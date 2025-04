Anora è David di Donatello come Miglior Film Internazionale, David dello Spettatore a Diamanti di Ozpetek

Dopo ben cinque Oscar, per Anora di Sean Baker arriva anche il David per il Miglior Film Internazionale. Il pubblico ha, invece, incoronato Diamanti di Ferzan Ozpetek, uno dei migliori incassi italiani della stagione.

I riconoscimenti saranno assegnati mercoledì 7 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione dei David di Donatello, in diretta dagli studi di Cinecittà in prima serata su Rai 1 e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). A condurre la serata saranno Elena Sofia Ricci e il cantante Mika, che raccolgono il timone di Carlo Conti.

Presentato in prima mondiale al Festival di Cannes, dove si è aggiudicato la Palma d'Oro, Anora racconta le vicende di una giovane lavoratrice del sesso di Brooklyn che incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca russo. La loro storia d'amore da favola si scontra con la realtà quando i genitori scoprono il gesto del figlio e intervengono per impedire l'unione.

Gli altri film candidati nella cinquina per il Premio David Miglior Film Internazionale erano Conclave di Edward Berger, Giurato Numero 2 di Clint Eastwood, La zona d'interesse di Jonathan Glazer e Perfect Days di Wim Wenders.

Una scena di Diamanti

Il successo di Diamanti

Annunciato anche il David dello Spettatore, che va a Diamanti di Ferzan Özpetek.

Il riconoscimento premia il film italiano, uscito entro il 31 dicembre 2024, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori e presenze alla fine di febbraio 2025. Sulla base dei dati forniti da Cinetel, Diamanti ha totalizzato, nel suddetto periodo, 2.222.126 spettatori.

Come anticipa la nostra recensione di Diamanti, la pellicola che gioca sulla passione del cineasta turco per la Settima Arte racconta la storia di un regista che convoca le sue interpreti preferite per realizzare un film sulle donne. Una volta riunite, le osserva e studia, finendo con la mente nel passato, dove sovrintendono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro.