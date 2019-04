Gomorra 4, la recensione degli episodi 3 e 4: tutto il letame lontano da Napoli

Gomorra - La Serie: una scena del terzo episodio della quarta stagione

Portici emiliani e grattacieli londinesi. Per questa volta l'ombra del Vesuvio può aspettare. Scriviamo questa recensione di Gomorra 4 episodi 3 e 4 sorpresi dal coraggio con cui la serie Sky ha voltato pagina, superato il pesante addio a Ciro Di Marzio e immaginato un futuro diverso dal suo passato. Senza mai dare l'impressione di crogiolarsi sui propri allori, Gomorra cambia pelle e brama aria nuova proprio come Genny e Patrizia, entrambi lontani da Napoli. Il primo a Londra per accaparrarsi un tassello fondamentale del suo nuovo impero, la seconda a Bologna per ritrovare una parte perduta, dimenticata, forse assopita di se stessa.

Con Sangue Blu e la sua banda messi in disparte, preoccupati soltanto di mantenere illibata la neutralità della loro "Svizzera" partenopea, Gomorra dedica gli episodi 4x03 e 4x04 soltanto a quelli che di fatto sono i due discepoli diretti di don Pietro Savastano: la fedele complice Patrizia e il figlio deluso. Ci eravamo lasciati con il grande passo di Genny. Un passo che aveva il retrogusto dell'atto liberatorio: lasciare le chiavi di Secondigliano nelle mani di Patrizia per poter finalmente sentirsi libero. La scelta di Savastano, da sempre lontano dalla stantia mentalità paterna, è coraggiosa e rivoluzionaria: giocare pulito, creare il più grande aeroporto italiano senza scorciatoie e coltivare il bene della sua terra. Ingenua utopia per chi crede che anche il mondo dell'alta finanza sia un posto pulito, un posto dove mettere da parte la propria violenta natura criminale.

Sarà di nuovo sangue, vendetta, rabbia. Londra o Napoli non fa differenza. Nella familiare Secondigliano, invece, Patrizia inizia a saggiare il fardello del potere assieme al solito dazio da pagare per guadagnarsi il rispetto di una gioventù nata bruciata ancor prima di scottarsi. Tutte cose a cui Gomorra ci ha tristemente abituati.

Gomorra 4x03: da donna Patrizia alla Patrizia donna

Per noi è sempre stata la gemella eterozigota di Ciro Di Marzio. Sorella putativa del compianto personaggio di Marco D'Amore. Patrizia, per certi versi, è l'erede dell'Immortale. Per il suo sguardo sempre altrove, per la sua invidiabile abilità nel vivere perennemente sulla soglia tra il doppio e il triplo gioco, per il suo essere impenetrabile, profondamente sola, assolutamente imprevedibile. Con Ciro fuori dai giochi, è evidente la centralità drammatica e narrativa affidata al complesso personaggio affidata ad un'eccezionale Cristiana Dell'Anna. Nel terzo episodio la vediamo in una duplice veste: quella di donna Patrizia e quella di una Patrizia inaspettatamente donna. A Napoli il nuovo leader di Secondigliano è costretta ad affrontare due ragazzini sprovveduti, che con il loro essere maldestri mettono a rischio il patto di non belligeranza con Sangue Blu.

I due fratelli, che nell'arco di una sola puntata ci mostrano per la prima volta quanto il mondo della cocaina sia popolato anche da ragazzini appena adolescenti, sfruttano male la seconda occasione concessa da una Patrizia materna ma non per questo meno severa e drastica quando c'è da punire. A Bologna, invece, troviamo una Patrizia che cerca di entrare in contatto con una dimensione a lei del tutto estranea: quella della femminilità, del piacere, del lusso, della distrazione. Quel suo portamento così mascolino e rozzo prova a travestirsi da qualcos'altro, ma emerge subito il disagio di una persona che fuori dal suo habitat è un pesce fuor d'acqua. Il tutto raccontato da un episodio-ritratto, capace di delineare con più precisione un personaggio sempre più centrale e indecifrabile sino in fondo.

Gomorra 4x04: quanto fa schifo il caffè di Londra

Genny corre nei parchi londinesi, veste abiti più eleganti, frequenta i piani alti nella finanza europea. Nel corpo, nell'aspetto e negli intenti è un Genny Savastano che prova a ripulirsi, a rinascere, a togliersi di dosso l'odore di un cognome fetente (da ripulire soprattutto per suo figlio) e le scorie di un passato sempre presente con quella cicatrice sulla guancia. Genny vola a Londra assieme a un sempre più intimorito e sottomesso Andrea Resta, subito messo al guinzaglio da un uomo che ha nel sangue il desiderio di dominio e di sottomissione. Il loro obiettivo è sbloccare una volta per tutte la creazione dell'imponente aeroporto internazionale. E per farlo c'è bisogno di acquisire una società estera ben precisa. Nonostante l'eleganza british e il garbo londinese alimentino la parvenza di un mondo ovattato, lindo e pinto, Genny scoprirà presto che i voltafaccia non parlano solo dialetto napoletano.

Anche l'alta finanza londinese ha i suoi panni sporchi da lavare nel Tamigi. Ed è qui che il vecchio Genny torna a sguazzare. Nel sangue e nella furente vendetta. Questa volta non lo fa da solo, ma affiancato da una Azzurra che finalmente abbandona le vesti della Penelope sempre immobile ad aspettare il suo Ulisse. I due si stringono come due soci aziendali, come un cerbero da due teste pronto ad azzannare senza pietà quando serve. A Londra i Savastano hanno capito che non si gioca pulito anche quando non vuoi barare. Chissà cosa accadrà a Napoli quando qualcuno tenta di volare nella terra in cui i cadaveri esplodono nelle cave.