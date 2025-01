Golden Globe 2025, le previsioni: Emilia Pérez sfida escort, streghe e Cardinali

Dopo i festival, l'uscita nelle sale e il primo round di premi della critica, domenica 5 gennaio l'awards season americana arriverà a un importantissimo giro di boa: l'assegnazione dei Golden Globe, i trofei che da ottantadue edizioni si propongono come i riconoscimenti cinematografici più prestigiosi degli Stati Uniti dopo gli Oscar (e che spesso non mancano di influenzare la competizione per gli Academy Award). Se un anno fa assistevamo all'annunciato trionfo di Oppenheimer e di Povere creature!, la competizione relativa ai titoli del 2024 appare ben più serrata e combattuta, con ampi margini d'incertezza soprattutto nelle categorie di maggior peso.

Golden Globe: la statuetta del premio

Sarà l'anno di Emilia Pérez, che con dieci nomination ha sfiorato il record assoluto di candidature ai Golden Globe? Oppure le preferenze dei giurati ricompenseranno i grandi beniamini di critica e cinefili, come Anora e The Brutalist? O magari ad avere la meglio sarà l'appeal più 'popolare' di A Complete Unknown e/o dell'amatissimo Wicked? Di seguito proveremo a rispondere ad alcuni di questi quesiti con le nostre previsioni sui Golden Globe 2025, dopo avervi già illustrato la situazione per quanto riguarda invece le categorie televisive.

Cinematic and Box Office Achievement

Wicked: un primo piano di Cynthia Erivo e Ariana Grande

Giunta al suo secondo anno di vita, la discussa e discutibile categoria definita Cinematic and Box Office Achievement, legata espressamente ai risultati al box-office, vedrà ricompensato quasi di sicuro il grande fenomeno di massa delle scorse settimane: Wicked, il musical fantasy diretto da Jon M. Chu e tratto dall'omonimo spettacolo di Broadway. Forte di un totale di quattro nomination, ma soprattutto di sessanta milioni di spettatori in tutto il mondo, Wicked dovrebbe facilmente avere la meglio sui due campioni d'incassi provenienti dall'ambito dell'animazione, vale a dire Il robot selvaggio e Inside Out 2, così come sul kolossal Il gladiatore II.

Pronostico: Wicked (Runner-up: Il robot selvaggio)

Miglior Canzone

Emilia Pérez: Karla Sofía Gascón nel ruolo del titolo

L'altro musical dell'anno, il già citato Emilia Pérez, parte favoritissimo per il Golden Globe per la miglior canzone, categoria in cui compete con ben due brani: la movimentata El Mal, al centro di una delle performance di maggior presa del film, e Mi Camino, ballata affidata alla voce di Selena Gomez. Un'eventuale frammentazione dei voti per Emilia Pérez andrebbe a favore di Kiss the Sky, canzone portante della colonna sonora de Il robot selvaggio, ma il nostro pronostico è per El Mal, composta da Clément Ducol e Camille con il regista Jacques Audiard.

Pronostico: El Mal, Emilia Pérez (Runner-up: Mi Camino, Emilia Pérez)

Miglior Colonna Sonora

Selena Gomez in un'immagine di Emilia Pérez

E considerando la popolarità di Emilia Pérez, nonché la sua natura di musical, sembra facile prevedere una vittoria del film di Audiard anche per la miglior colonna sonora, grazie alle musiche scritte da Clément Ducol e Camille. Da non sottovalutare la pluripremiata coppia formata da Trent Reznor e Atticus Ross, di nuovo in gara con Challengers, né tantomeno la suggestiva partitura di Daniel Blumberg per The Brutalist, ma anche qui siamo pronti a scommettere sulla vittoria di Emilia Pérez.

Pronostico: Clément Ducol e Camille, Emilia Pérez (Runner-up: Trent Reznor e Atticus Ross, Challengers)

Golden Globe 2025: l'analisi delle nomination, da The Brutalist al record di Emilia Pérez

Miglior Film d'Animazione

Flow: un'immagine del film

Gli elogi della critica, l'ottimo responso al box-office e le quattro nomination complessive indurrebbero a pensare che il Golden Globe per il miglior film d'animazione andrà alla delicata storia di amicizia e di crescita narrata ne Il robot selvaggio. Ma per quanto le chance dell'opera diretta da Chris Sanders siano decisamente alte, noi tentiamo un azzardo e pronostichiamo un premio per Flow, l'affascinante film del regista lettone Gints Zilbalodis sulla lotta per la sopravvivenza di un gatto in un mondo devastato dalla crisi climatica: un racconto tutto per immagini che sta incantando critica e pubblico.

Pronostico: Flow (Runner-up: Il robot selvaggio)

Miglior Film Straniero

Emilia Pérez: un'immagine di Karla Sofía Gascón e Zoe Saldaña

Davvero pochi dubbi, al contrario, nella categoria per il miglior film straniero: a dispetto della presenza di alcuni titoli acclamatissimi, fra cui All We Imagine as Light di Payal Kapadia (candidata come miglior regista) dall'India, Il seme del fico sacro dell'iraniano Mohammad Rasoulof e Io sono ancora qui di Walter Salles dal Brasile, sembra impossibile figurarsi un esito diverso dalla vittoria di Emilia Pérez di Jacques Audiard, produzione francese recitata - e cantata - in lingua spagnola.

