesse. E nel giorno in cui durante la rotazione tra le stazioni del nuovo capo Ross (Merle Dandridge) la donna capita proprio in quella del suo interesse amoroso "segreto" Sullivan (Boris Kodjoe). Dopo le innumerevoli segnalazioni degli scorsi episodi, ultima quella di Ruiz (Carlos Miranda), Ross sta cercando di capire se Beckett (Josh Randall) sia un capo degno per la stazione e chi in caso possa sostituirlo.

Station 19, stagione 6: Jay Hayden nel sesto episodio

Ecco il tema comune dell'episodio, che si traverserà anche in Grey's: quanto è importante avere un leader valido oggi, sul lavoro come nella società, soprattutto se si tratta di un mestiere che ha a che fare con la vita e la morte come quello dei vigili del fuoco. Tra i vari candidati ci sono la sempre in lizza Andy (Jaina Lee Ortiz) e a sorpresa proprio Vic; sicuramente non Maya (Danielle Savre) che raggiunge l'apice della propria parabola discendente in questa stagione, con grande dispiacere di Carina (la nostra Stefania Spampinato). Parallelamente manca un leader a livello locale come nuovo sindaco di Seattle, e Travis (Jay Hayden) farà un grosso passo in avanti nella campagna prendendo un'importante decisione ai danni di Dixon (Pat Healy). È interessante notare come ciò che accade a Travis sia specchio di ciò che Sullivan e Maya si erano già rivelati disposti a fare per ottenere il posto di capitano, giocando sporco. A che punto è giusto arrivare per il ruolo di leader e soprattutto che tipo di leader vogliamo diventare?

Grey's Anatomy 19x01, la recensione: La serie di Shondaland si rinnova con nuovi arrivi sulle orme dei vecchi

Grey's Anatomy 19x06: Quasi-Arrivederci, Meredith

Grey's Anatomy 19: Ellen Pompeo nel sesto episodio

La tempesta di fulmini continua in Grey's Anatomy, provocando un riempimento del pronto soccorso. Anche qui il disaster event capita sfortunatamente nel giorno dell'apertura della clinica per donne da parte di Miranda (Chandra Wilson), Jo (Camilla Luddington) e Carina, bloccate anche dai permessi della burocrazia. Intanto Meredith (Ellen Pompeo, che sappiamo lascerà la serie a breve dopo 19 anni per poi tornare nel finale) deve sistemare le ultime cose in ospedale e a casa. Ora bisognerà capire chi prenderà il suo posto come capo dell'ospedale. Sicuramente non Miranda, come ci tiene a dire la donna a Richard (James Pickens Jr.). Mentre Meredith torna simbolicamente ad operare dopo tanto e lo fa proprio con Nick (Scott Speedman), sono gli altri a sistemare le questioni casalinghe. Nello specifico ci pensano Maggie (Kelly McCreary) e Winston (Anthony Hill), costretti ad affrontarsi sul loro futuro di coppia: lui che vuole cambiare specializzazione per non stare tutto il giorno col suo mentore che è anche sua moglie e lei che non riesce più a rispettarlo dopo che le ha rivelato che la sua passione più grande è lei e non il lavoro. Inoltre è l'episodio in cui il segreto del nuovo specializzando (Niko Terho) è finalmente rivelato a tutti: è il nipote di Derek e Amelia (Caterina Scorsone) e quindi uno Sheperd, per dare continuità alla serie con i recenti addii e una strizzata d'occhio al passato. Non l'unico simbolo nostalgico presente nell'episodio legato a Derek. Ciò apre nuove storyline per le new entry presentate nella premiere in questa sorta di reboot-non-reboot.

Grey's Anatomy 19: Nike Terho nel sesto episodio

C'è anche un avvicinamento amoroso fra i nuovi specializzandi proprio nello spirito della serie, rivelando anche qualcosa sul loro passato (soprattutto quello del personaggio dell'apparentemente arrogante Harry Shum Jr.). Nick non è più detto che segua Meredith a ruota a Boston con Zola e i figli - ed è interessante perché doveva essere la new entry che faceva andare via la protagonista indiscutibile di Grey's Anatomy, per quanto sia sempre più un drama corale, complice la storia del Minnesota. Ora invece la proposta arrivatale da Jackson (Jesse Williams) - che scelta azzeccata quella della showrunner Krista Vernoff che sia stato lui, l'ultimo degli storici ad essersene andato a "reclutarla" chiudendo il cerchio - potrebbe portarla da tutt'altra parte e senza il Dr. Marsh. Ancora una volta il ruolo del leader giusto diviene la tematica centrale dell'episodio, con un colpo di scena finale riguardante uno dei simboli storici della serie che fa proprio da spartiacque tra passato e futuro, come ci aspettiamo della midseason premiere crossover che avrà molte questioni in sospeso da risolvere.