Gomorra 4, intervista a Cristiana Dell'Anna e Ivana Lotito: "Patrizia è la nuova Ciro"

Gomorra - La Serie: Cristiana Dell'Anna nel terzo episodio

Con l'uscita di scena di Donna Imma prima e di Scianel poi, Patrizia e Azzurra sono diventate le uniche regine di Gomorra 4. Rispettivamente moglie di Genny (Salvatore Esposito) e suo nuovo braccio destro, queste donne sono delle figure chiave nella quarta stagione della serie, in onda su Sky Atlantic HD dal 29 marzo.

Ne abbiamo parlato con le due attrici che interpretano questi ruoli in questa intervista ad Ivana Lotito e Cristiana Dell'Anna.

La morte di Ciro (Marco D'Amore) alla fine della terza stagione ha sconvolto ancora una volta gli equilibri di Gomorra - La Serie: sacrificatosi per permettere a Genny di essere padre, Azzurra sa che deve molto all'Immortale e per questo incita il marito a cambiare completamente vita. I Savastano si allontanano quindi da Napoli, con una nuova vita e nuove ambizioni, anche internazionali: come abbiamo spiegato nella recensione del terzo e quarto episodio di Gomorra 4, progettano infatti di entrare in business importanti, con lo scopo di costruire il più grande aeroporto mai realizzato nella penisola.

Gomorra - La Serie: Ivana Lotito in una scena del quarto episodio, quarta stagione

Mentre Genny e Azzurra sognano in grande e crescono il figlio Pietro, qualcuno deve sedere sul trono di Secondigliano, cuore dell'impero dei Savastano: la scelta è ricaduta proprio su Donna Patrizia, sempre più dura e indecifrabile. Abbiamo incontrato le attrici Ivana Lotito e Cristiana Dell'Anna a Roma, all'anteprima italiana di Gomorra 4, dove la seconda ci ha confermato che in Patrizia c'è anche un po' di Ciro Di Marzio: "Il personaggio di Patrizia è stato pensato fin dall'inizio come una versione femminile di Ciro: le loro origini sono simili, vengono entrambi dal niente, al contrario di Genny e Azzurra che provengono quasi da famiglie "aristocratiche" del crimine. Entrambi hanno dovuto fare la scalata verso l'alto. Si somigliano perfino nel modo di vestire. Seppellire lui per Patrizia ha significato non solo liberarsi di un nemico, ma, in maniera totalmente diversa, portare avanti quel discorso."

La nostra intervista a Cristiana Dell'Anna e Ivana Lotito su Gomorra 4

Due regine per un solo re

Nei primi episodi della quarta stagione di Gomorra abbiamo visto un grande affiatamento tra Genny e Patrizia: come si pone nei confronti di questo rapporto Azzurra? Dobbiamo aspettarci delle gelosie? Secondo Ivana Lotito: "È una cosa che, da attrice, mi sono sempre chiesta: anche se è invisibile ai miei occhi è una presenza che si sente fortissimamente. Credo che, ma questo anche in generale, una donna possa invidiare il potere di un'altra donna e la possibilità di avere a che fare con un uomo in maniera così complice. Azzurra ha una grande integrità, quindi diventa inscalfibile: è molto sicura di se stessa e del rapporto che ha con il suo uomo. Chiaramente conosce anche il linguaggio della vendetta e credo che lo sappia mettere in atto laddove si senta, anche solo vagamente, offesa."