Pronostico: Emilia Pérez (Runner-up: All We Imagine as Light)

Emilia Pérez, recensione: Breaking Bad incontra Hedwig and the Angry Inch

Miglior Sceneggiatura

Anora: un'immagine di Mark Eydelshteyn e Mikey Madison

Fra i sei candidati al Golden Globe per la miglior sceneggiatura, i giurati potrebbero mostrare un occhio di riguardo per quelle pellicole imperniate in gran parte su dialoghi densi e serrati fra i personaggi. Nel qual caso, la competizione potrebbe restringersi a due titoli in particolare: Anora, scritto da Sean Baker, e Conclave, adattato da Peter Straughan dal libro di Robert Harris. Il nostro pronostico è in favore di Sean Baker per Anora, ma si tratterà di un duello giocato con tutta probabilità su una manciata di voti (e in cui non sono da escludere colpi di scena).

Pronostico: Sean Baker, Anora (Runner-up: Peter Straughan, Conclave)

Miglior Attrice Non Protagonista

Emilia Pérez: un'immagine di Zoe Saldaña

Considerato il vento in poppa in favore di Emilia Pérez, nonché la qualità della performance e l'importanza del suo ruolo, in realtà da protagonista (tanto che il piazzamento in questa categoria appare a dir poco forzato), Zoe Saldaña dovrebbe aggiudicarsi il Golden Globe come miglior attrice non protagonista senza eccessive difficoltà, nonostante la concorrenza 'interna' di un'altra interprete del cast, Selena Gomez. Fra le altre quattro candidate, quella con maggiori chance di poter effettuare un sorpasso è la popstar Ariana Grande, apprendista strega in Wicked, ma non è da escludere del tutto un colpo di scena in favore della veterana Isabella Rossellini per Conclave.

Pronostico: Zoe Saldaña, Emilia Pérez (Runner-up: Ariana Grande, Wicked)

Miglior Attore Non Protagonista

A Real Pain: un'immagine di Kieran Culkin

Se il plebiscito raccolto fra le associazioni dei critici americani può essere indicativo, allora siamo pronti a scommettere che Kieran Culkin, reduce dai consensi raccolti per la serie TV Succession, vincerà il Golden Globe come miglior attore non protagonista per la commedia A Real Pain. Un entusiasmo superiore alle aspettative per The Brutalist potrebbe significare invece un premio per Guy Pearce nei panni di uno spregiudicato antagonista, mentre non hanno reali chance di vittoria i quattro restanti candidati.

Pronostico: Kieran Culkin, A Real Pain (Runner-up: Guy Pearce, The Brutalist)

Miglior Attrice di Commedia

Anora: Mikey Madison nel ruolo della protagonista

Da un lato Mikey Madison, giovane talento in ascesa al centro dell'apprezzatissimo Anora, nei panni di un'ambiziosa escort; dall'altro una superstar del calibro di Demi Moore, tornata di colpo sulla cresta dell'onda grazie al suo ruolo più applaudito di sempre, il grottesco ritratto della diva di The Substance. Senza dimenticare Karla Sofía Gascón per la parte della narcotrafficante transgender che dà il titolo a Emilia Pérez, né Cynthia Erivo, futura Strega dell'Ovest in Wicked. In una categoria in cui non mancano certo le candidature di peso, il nostro pronostico è che il Golden Globe come miglior attrice di commedia sarà assegnato a Mikey Madison, ma con ottime chance che a essere chiamata sul palco sia invece Demi Moore sull'onda degli elogi per il suo film.

Pronostico: Mikey Madison, Anora (Runner-up: Demi Moore, The Substance)

Anora, la recensione: la sexy, scalmanata ed emotiva rom-com di Sean Baker

Miglior Attore di Commedia

A Different Man: un primo piano di Sebastian Stan

Se come miglior attrice si preannuncia un duello fra Madison e Moore, nella categoria per il miglior attore di commedia la situazione appare ancora più incerta. La sua crescente popolarità e l'ottima prova fornita in Hit Man lascerebbero credere in un vantaggio di Glen Powell, fra i divi del momento, mentre Jesse Eisenberg, autore e protagonista di A Real Pain, può contare sulla pellicola più apprezzata del lotto; noi, tuttavia, proviamo a puntare su una vittoria di Sebastian Stan, candidato anche come interprete drammatico per The Apprentice, ma che in questa categoria potrebbe prevalere per la sua complessa performance in A Different Man, che gli è già valso l'Orso d'Argento al Festival di Berlino.

Pronostico: Sebastian Stan, A Different Man (Runner-up: Glen Powell, Hit Man)

Miglior Attrice di Dramma

Babygirl: un primo piano di Nicole Kidman

Analogamente, anche la competizione per il Golden Globe come miglior attrice di dramma è estremamente serrata e comprende diverse potenziali vincitrici... inclusa Pamela Anderson, che ha stupito la critica per la sua prova in The Last Showgirl. Sulla carta, tuttavia, ci sono altri tre nomi ancora più quotati: Angelina Jolie per il mimetico ritratto di Maria Callas in Maria; Nicole Kidman, donna d'affari coinvolta in un rapporto sadomasochistico in Babygirl; e Fernanda Torres, madre di famiglia che sperimenta la crudeltà del regime brasiliano in Io sono ancora qui. La Torres potrebbe beneficiare delle lodi per il film di Walter Salles, ma è più probabile che a contendersi il trofeo saranno due superstar hollywoodiane da sempre amatissime dai giurati dei Golden Globe: la Jolie è stata considerata a lungo la favorita, pure in virtù del fattore biopic, ma al momento in America Babygirl sta attirando un'attenzione assai più ampia, ragion per cui la nostra previsione è per Nicole Kidman (sarebbe il suo terzo premio in questa categoria).

Pronostico: Nicole Kidman, Babygirl (Runner-up: Angelina Jolie, Maria)

Miglior Attore di Dramma

Un'immagine di Ralph Fiennes in Conclave

Sei candidati come miglior attore di dramma per una partita che, a conti fatti, si ridurrà a tre autentici contendenti. Fra questi, Timothée Chalamet attualmente è al centro di una campagna promozionale martellante per A Complete Unknown, e non è da escludere che i giurati possano farsi conquistare dal suo carisma nel biopic su Bob Dylan. A nostro avviso, però, a guadagnarsi il maggior numero di voti, anche sull'onda degli elogi per i rispettivi film, saranno le interpretazioni dei due veterani della categoria: Adrien Brody, l'inquieto architetto protagonista di The Brutalist, e Ralph Fiennes, il Cardinale scosso da dubbi e sospetti in Conclave. E Fiennes, giunto alla sua settima nomination, è il candidato più papabile per conquistarsi finalmente il primo Golden Globe della propria carriera.

Pronostico: Ralph Fiennes, Conclave (Runner-up: Adrien Brody, The Brutalist)

Miglior Regista

Jacques Audiard premiato agli European Film Award per Emilia Pérez

Ben quattro candidati al Golden Globe come miglior regista provengono dal Festival di Cannes; fra questi, Coralie Fargeat e Payal Kapadia non sembrano godere del sostegno necessario per puntare alla vittoria, mentre Sean Baker ha più chance per il premio alla sceneggiatura. Al contrario, il maestro francese Jacques Audiard potrebbe raccogliere un cospicuo numero di voti grazie all'originale messa in scena di Emilia Pérez. Fra gli altri candidati, il suo avversario più temibile sembra essere l'americano Brady Corbet per la suggestiva regia di The Brutalist, che gli è già valso il Leone d'Argento alla Mostra di Venezia. La nostra previsione è per una vittoria di Jacques Audiard, ma si tratterà di una partita incerta fino all'ultimo.

Pronostico: Jacques Audiard, Emilia Pérez (Runner-up: Brady Corbet, The Brutalist)

Miglior Commedia/Musical

Anora: una scena del film

Se Challengers, A Real Pain e The Substance sembrano doversi accontentare della candidatura, la gara per il Golden Globe come miglior commedia/musical si consumerà fra gli altri candidati; fra questi però anche Wicked, per quanto amatissimo dal pubblico, non ha troppe chance contro i due titoli principali della categoria, vale a dire Anora ed Emilia Pérez. Sulla carta, il musical di Jacques Audiard è il film da battere, forte delle sue dieci nomination e di uno zoccolo duro di sostenitori; tuttavia, Anora potrebbe risultare meno divisivo e in grado di raccogliere un consenso più trasversale fra i giurati. Considerando inoltre che Emilia Pérez ha già ipotecato il premio come miglior film straniero, il nostro pronostico è che invece, seppure in un duello sul filo del rasoio, in questa categoria sarà ricompensato Anora di Sean Baker.

Pronostico: Anora (Runner-up: Emilia Pérez)

Miglior Film Drammatico

Adrien Brody in un'immagine di The Brutalist

Ed eccoci infine alla competizione per il miglior film drammatico: una rosa in cui, salvo un'improbabile valanga di consensi per A Complete Unknown, gli unici contendenti in grado di puntare alla vittoria sono The Brutalist di Brady Corbet e Conclave di Edward Berger, che partono rispettivamente con sette e sei candidature. In apparenza, Conclave appare come l'opera maggiormente accessibile, una caratteristica importante quando si parla di premiazioni al di fuori dell'ambito festivaliero; eppure, negli scorsi anni i giurati dei Golden Globe hanno mostrato una certa predilezione anche per pellicole più 'sofisticate'. Insomma, anche qui l'esito della votazione resterà incerto fino all'ultimo, ma noi proviamo a scommettere che il premio principale sarà assegnato a The Brutalist.

Pronostico: The Brutalist (Runner-up: Conclave)